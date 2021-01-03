Как найти мотивацию для тренировок

Ушла мотивация? Эти психологические техники помогут тебе быстро восстановить внутренний ресурс.
Суббота, ты сидишь на диване и запоем смотришь любимые сериалы. Ты знаешь, что тебе нужно тренироваться — и ты действительно любишь свои тренировки, которые дарят тебе чувство уверенности и удовлетворения. Однако порой так тяжело заставить себя подняться. Как быть в этой ситуации?
«Люди часто говорят, что потеряли мотивацию, но это не совсем верно, — говорит Лиза Льюис, доктор педагогических наук, лицензированный психолог из Бостона, специализирующаяся на психологии личной эффективности. — Мотивация — это врожденное, а не приобретаемое качество. Существует несколько источников мотивации, интенсивность которых нарастает и угасает естественным образом». Другими словами, если ты ленишься, возможно, запас твоего привычного источника энергии в данный момент находится на нуле. Однако, переключившись на другой, более богатый ресурс, ты получишь моментальный заряд для выполнения любой задачи.
Источники мотивации можно представить себе в виде спектра. С одной стороны, есть внешние факторы, такие как деньги (например, ты хочешь сделать дома тренажерный зал) или давление со стороны (например, профессор, который требует более высоких результатов). С другой стороны, существуют глубокие внутренние мотивы, лежащие в основе наших целей и зачастую обретающие форму вопроса «зачем?». Таким мотивом может быть желание стать участливым и поддерживающим другом или членом семьи, а также стремление помогать другим людям.
«Мотивация — это врожденное, а не приобретаемое качество. Существует несколько источников мотивации, интенсивность которых нарастает и угасает естественным образом».
Лиза Льюис
доктор педагогических наук, лицензированный психолог из Бостона, специализирующаяся на психологии личной эффективности
Эксперты соглашаются с тем, что внутренние мотивы являются наиболее мощной и неподвластной времени движущей силой, но реальность такова, что порой они кажутся слишком отдаленными или неосязаемыми или просто не находят у тебя отклика», — говорит Лиза. В такие дни вам нужна постоянная поддержка и помощь.
По словам Лизы, следующие варианты мотивации переходят от внешних и поверхностных к внутренним и глубоким. Посмотри, какие из них помогут тебе сегодня, приведите нужные механизмы в действие и прибереги оставшиеся на будущее. В идеале старайся задействовать свои внутренние источники и прибегать к внешним только в самых крайних случаях.
Награда
Если пойдешь в спортзал, то сможешь купить ту стильную худи или дорогую вещь, на которые давно засматриваешься.
«Наказание»
Пропустишь онлайн-лекцию, и за это тебе придется убраться в ванной комнате.
Образ
Знаешь, ты будешь выглядеть намного бодрее и привлекательнее после полноценного восьмичасового сна.
Влияние окружения
Все твои друзья тренируются в режиме онлайн, а ты боишься пропустить что-то важное? Используй возможности в свою пользу.
Чувство вины
Тебе подарили гитару на день рождения — удели час времени тому, чтобы начать играть на ней.
Пример для подражания
Вдохновляйся тем, что твои друзья не пропускают пробежки. Подумай, как они справляются с нехваткой мотивации.
Чувство гордости
Развивай самодисциплину — отказывайся от вредных продуктов и выполняй все свои спортивные цели.
Поступай правильно
Занимайся спортом и правильно питайся, потому что знаешь, что это необходимо. Ограничь потребление алкоголя, потому что понимаешь, что это вредно. Вовремя выполняй все еженедельные задания, ведь откладывая дела, ты только способствуешь стрессу.
Самосознание
Возможно, ты «достигатель» и чувствуешь себя лучше всего, когда точно следуешь плану тренировок. Или ты вдумчивый интроверт, которому нужно прочитать как можно больше книг, чтобы разобраться в себе.
Удовольствие
Отправляйся на пробежку, удели час времени приготовлению полезного блюда, займись йогой или напиши следующую главу своего романа просто потому, что тебе это нравится. Заставить себя что-то делать может быть непросто, но как только ты начнешь, то уже не сможешь остановиться. В итоге тебе станет намного легче и комфортнее.
Внутренние «зачем?»
Это должно приносить тебе радость, но при этом иметь более глубокий смысл, долгосрочную цель. Хочешь стать терпеливым и осознанным партнером? Начни медитировать. Хочешь получить работу свой мечты сразу после обучения? Занимайся на выходных, если это требуется. «Твои внутренние мотивы во многом связаны с состоянием счастья», — говорит Лиза. Реализуя их, ты формируешь чувство удовлетворения. И именно эту цель мы преследуем, ставя перед собой новые цели.
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