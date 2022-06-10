Три совета психологов как стать счастливее

Как это работает. Вкусно поесть и сходить за покупками — это приятно, но настоящее увлечение приносит больше удовольствия. Вовлеченность — это чувство полного погружения во что-то: долгую пробежку, интересную книгу или занятие йогой. «Ты не обязательно будешь на седьмом небе от счастья, но ты точно почувствуешь умиротворение», — говорит клинический психолог Карла Мари Мэнли, доктор наук, автор книги «Радость от страха». Ты находишься в состоянии потока, твои мысли перестают бегать, ведь твое внимание поглощено делом на 100%.

Пробуй. Скорее всего, ты сможешь определить время дня и недели, когда твое внимание полностью сконцентрировано на чем-то (и ты наслаждаешься этим). Но если то дело, которое увлекало тебя до того, как жизнь кардинально изменилась, отошло на второй план или просто больше тебя не интересует, пора пересмотреть свои действия. «Если во время занятия ты понимаешь, что не хочешь его прерывать, оно тебя увлекло», — говорит Карла Мари.

Начни с мозгового штурма, раскрывающего твои сильные стороны. «Чем больше ты проявляешь интерес, тем сильнее твоя вовлеченность», — говорит Карла Мари. Если тебе нравится учиться, попробуй заняться новым видом спорта. Любишь растения? Присоединись к общественному движению по озеленению. Не можешь удержаться, чтобы не сделать снимок каждый раз, когда видишь что-то красивое? Посети местные музеи или запишись на уроки фотографии.

Взгляд со стороны тоже может быть полезен, если ты всё еще находишься в поиске себя. «Спроси своего партнера или друга о том, когда он видел тебя очень увлеченным или просто очень-очень счастливым, — рекомендует Мелисса. — Или начни вести дневник: каждый день записывай три момента, когда у тебя возникало ощущение собственной значимости или удавалось сделать что-то действительно хорошо. И подумай почему. Исследования показывают, что одно только это уже может дать заряд счастья. И со временем оно может подсказать темы, которые тебя глубоко волнуют».