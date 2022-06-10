Три совета психологов как стать счастливее

Короткий путь к счастью
Советы
Возможно, звучит нереалистично, но с этим простым руководством ты научишься принимать мир с улыбкой.
Доводилось ли тебе испытывать чувство, будто можно было быть счастливее, чем ты есть сейчас? Например, твоя жизнь отлично выглядит со стороны/в Instagram, у тебя есть хорошая работа, жилье, большой круг общения и т. д. Но чего-то всё равно не хватает.
По словам известного психолога Мартина Селигмана, доктора наук, настоящее счастье — это не когда ты просто плывешь по течению. Он отмечает, что сосредоточение внимания только на моментах, приносящих удовольствие (например, покупка новой одежды или телефона), или накопление опыта и достижений (например, победа в забеге или успешное окончание семестра) может порадовать тебя, но это счастье мимолетно.
Подлинное счастье, по мнению Селигмана, приходит с наполненностью жизни. Находи интересующие тебя вещи, посвящай свое время занятиям и отношениям, которые имеют для тебя значение и приводят к достижению целей. Вот что действительно наполнит чашу твоих эмоций.
«Это путешествие, которое трудно измерить».
Мелисса Грин,
доктор наук, лицензированный клинический психолог
3 шага к процветанию
Идея найти и воплотить в жизнь свою цель может быть немного пугающей. Не думай об этом как о пути к нирване и блаженству 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Это путешествие, которое трудно измерить, — объясняет лицензированный клинический психолог Мелисса Грин. — Смысл не в том, чтобы сделать что-то суперважное и пребывать в счастье до конца жизни».
Кроме того (и это очень важно!): путь к подлинному счастью не обязательно должен быть грандиозной задачей. Не нужно перестраивать свою жизнь или отказываться от всех материальных благ и медитировать в течение часа или пяти каждое утро. Просто начни с основных шагов по теории Селигмана.
1. Добавь моментов радости (в умеренных количествах)
Как это работает. «Делая что-то приятное, ты можешь на мгновение почувствовать счастье благодаря высвобождению дофамина — нейромедиатора, влияющего на настроение», — говорит Мелисса. Попробуй научиться подтягиваться без посторонней помощи, выпить утренний кофе на улице или добавить в свою коллекцию еще одно растение.
На самом деле, когда речь идет об улучшении настроения, более короткие периоды удовольствия или счастья (такие, как упомянутые выше) могут иметь более продолжительный эффект, чем меньшее количество более крупных событий, таких как повышение по службе или свадьба. «Вот почему так важно наслаждаться маленькими радостями», — говорит Мелисса.
Пробуй. Тебе, вероятно, хочется чувствовать удовольствие, верно? «Помни, что постоянный поиск источников удовольствия портит весь процесс», — говорит Мелисса. «Если твой главный (или единственный) способ получить удовольствие — премия, большой телевизор или вечеринка, пора переключить свое внимание внутрь себя», — объясняет Аарон Вайнер, доктор наук, психолог и ведущий подкаста Let's Talk. Следующий шаг приблизит тебя к этому.
2. Найди занятия, которые тебя увлекают
Как это работает. Вкусно поесть и сходить за покупками — это приятно, но настоящее увлечение приносит больше удовольствия. Вовлеченность — это чувство полного погружения во что-то: долгую пробежку, интересную книгу или занятие йогой. «Ты не обязательно будешь на седьмом небе от счастья, но ты точно почувствуешь умиротворение», — говорит клинический психолог Карла Мари Мэнли, доктор наук, автор книги «Радость от страха». Ты находишься в состоянии потока, твои мысли перестают бегать, ведь твое внимание поглощено делом на 100%.
Пробуй. Скорее всего, ты сможешь определить время дня и недели, когда твое внимание полностью сконцентрировано на чем-то (и ты наслаждаешься этим). Но если то дело, которое увлекало тебя до того, как жизнь кардинально изменилась, отошло на второй план или просто больше тебя не интересует, пора пересмотреть свои действия. «Если во время занятия ты понимаешь, что не хочешь его прерывать, оно тебя увлекло», — говорит Карла Мари.
Начни с мозгового штурма, раскрывающего твои сильные стороны. «Чем больше ты проявляешь интерес, тем сильнее твоя вовлеченность», — говорит Карла Мари. Если тебе нравится учиться, попробуй заняться новым видом спорта. Любишь растения? Присоединись к общественному движению по озеленению. Не можешь удержаться, чтобы не сделать снимок каждый раз, когда видишь что-то красивое? Посети местные музеи или запишись на уроки фотографии.
Взгляд со стороны тоже может быть полезен, если ты всё еще находишься в поиске себя. «Спроси своего партнера или друга о том, когда он видел тебя очень увлеченным или просто очень-очень счастливым, — рекомендует Мелисса. — Или начни вести дневник: каждый день записывай три момента, когда у тебя возникало ощущение собственной значимости или удавалось сделать что-то действительно хорошо. И подумай почему. Исследования показывают, что одно только это уже может дать заряд счастья. И со временем оно может подсказать темы, которые тебя глубоко волнуют».
3. Помогай другим
Как это работает. Согласно теории Селигмана, истинное удовлетворение приходит от осознания смысла в жизни. По сути, речь идет о том, чтобы стремиться к достижению целей, воплощающих важные для тебя ценности. Это может быть доброта, благодарность, справедливость или смелость.
Смысл приходит с ощущением того, что твои действия имеют значение. «Действовать с сопереживанием и активно помогать другим — один из проверенных способов, позволяющих людям найти смысл и радость в жизни», — говорит Аарон. Другим способом является поддержка какой-то идеи или движения, в которые ты веришь. «Общий смысл — внести свой вклад в нечто большее, чем ты сам», — говорит он.
Пробуй. Есть множество способов обретения смысла: работать волонтером, выбрать работу, приносящую удовлетворение, поддерживать политический курс или даже изучать духовность. По словам Аарона, главное — найти то, что для тебя важно и что ты умеешь делать хорошо.
«На своем профессиональном пути ищи компанию, основные ценности которой (например, многообразие, равенство или забота о природе) совпадают с твоими, — говорит Аарон, — или такую компанию, которая позволит тебе работать над тем, во что ты действительно веришь. А в личное время стратегически подходи к тому, во что ты вкладываешь свою энергию, и извлекай пользу из своих усилий, чтобы не терять энтузиазма».
«Если ты прирожденный лидер и заботишься об окружающей среде, тебе может быть интересно организовать уборку в соседнем парке или сбор средств для охраны дикой природы. Любишь разговаривать с людьми и умеешь слышать разные точки зрения? Зарегистрируйся в службе доставки еды нуждающимся или рассказывай людям о том, что тебя волнует», — предлагает Аарон.
Сначала тебе это может показаться гигантским шагом. Так что просто скажи чему-нибудь «да»: выдели время для тренировки с гантелями, найди новое хобби или займись волонтерской работой. Есть небольшая вероятность, что ты пожалеешь об этом, и велика вероятность, что ты почувствуешь себя счастливее.
Текст: Мэригрейс Тэйлор
Иллюстрации: Кезия Габриэлла
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