Шесть способов есть медленно в свое удовольствие

Но если еда исчезает с твоей тарелки практически мгновенно, тело и мозг не успевают понять, что происходит, и правильно на это отреагировать. «Сбавь скорость, и ты забудешь, что такое переедание», — уверяет Кэтлин.



Какие еще есть бонусы? «Если ты ешь медленно, замедляется и процесс пищеварения», — говорит Криста. Во время стремительного перекуса еда проходит весь путь по пищеварительной системе слишком быстро, желудок и кишечник не успевают правильно ее обработать. Кроме того, ты даешь толчок симпатической нервной системе (реакция «бей или беги»), которая направляет поток крови от пищеварительной системы к другим органам, нарушая процесс движения пищи. В результате ты получаешь изжогу, несварение и запор.



Эксперты единогласно считают, что помимо пользы для тела медленное поглощение пищи несет и душевные радости. Исследования показывают, что люди получают больше удовольствия от одной и той же еды, если жуют ее медленнее. «Это значит, что ты можешь получить столько же радости от еды, употребив меньше калорий», — объяснят Кэтлин. Это существенный бонус, если ты следишь за своим весом и хочешь наслаждаться жизнью (пожалуйста, обязательно делай это!). Это также поможет, если ты не планируешь тренироваться на полный желудок.