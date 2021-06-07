Три совета экспертов для закрепления новых привычек

Советы
Как закрепить полезные привычки надолго
Если ты теряешься на пути от «надо сделать» до «готово!», то эти три метода от экспертов помогут тебе достичь желаемого.
Перед пробежкой делать махи ногами. Заправлять постель с утра. Мыть руки после туалета. Проверять соцсети перед отходом ко сну... и бесконечно переставлять будильник на несколько минут утром.
По словам Бенджамина Гарднера, доктора наук, старшего преподавателя Королевского колледжа Лондона, занимающегося исследованиями в области изменения поведения и формирования привычек, как вредные, так и полезные привычки — это действия, которые в результате многократного повторения становятся автоматическими. И, конечно же, порой легче сформировать вредную привычку, чем полезную. «Это происходит потому, что привычки формируются в ответ на какое-либо вознаграждение, — говорит Бенджамин. — Плитка шоколада воодушевит тебя больше, чем, скажем, прогулка, даже если резкий скачок сахара в крови закончится тем, что твой день будет испорчен».
Еще один ключевой компонент, который, вероятно, уводит тебя на темную (шоколадную) сторону: усилия. «Мы всегда инстинктивно выбираем наименее сложный вариант», — объясняет Сохи Ли, сертифицированный специалист по силовым тренировкам и тренировкам на выносливость, аспирантка, которая также изучает вопросы изменения поведения и формирования привычек. — Поэтому формирование здоровых привычек главным образом заключается в том, чтобы выбирать такие вещи, которые не вызывают отвращения».
Как вредные, так и полезные привычки — это действия, которые в результате многократного повторения становятся автоматическими
Бенджамин Гарднер,
доктор наук, старший преподаватель Королевского колледжа Лондона
Как формируются привычки
Сначала немного профессиональных терминов: «Привычку можно описать как побуждение к действию определенным образом в конкретной ситуации», — говорит Бенджамин. — Такое действие называется поведением, которое, как уже упоминалось, приводит к некоторому вознаграждению. Награда усиливает связь между стимулом и поведением, образуя отношения, называемые циклом привычки. Таким образом, каждый раз, когда ты встаешь с постели (стимул), выполняешь упражнение с валиком (поведение) и после этого чувствуешь свободу в движениях (награда), твоя привычка заниматься сразу после пробуждения укрепляется.
Рано или поздно ты можешь обнаружить, что берешь валик, даже не задумываясь об этом. Чтобы добиться такого автоматизма, требуется время и последовательность. Но если привычка укоренилась, она может помочь тебе вести здоровый образ жизни на автопилоте.
К сведению, эксперты не могут точно сказать, сколько требуется времени, чтобы привычка полностью сформировалась. Правило 21 дня, о котором слышало большинство людей, — очередной миф. По мнению Бенджамина и других экспертов по изменению поведения, некоторые привычки занимают больше времени, а другие могут сформироваться гораздо быстрее.
Почему новые привычки часто не приживаются
Давай начистоту: каждый из нас думал: «Начну с завтрашнего дня». Быть последовательным в отношении чего-то нового и полезного обычно очень сложно. Почему? «Формирование привычки начинается с изменения поведения», — говорит Бенджамин. А изменения требуют мотивации и самоконтроля, и их не всегда легко реализовать.
«Мы также склонны быть чрезмерно амбициозными, и это может сыграть против нас», — отмечает Сохи. «Частично это сводится к смешиванию двух разных типов поведения: „принятие решения” и „действие”», — добавляет Бенджамин.
Допустим, ты хочешь каждое утро посвящать 15 минут ведению дневника. Тут нужно выработать привычку принимать решение вести дневник и фактически делать это. «Даже если ты добьешься первого, тебе всё равно придется приложить усилия, чтобы выполнить вторую часть», — говорит Бенджамин. И если для этого требуется больше усилий, чем ты можешь приложить, то результата не будет (передаем привет всем решениям, от которых отказались к середине января). Чтобы сформировать устойчивую привычку, принятие решения должно стать автоматическим. А после тебе нужно будет приложить сознательные, практические усилия для выполнения этой работы.
Есть несколько стратегий, которые можно использовать для решения обеих частей уравнения.
1. Накапливание привычек
Что это: добавить новую модель поведения к тому, что ты делаешь регулярно (привязка)
Почему это работает: «Привязывая то, что ты хочешь делать (например, использовать зубную нить), к тому, что делаешь постоянно (например, чистишь зубы), ты используешь существующий стимул, который позволяет плавно встроить новую модель поведения в твой распорядок, — объясняет Сохи. — Такой метод работает намного лучше, чем если просто делать это, когда вспомнишь (сомневаюсь, что кто-то часто вспоминает о зубной нити)».
Как это сделать: «Подумай минут 20 и запиши то, что ты делаешь каждый день независимо от обстоятельств. Вот и всё», — объясняет Сохи. Это упражнение должно показать, что у тебя достаточно укоренившихся привычек, которые можно использовать как привязки.
