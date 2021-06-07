Три совета экспертов для закрепления новых привычек

Перед пробежкой делать махи ногами. Заправлять постель с утра. Мыть руки после туалета. Проверять соцсети перед отходом ко сну... и бесконечно переставлять будильник на несколько минут утром.

По словам Бенджамина Гарднера, доктора наук, старшего преподавателя Королевского колледжа Лондона, занимающегося исследованиями в области изменения поведения и формирования привычек, как вредные, так и полезные привычки — это действия, которые в результате многократного повторения становятся автоматическими. И, конечно же, порой легче сформировать вредную привычку, чем полезную. «Это происходит потому, что привычки формируются в ответ на какое-либо вознаграждение, — говорит Бенджамин. — Плитка шоколада воодушевит тебя больше, чем, скажем, прогулка, даже если резкий скачок сахара в крови закончится тем, что твой день будет испорчен».



Еще один ключевой компонент, который, вероятно, уводит тебя на темную (шоколадную) сторону: усилия. «Мы всегда инстинктивно выбираем наименее сложный вариант», — объясняет Сохи Ли, сертифицированный специалист по силовым тренировкам и тренировкам на выносливость, аспирантка, которая также изучает вопросы изменения поведения и формирования привычек. — Поэтому формирование здоровых привычек главным образом заключается в том, чтобы выбирать такие вещи, которые не вызывают отвращения».