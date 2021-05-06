Шесть способов есть медленно в свое удовольствие

Советы
Почему важно есть не торопясь
Неторопливый прием пищи положительно влияет на тело и разум. Узнай, как научиться есть медленно.
Как часто ты замечаешь, что глотаешь еду на бегу, стоя перед холодильником или листая ленту в соцсетях (или даже совмещая эти занятия)? Сколько раз тебе случалось выпивать смузи так быстро, что едва ли можно было ощутить его вкус?
Прежде чем винить себя, знай: ты здесь не при чем. Целое море факторов заставляет нас неосознанно закидывать пищу в рот, говорит Кэтлин Мелансон, доктор наук, зарегистрированный диетолог, профессор и директор по программам питания и нутрициологии в Колледже медицинских наук Род-Айленда.
Самой очевидной причиной является голод. Но сюда добавляются еще беспокойство, стресс и вообще любые хорошо знакомые нам эмоции, которые не позволяют перестать жевать. Некоторые из нас едят быстро вследствие генетической предрасположенности. Но больше всего на наше пищевое поведение влияет наше окружение: многих с детства приучают не рассиживаться за столом. «Прием пищи — один из пунктов бесконечного списка дел на день», — объясняет Кэтлин.
Ешь медленно, и всё изменится
Итак, многие факторы помимо нашей воли заставляют нас торопиться за столом. Зачем есть медленно? Это создает ощущение сытости. Ты будешь лучше понимать свой организм и не будешь переедать.
«За долгие годы неправильного пищевого поведения мы потеряли эту связь с нашим телом», — говорит Криста Скотт-Диксон, доктор наук, директор учебной программы Precision Nutrition. Вместо того чтобы принимать пищу, почувствовав голод, мы полагаемся на внешние сигналы (например, «время ужинать» или «мой партнер ест, поэтому я тоже поем» или «на тарелке еще есть еда»). Лучший способ эффективно контролировать объем съедаемой пищи — это есть медленно. Без всяких математических расчетов это снижает вероятность переедания (даже если у тебя были большие планы на четвертый тако).
«Это работает, ведь еда вызывает целый каскад телесных реакций: мозг принимает физические сигналы (например, мышцы челюсти сжимаются и расслабляются во время жевания), пищеварительная система готовится к перевариванию пищи и, наконец, система регулирования аппетита высвобождает гормоны, которые создают ощущение сытости», — объясняет Кэтлин.
Вместо того чтобы принимать пищу, почувствовав голод, мы полагаемся на внешние сигналы (например, «время ужинать» или «мой партнер ест, поэтому я тоже поем» или «на тарелке еще есть еда»).
Криста Скотт-Диксон,
доктор наук, директор учебной программы Precision Nutrition
Но если еда исчезает с твоей тарелки практически мгновенно, тело и мозг не успевают понять, что происходит, и правильно на это отреагировать. «Сбавь скорость, и ты забудешь, что такое переедание», — уверяет Кэтлин.
Какие еще есть бонусы? «Если ты ешь медленно, замедляется и процесс пищеварения», — говорит Криста. Во время стремительного перекуса еда проходит весь путь по пищеварительной системе слишком быстро, желудок и кишечник не успевают правильно ее обработать. Кроме того, ты даешь толчок симпатической нервной системе (реакция «бей или беги»), которая направляет поток крови от пищеварительной системы к другим органам, нарушая процесс движения пищи. В результате ты получаешь изжогу, несварение и запор.
Эксперты единогласно считают, что помимо пользы для тела медленное поглощение пищи несет и душевные радости. Исследования показывают, что люди получают больше удовольствия от одной и той же еды, если жуют ее медленнее. «Это значит, что ты можешь получить столько же радости от еды, употребив меньше калорий», — объяснят Кэтлин. Это существенный бонус, если ты следишь за своим весом и хочешь наслаждаться жизнью (пожалуйста, обязательно делай это!). Это также поможет, если ты не планируешь тренироваться на полный желудок.
Итак, если идея есть медленнее вызвала у тебя легкую панику, считай это полезным навыком зрелого взрослого человека, который ты обязательно освоишь со временем. Вот как это сделать.
- Убери все отвлекающие факторы. Совсем не обязательно проверять список дел перед обедом (будем смотреть на вещи реально: так можно вообще никогда не добраться до еды). «Постарайся сделать все неотложные дела (например, отправить срочное письмо или покормить собаку) до обеда, ведь мысль о том, что тебе срочно нужно что-то сделать, будет подсознательно заставлять тебя жевать быстрее», — советует Кэтлин.
