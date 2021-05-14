Пять советов экспертов о том, как управлять своими пищевыми привычками

1. Ешь сытно как можно чаще.



Если тебя часто тянет что-то поесть, знай — это послание от твоего организма: «Я не чувствую сейчас, что у меня есть то, что мне нужно». Когда это происходит, говори с собой, чтобы понять свои ощущения. По словам Кэтрин, если ты редко ешь, то твой организм пытается выжить. Отдавай предпочтение сбалансированной диете с углеводами, полезными жирами и белками, большинство блюд должны быть цельными или с минимальной обработкой. Но если тебя по-прежнему тянет съесть что-то неполезное, обратись к нутрициологу.



2. Больше спи.



Сон — главный регулятор метаболизма, — говорит Криста. Согласно некоторым исследованиям, недостаточное количество сна может привести к росту активности в системе поиска удовольствия, что может увеличить тягу к еду и способствовать перееданию. Старайся спать достаточно времени (по меньшей мере 7 часов в сутки, как советуют эксперты), чтобы твой метаболизм не ухудшился, а тяга к сладкому и соленому снизилась.



3. Не ешь то, что не хочется.



Если тебе когда-либо хотелось чипсов, но вместо них в ход шли овощные палочки, потом крекер, и, в конце концов, чипсы... То ты точно знаешь, сколько стресса и калорий это добавляет, когда ты не пытаешь «заесть» тягу чем-то полезным. Это часто случается, — говорит Кэтрин, — потому что твой мозг находится в погоне за вознаграждением. Не ходи по кругу — просто выбери продукты, которые хочешь съесть. Но помни о следующем шаге...





4. Говори с собой начистоту.



Как быть с конфликтом систем «надо» и «хочу»? Здесь нужно очень честно сказать себе, действительно ли еда, которую тебе хочется, так тебя порадует. Для этого сделай паузу и тщательно оцени, что ты ешь, — так ты поймешь, соответствует ли это блюдо твоим высоким ожиданиям, — говорит Криста. Попробуй дать ему оценку: 4 или 5 баллов из 5? Или скорее — 2 или 3? Если она не такая уж вкусная, не доедай (и запомни этот момент на будущее). А если она действительно вкусная, просто наслаждайся каждым кусочком. Помни, что есть вкусную еду так свойственно людям (и это проявление заботы о себе!), — говорит Кэтрин.





5. Расширяй свой рацион.



По словам Кэтрин, ограничения, жесткие правила и постоянный стресс в связи с едой могут привести к тому, что ты не будешь ценить себя. А это может усилить тягу к неполезным продуктам. Мы реже страдаем от таких ощущений, когда едим разнообразную еду, так как организм получает больше питательных веществ из различных источников. И так же естественно, добавляет она, что мы часто хотим то, что запретили себе. Кэтрин советует сосредоточиться на «допустимых» продуктах (например, на «зерновых с овощами и белке», а не на «белке и двух гарнирах») и расширять рацион за счет новых продуктов.



Если тебе интересно: «разнообразная диета» не означает, что можно съесть шоколад, мороженое, картофель фри, пиццу и печенье в один прием пищи. Хотя последующая боль в животе, возможно, поможет отказаться от этих продуктов в будущем...