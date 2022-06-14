Тренер Кортни Бангарт рассказывает, что делать, если тебя не приняли в состав команды

Я знаю, каково это, причем в прямом смысле: меня не взяли в команду, в которую я точно заслуживала попасть. Конечно, и другие люди сталкиваются с этим. Но почему же мы так остро это переживаем?



Лично для меня спорт в детстве был всем. Мое первое слово было не «мама» или «папа», а «мяч». Серьезно. Я из небольшого городка в Нью-Гэмпшире, где все играли во всё, потому что иначе было невозможно набрать команды. Я была тем ребенком, который возвращался домой после тренировки по футболу и начинал кидать мяч в кольцо, не снимая защитную экипировку. И при этом у меня еще находилось время на скейтбординг, хоккей и фигурное катание.



Футбол был моей первой любовью — и он же первым разбил мне сердце.



Когда мне было девять, я попробовала присоединиться к команде юниоров до 12 лет. Команда моей школы была лучшей в штате, поэтому я привыкла побеждать. Я был уверена, что попаду в новую команду. И меня туда не взяли. Сначала я не могла поверить. Раньше такого со мной не происходило. Моих умений оказалось недостаточно. Я была им не нужна. Тренер сказал моим родителям, что я подаю надежды, но я еще слишком маленькая. Родители пытались успокоить меня, но ничего не помогло — я была просто раздавлена.



Как же мне удалось это пережить? Ну, похоже, никак, потому что я всё еще говорю об этом! Но я продолжала играть, потому что у меня не было другого выбора. Это прозвучит немного пафосно, но всё же: спорт всегда был тем , что соединяет меня с миром. Это всё, что я знала. Поэтому я не собиралась бросать. И если судить по твоему письму на сто слов, ты сейчас в такой же ситуации.