Советы экспертов о том, как помочь детям стать активнее

Советы
Помоги детям полюбить движение
Любовь к движению нужна для физического и психического здоровья. И развить ее стало еще легче благодаря этому плану, соответствующему возрасту.
Если ты считаешь, что твой ребенок (от 2 до 17 лет) двигается недостаточно, спешим тебя заверить: это распространенная проблема и это не твоя вина. Произнеси вслух: «Это не моя вина».
«Гаджеты упрощают многие задачи, но при этом всё больше людей ведут сидячий образ жизни», — говорит Адам Розанте, специалист по развитию силы и выносливости, работающий с детьми. «За последние 20 лет школы существенно сократили время на перемены и уроки физкультуры. А пандемия еще больше увеличила долю виртуальной активности, поставив на паузу групповые занятия в реальной жизни — то, что больше всего нравится детям», — добавляет Адам.
Научное обоснование тяги к экрану
Если бы компьютерные игры и просмотр видео были олимпийскими видами спорта, дети были бы золотыми медалистами. «Когда мы перед экраном, в мозгу высвобождается большое количество дофамина», — рассказывает Лиза Джо Гальярди, бывший региональный координатор по вопросам здоровья в школах Мичигана и основатель консалтинговой компании LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. «Дофамин — это нейромедиатор, ответственный за удовольствие и систему поощрений в организме. Вот одна из причин, почему так трудно оторваться от экрана, и почему это может превратиться в зависимость», — объясняет Гальярди.
Но не всё так плохо. Физическая активность тоже высвобождает дофамин. Разница только в том, что движение требует больше усилий — ребенку нужно надеть форму для игр или занятий, заставить себя бежать за другом или мячом и, возможно, даже принять душ после этого. А ведь можно просто завалиться на диван с пультом. Такое времяпрепровождение требует меньше усилий, но это не значит, что оно приносит больше удовольствия. Исследование, в котором сравнивались двухминутные активные перерывы с двумя минутами, проведенными за iPad, показали, что на самом деле детям активность нравится больше, чем видеоигры. Об этом рассказала Ребекка Хэссон, ведущий автор исследования, доцент кинезиологии Университета Мичигана.
«Детям надо просто давать больше разных возможностей и поощрять игры и занятия. Чем их больше, тем лучше мозг ребенка распознает приятные ощущения», — говорит Гальярди.
Сила родительского примера
«Не хочу никого пугать, но подаваемый тобой пример может на годы вперед сформировать позитивное или негативное отношение твоего ребенка к движению», — говорит Диана Кутайя, основательница компании Coaching Peace Consulting, которая работает с командой социальных проектов Nike, а также с различными школьными округами. «Каждый раз, когда ты заводишь речь об активности, даже если это твоя индивидуальная тренировка, это возможность для детей ощутить либо энтузиазм, либо отвращение к фитнесу, — говорит Диана. — Всё потому, что дети обычно формируют свое мнение, исходя из слов и действий окружающих, особенно собственных родителей».
Чтобы облегчить твою родительскую долю, вот краткое описание, что надо и чего не надо делать.
Надо: делать акцент на положительных сторонах занятия.
«Собираясь на тренировку или возвращаясь домой после занятия, выбирай такие слова, которые описывают физическую активность как что-то приятное», — говорит Диана. «Расскажи, как утренняя пробежка заряжает тебя энергией или как работа со свободными весами дает ощущение силы. Тогда дети тоже захотят испытать эти приятные ощущения», — объясняет Ребекка.
Не надо: принуждать к тренировке.
Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, если дети ощущают давление и не имеют права выбора занятий, скорее всего, они будут сопротивляться двигательной активности. Лишение их права принимать решение подавляет их восприятие самих себя выполняющими действие. Предложи ребенку двигаться по часу в день (что, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, делает меньше 25% детей в возрасте от 6 до 17 лет).