«Затем выбери привязку, относящуюся к новой модели поведения, — говорит Бенджамин. — Если твоя цель — пить больше жидкости, ты можешь добавить выпивание стакана воды к своему распорядку уборки на кухне, и это будет работать, потому что раковина или холодильник находятся прямо перед глазами».
Примечание. Важно четко определить, куда ты собираешься встроить свою привычку. Уточнять, что нужно выпить воды после того, как протрешь стол или положишь последнюю тарелку в посудомоечную машину, гораздо полезнее, чем просто привязать это действие к уборке кухни. «Если ты боишься забыть, запиши свое намерение (протереть стол = выпить воды) на стикере и приклей его там, где выполняешь привязанные действия», — советует Бенджамин.
2. Постепенные изменения
Что это: начать с маленьких шагов нового поведения и постепенно переходить к чему-то большему
Почему это работает: «Начав с минимальных повторений новой привычки и постепенно продвигаясь к своей главной цели, ты сможешь обрести уверенность, — говорит Бенджамин. — В процессе ты получаешь воодушевление и энергию, и твое желание развивать привычку растет».
Как это сделать: «Сделай привычку простой, чтобы ее можно было выполнять даже в тяжелый день», — объясняет Сохи. (Если тебе доводилось слышать об известном эксперте по управлению поведением Б. Дж. Фогге, ты, вероятно, знаешь концепцию маленьких привычек и больших изменений).
Возьмем, к примеру, привычку вести дневник в течение 15 минут по утрам. Начни с того, чтобы просто открыть дневник, налив себе чай или кофе. Пока не нужно брать ручку и писать что-либо, если не хочется. После нескольких повторений открывание дневника должно стать для тебе естественным. «И это должно вызывать у тебя воодушевление», — говорит Сохи.
«После того, как ты успешно повторишь это в течение какого-то времени, попробуй открыть дневник и взять ручку. Продолжай открывать дневник, брать ручку и писать в течение одной минуты, затем постепенно увеличивай время. Но делай ровно столько, сколько можешь без перерыва, — советует Сохи. — В выходной день ты можешь просто открывать дневник, чтобы поддерживать привычку его вести.
3. Обращение к внутренним ресурсам
Что это: использовать свою глубокую внутреннюю мотивацию, чтобы заставить себя делать желаемое.
Почему это работает: иногда ты просто чувствуешь воодушевление. «По правде говоря, это одна из причин, по которой эксперты не рекомендуют полагаться только на мотивацию для укрепления привычки», — говорит Сохи. «Но если ты действительно хочешь задействовать мотивацию, та, которая исходит изнутри (внутренняя мотивация), будет для тебя лучшим вариантом», — добавляет Бенджамин.
По словам Бенджамина, одним из важных компонентов внутренней мотивации является удовольствие. Если ты выберешь поведение, которое тебе приятно, и сосредоточишься на том, что тебе в нем действительно нравится, то его выполнение не будет утомительным.
Конечно, есть привычки, которые ты хочешь развить, но от которых трудно получать удовольствие. Некоторым людям действительно не нравится разминаться перед тренировкой, но они не хотят получать травмы. И у всех нас бывают дни, когда мы не хотим заниматься тем, что нам обычно нравится. В этих случаях может помочь задействование другого компонента внутренней мотивации: самовосприятия.
«Важным аспектом в формировании новой модели поведения играет изменение восприятия себя», — говорит Сохи. Поэтому, если ты считаешь себя йогом, ты с большей вероятностью захочешь провести практику, даже в тяжелый день.
Как это сделать: одна из очевидных стратегий — выбрать привычку, которая доставляет тебе удовольствие. Не любишь капусту, но хочешь есть больше зелени? Выбери листовой салат, который тебе нравится.
«Если ты хочешь использовать самовосприятие как секретное оружие, мысленно создай вдохновляющую версию себя», — говорит Сохи. Например, если ты хочешь меньше нервничать, пусть твоим новым «я» будет «полностью расслабленный, уравновешенный человек». Теперь, когда ты принимаешь решение о том, какое поведение выбрать, ты сознательно выбираешь действия, соответствующие твоему восприятию расслабленного себя, например «я медитирую по вечерам» или «я принимаю горячие ванны по воскресеньям».
А если ничего не получается...
Знай, что пропустить один день (или даже три) работы над новой привычкой — это еще не конец света. В исследованиях шаги по формированию привычки называют возможностями. «Ты можешь сформировать привычку, несмотря на то, что упускаешь несколько возможностей», — говорит Бенджамин. Вера в то, что пропуск не является поводом всё бросить, позволит тебе возвращаться, формируя полезную привычку надолго.
Текст: Юлия Малакоф
Иллюстрация: Пол Блоу
Добейся большего
Чтобы получить больше рекомендаций экспертов по образу мышления, движению, питанию, восстановлению и сну, зайди в приложение Nike Training Club.
Добейся большего
Чтобы получить больше рекомендаций экспертов по образу мышления, движению, питанию, восстановлению и сну, зайди в приложение Nike Training Club.