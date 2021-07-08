Советы экспертов о том, как помочь детям стать активнее

Научное обоснование тяги к экрану

Если бы компьютерные игры и просмотр видео были олимпийскими видами спорта, дети были бы золотыми медалистами. «Когда мы перед экраном, в мозгу высвобождается большое количество дофамина», — рассказывает Лиза Джо Гальярди, бывший региональный координатор по вопросам здоровья в школах Мичигана и основатель консалтинговой компании LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. «Дофамин — это нейромедиатор, ответственный за удовольствие и систему поощрений в организме. Вот одна из причин, почему так трудно оторваться от экрана, и почему это может превратиться в зависимость», — объясняет Гальярди.

Но не всё так плохо. Физическая активность тоже высвобождает дофамин. Разница только в том, что движение требует больше усилий — ребенку нужно надеть форму для игр или занятий, заставить себя бежать за другом или мячом и, возможно, даже принять душ после этого. А ведь можно просто завалиться на диван с пультом. Такое времяпрепровождение требует меньше усилий, но это не значит, что оно приносит больше удовольствия. Исследование, в котором сравнивались двухминутные активные перерывы с двумя минутами, проведенными за iPad, показали, что на самом деле детям активность нравится больше, чем видеоигры. Об этом рассказала Ребекка Хэссон, ведущий автор исследования, доцент кинезиологии Университета Мичигана.

«Детям надо просто давать больше разных возможностей и поощрять игры и занятия. Чем их больше, тем лучше мозг ребенка распознает приятные ощущения», — говорит Гальярди.