Главное — удовольствие
В то время как не существует единственного подходящего всем решения, есть некоторые общие принципы, следуя которым можно приучить детей двигаться больше и лучше и выработать устойчивый здоровый образ жизни. Если тебе трудно найти время, средства или силы, чтобы делать то, что описано далее, Адам предлагает договориться с соседями или друзьями о расписании активных игр, чтобы каждый день кто-то из свободных взрослых мог поиграть или потренироваться с детьми.
Возраст от 2 до 5 лет: создание базы
«В этом возрасте дети еще не очень хорошо умеют двигаться, поэтому они пользуются сенсорной информацией — тем, что они видят и слышат, запахами, вкусом, тактильными ощущениями — чтобы научиться передвигаться в пространстве, —говорит Ребекка. — Поэтому их активность нужно направить на развитие моторики, то есть умения ходить, бегать, пинать, бросать, забираться наверх. Предложи им побросать мяч или поиграть в догонялки, чтобы заложить основу движений».
Возраст от 6 до 9 лет: мало, но здорово
«Продолжительность концентрации внимания ребенка довольно небольшая, около 2–3 минут на каждый год возраста, — говорит Ребекка. — К счастью, в этом возрасте дети естественным образом действуют в интервальном режиме, поэтому постарайся организовать интересные активности, включающие быстрые чередующиеся движения, например внезапный танец или короткую эстафету».
В зависимости от навыков концентрируйся на развитии координации. «Гимнастическое бревно — настоящее или воображаемое — это прекрасный инструмент», — говорит Адам, которому нравится устраивать для детей игру в горячую лаву, где они проходят по бревну или линии, поднимают мяч и идут обратно, представляя, что под ними течет лава. Что бы это ни было, занятие должно быть коротким (помни о продолжительности концентрации внимания).
Возраст от 10 до 13 лет: собери команду
Как показывает исследование, когда дети переходят в среднюю школу, а именно в пятый класс, их физическая активность резко сокращается на 50 процентов. Возможно, потому что продолжительность занятий увеличивается, и дети, которые не считают физическую активность своей сильной стороной, начинают от нее отказываться. Кроме того, подростки часто копируют поведение своих друзей — и в итоге они вместе «зависают» в гаджетах.
«Социальные связи можно использовать во благо, — говорит Адам. — Организуй игру в футбол или баскетбол для друзей ребенка. Создай во дворе полосу препятствий для командной игры. Или, если ребенок все время смотрит на iPad фильмы о Гарри Поттере, воплоти в реальность мир волшебников и придумай свою версию игры в квиддич на свежем воздухе».
Возраст от 14 лет: скажи «да» спорту
Большинство подростков терпеть не могут, когда им говорят, что делать. И, скорее всего, им меньше понравятся простые игры, — говорит Адам. — Вот тут и пригодятся виды спорта, например забег семьей или с соседями, а еще танцы и каратэ. Выясни, чем ребенок увлечен, и как это можно превратить в движение, приносящее удовольствие, в развлечение, не важно, учится ли он чему-то при этом или просто дурачится вместе с тобой на свежем воздухе».
«Никогда не поздно привлечь ребенка к внеклассным занятиям. Так что если ребенок любит Леброна или хочет покрасить волосы как Меган Рапино, поддержи его в выборе вида спорта, которым занимается этот атлет, — говорит Адам. — Если ребенок против, или нет такой возможности, постарайся придумать что-то, что можно сделать прямо сегодня, чтобы развить у него любовь к движению». Можно просто купить бывшую в употреблении сетку ворот или попросить, чтобы он научил тебя любимому танцу из TikTok («Конечно, это тоже на экране, но всё же движение», поясняет Ребекка... Хитрый ход!).
Методом проб и ошибок ты, надеемся, вскоре найдешь свой путь в новый клуб «Гордые родители здоровых и активных детей».
Текст: Розалин Фрейзер
Иллюстрации: Кезия Габриэлла
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