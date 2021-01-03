Как найти мотивацию для тренировок

Награда

Если пойдешь в спортзал, то сможешь купить ту стильную худи или дорогую вещь, на которые давно засматриваешься.



«Наказание»

Пропустишь онлайн-лекцию, и за это тебе придется убраться в ванной комнате.



Образ

Знаешь, ты будешь выглядеть намного бодрее и привлекательнее после полноценного восьмичасового сна.



Влияние окружения

Все твои друзья тренируются в режиме онлайн, а ты боишься пропустить что-то важное? Используй возможности в свою пользу.



Чувство вины

Тебе подарили гитару на день рождения — удели час времени тому, чтобы начать играть на ней.



Пример для подражания

Вдохновляйся тем, что твои друзья не пропускают пробежки. Подумай, как они справляются с нехваткой мотивации.



Чувство гордости

Развивай самодисциплину — отказывайся от вредных продуктов и выполняй все свои спортивные цели.



Поступай правильно

Занимайся спортом и правильно питайся, потому что знаешь, что это необходимо. Ограничь потребление алкоголя, потому что понимаешь, что это вредно. Вовремя выполняй все еженедельные задания, ведь откладывая дела, ты только способствуешь стрессу.



Самосознание

Возможно, ты «достигатель» и чувствуешь себя лучше всего, когда точно следуешь плану тренировок. Или ты вдумчивый интроверт, которому нужно прочитать как можно больше книг, чтобы разобраться в себе.



Удовольствие

Отправляйся на пробежку, удели час времени приготовлению полезного блюда, займись йогой или напиши следующую главу своего романа просто потому, что тебе это нравится. Заставить себя что-то делать может быть непросто, но как только ты начнешь, то уже не сможешь остановиться. В итоге тебе станет намного легче и комфортнее.



Внутренние «зачем?»

Это должно приносить тебе радость, но при этом иметь более глубокий смысл, долгосрочную цель. Хочешь стать терпеливым и осознанным партнером? Начни медитировать. Хочешь получить работу свой мечты сразу после обучения? Занимайся на выходных, если это требуется. «Твои внутренние мотивы во многом связаны с состоянием счастья», — говорит Лиза. Реализуя их, ты формируешь чувство удовлетворения. И именно эту цель мы преследуем, ставя перед собой новые цели.