- Забудь о часах. В прошлом диетологи советовали тратить на каждый прием пищи примерно 20 минут. Но и Кэтлин, и Криста уверены, что эти цифры больше не актуальны. Когда люди засекают время, они могут начать читать что-то в телефоне, проглатывать куски целиком или переключаться на какие-то другие задачи. Это убивает все преимущества медленного приема пищи, ведь всё внимание в этом случае переключается от еды на другие дела. Если ты не ешь осознанно, очень сложно понять, когда нужно остановиться.
Кроме того, не все могут позволить себе выделять целых 20 минут на каждый прием пищи. Криста рекомендует рассматривать время обеда как возможность направить внимание на процесс приема пищи и сделать это спокойно и осознанно. «Что для этого нужно? Сделай глубокий вдох перед тем как начать есть, — говорит она. — Затем откуси кусочек и сделай еще один глубокий вдох». Если делать так постоянно, даже если сначала будет получаться сделать лишь несколько глубоких вдохов во время еды, ты сможешь выработать привычку глубоко дышать и успокаиваться до и после каждого кусочка.
- Сосредоточься на жевании.
Если тщательно пережевывать пищу, ты не просто снизишь риск подавиться. «Это важно еще и потому, что нервы в наших челюстных мышцах передают сигналы в центры насыщения мозга», — говорит Кэтлин. Можно считать движения челюстями, но это не слишком удобный способ, если ты обедаешь в компании. Кэтлин рекомендует жевать до тех пор, пока пища во рту не станет совершенно мягкой и однородной (на самом деле это не так ужасно, как звучит, честное слово).
Очевидно, что некоторые продукты не нужно долго жевать, например белковые коктейли или овсянку. Но даже с такими блюдами ты можешь имитировать жевание, перемещая их во рту, прежде чем проглотить (и это тоже совсем не так противно, как кажется).
- Визуализируй путь каждого кусочка. Одна из стратегий, которую Кэтлин использует в своих исследованиях, заключается в том, чтобы представлять путь каждого кусочка пищи по пищеварительной системе до того, как сделать следующий укус. «Это может показаться немного странным (и, вероятно, лучше всего подходит для ужинов в одиночку), но это действительно помогает замедлиться во время приема пищи и начать по-настоящему чувствовать вкус каждого кусочка», — уверяет Кэтлин.
- Прислушивайся к своим ощущениям. Проживать каждый момент осознанно здесь и сейчас — вот ключ к тому, чтобы по-настоящему замедлиться и слышать все сигналы организма о голоде и насыщении. Именно поэтому Криста советует внимательно прислушиваться к звукам, ароматам и вкусу каждого кусочка. Слушай, как он хрустит на зубах, ощути языком его текстуру, старайся различить вкус отдельных ингредиентов или аромат всех продуктов на твоей тарелке.
Иногда люди рассказывают Кристе о своих впечатлениях от еды. «Они включают диктофон на телефоне и говорят: „Вот я кладу в рот первую ложку. Это йогурт. Он розовый. И он пахнет клубникой“. Да, это может казаться совершенно нелепым. Но попробовав так сделать один или два раза, ты поймешь, что значит есть осознанно и проживать каждый момент», — уверяет Криста. Осознанность со временем станет твоей естественной привычкой. Чем не креативная идея для свидания?
- Забудь о проблемах. Отказаться от старых привычек тяжело. «Если ты замечаешь, что глотаешь еду, едва ощущая ее вкус, остановись и прислушайся к своему телу», — советует Криста. Часто во время торопливой еды наши мышцы напряжены, и это вызывает у организма реакцию «бей или беги». Остановись на минутку. Можешь даже вытянуть руки или потрясти конечностями, если это поможет тебе расслабить мышцы. Вернись к обеду в более спокойном состоянии, так тебе будет проще приучиться есть медленно.
Бешеный ритм современной жизни вынуждает нас постоянно перекусывать на бегу. Поэтому неудивительно, что поначалу тебе будет нелегко есть медленно. Упрости себе задачу, начав с менее сложных блюд, например с обедов в приятной компании. После ты сможешь применить новые навыки замедления и в более сложных ситуациях, возможно, во время перекусов в офисе или в машине. Иногда можно позволить себе какую-то быструю еду, но, пожалуйста, ешь ее медленно.
Текст: Юлия Малакоф
Иллюстрации: Грэйша Лэм
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