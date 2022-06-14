Тренер Кортни Бангарт рассказывает, что делать, если тебя не приняли в состав команды

Спроси тренера: «Меня не взяли в спортивную команду. Что теперь?»
Советы
Мечты молодого баскетболиста оказались разбиты. Кортни Бангарт, тренер баскетбольной команды Университета Северной Каролины, разделяет его боль и дает несколько простых советов.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на спорте.
Вопрос:
Привет, тренер!
Я всегда был лучшим игроком на площадке. На любой площадке. Когда я играл в парке или в команде в предыдущей школе, я всегда был впереди всех. Всё было так, пока мы с семьей не переехали. На отборах в спортивную команду по баскетболу в новой школе все были быстрее, сильнее и просто во всём лучше меня. Я чувствовал себя не в своей тарелке, и, конечно же, меня не взяли. Мне предложили место в запасном составе, но я боюсь, что достиг своего предела. Если я не играю с лучшими игроками, могу ли я сам стать лучшим?
Теперь уже обычный
16-летний баскетболист
Ответ:
Я знаю, каково это, причем в прямом смысле: меня не взяли в команду, в которую я точно заслуживала попасть. Конечно, и другие люди сталкиваются с этим. Но почему же мы так остро это переживаем?
Лично для меня спорт в детстве был всем. Мое первое слово было не «мама» или «папа», а «мяч». Серьезно. Я из небольшого городка в Нью-Гэмпшире, где все играли во всё, потому что иначе было невозможно набрать команды. Я была тем ребенком, который возвращался домой после тренировки по футболу и начинал кидать мяч в кольцо, не снимая защитную экипировку. И при этом у меня еще находилось время на скейтбординг, хоккей и фигурное катание.
Футбол был моей первой любовью — и он же первым разбил мне сердце.
Когда мне было девять, я попробовала присоединиться к команде юниоров до 12 лет. Команда моей школы была лучшей в штате, поэтому я привыкла побеждать. Я был уверена, что попаду в новую команду. И меня туда не взяли. Сначала я не могла поверить. Раньше такого со мной не происходило. Моих умений оказалось недостаточно. Я была им не нужна. Тренер сказал моим родителям, что я подаю надежды, но я еще слишком маленькая. Родители пытались успокоить меня, но ничего не помогло — я была просто раздавлена.
Как же мне удалось это пережить? Ну, похоже, никак, потому что я всё еще говорю об этом! Но я продолжала играть, потому что у меня не было другого выбора. Это прозвучит немного пафосно, но всё же: спорт всегда был тем , что соединяет меня с миром. Это всё, что я знала. Поэтому я не собиралась бросать. И если судить по твоему письму на сто слов, ты сейчас в такой же ситуации.
Многие профессиональные игроки используют такие неудачи как топливо, чтобы достичь чего-то большего, и я с таким подходом согласна. Люблю старые добрые истории о спортивных реваншах. Была одна девочка, которую я тренировала — у нее как у игрока был самый низкий рейтинг в классе. Она написала его себе на доске в качестве напоминания и смотрела на него каждый день. Она решила доказать, что этот рейтинг — не про нее. И в итоге она играла лучше всех в команде, при этом будучи новичком. Такой подход вполне можно назвать рабочим.
А вот еще один: попробуй изменить свое понимание слова «лучший». В конце концов, «лучшего» игрока одним словом не опишешь — у него много разных качеств. Да, бывают определенные физические преимущества. Есть поддержка, которую ты можешь приносить команде, укрепляя ее единство. А еще есть упорство. Это твое желание продолжать совершенствоваться в любых обстоятельствах. Вот это качество ты и можешь контролировать. К тому же это самый точный показатель того, насколько лучше ты становишься.
Попробуй изменить свое понимание слова «лучший». В конце концов, «лучшего» игрока одним словом не опишешь — у него много разных качеств.
Именно упорство мотивирует задуматься о том, как улучшить свою игру, и поставить ряд четких целей. Задавай себе вопросы, чтобы определить эти цели. Запиши их и разбей на этапы. Убедись, что они осуществимы. Попасть в спортивную команду? Ты не можешь полностью это контролировать. А вот улучшить бросок с расстояния или навыки защиты — это в пределах твоего контроля.
Итак, как отпустить то, на что не можешь повлиять? Главное — соревноваться, но не сравнивать себя с другими. Это довольно сложно сделать, когда нас окружают социальные сети, а сами мы живем в мире постоянного сравнения, которое приносит только страдания. Но когда ты тратишь энергию на сравнение себя с другими претендентами в спортивную команду, ты лишаешь себя энергии соревноваться с ними. Да, ты не можешь повлиять на их игру, но на свою — вполне.
На самом деле всё, что я описала, находится в рамках твоего контроля: использовать поражение как мотивацию, переосмыслить слово «лучший» как «самый упорный», поставить достижимые цели, перестать переживать о других и сосредоточиться на достижении лучших результатов в своей команде. Здорово осознавать, что у тебя уже есть все необходимые инструменты для успеха. Бери их и используй.
Тренер Бангарт
Кортни Бангарт — тренер женской баскетбольной команды Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. Работая главным тренером в Принстоне, в 2015 году она получила приз Нейсмита как лучший тренер года, а затем была помощницей тренера женской сборной США по баскетболу U23 2017 года. Будучи ведущим игроком Дартмутского колледжа, Кортни поставила до сих пор действующий рекорд Лиги плюща по трехочковым за всю карьеру. Сейчас Кортни работает в совете директоров женской ассоциации баскетбольных тренеров и надзорном комитете Национальной ассоциации студенческого спорта в сфере женского баскетбола.
Фото: Джейсон Паласио
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