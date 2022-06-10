Тренер Кортни Бангарт рассказывает, как справиться с синдромом самозванца

Возможно, тебе не нравятся те эмоции, которые ты испытываешь. Но за более чем 20 лет работы тренером мне приходилось иметь дело с переживаниями многих игроков (да и со своими тоже), поэтому скажу тебе следующее: твои чувства нормальны и важны. Они доказывают, что ты искренне посвящаешь себя игре и очень мотивирован.



Ты атлет, и потому проигрыши неизбежны. Ты будешь испытывать страх, злость, боль. А после побед — радость и ощущение триумфа. Без «плохого» трудно распознать «хорошее».



Я тоже относилась к себе строго. В старшей школе я участвовала в соревнованиях штата по теннису. Помню, как совершила двойную ошибку в одном матче. Я кричала, запрокинув голову, и била ракеткой по земле.



Знаю, что это был не лучший способ выразить свои эмоции, но в тот момент я ничего не могла с этим поделать. Всё, что имело значение, — потерянные очки. Сейчас я очень благодарна родителям, которые следили за игрой с трибун, ведь они не ругали меня за такое поведение. Они понимали, что я была в отчаянии, потому что мне было не всё равно.



Поэтому проживай свои эмоции.

Однако когда мы очень интенсивно переживаем одну конкретную эмоцию, мозг просто не может воспринимать похвалу. Давай разберемся, как достичь баланса в этой ситуации.

Думаю, твоя проблема лежит в так называемом «выборочном слушании», которое и слушанием-то сложно назвать. Кто-нибудь скажет: «Мне нравится, как ты держишься на площадке. Просто нужно поработать над трехочковым броском». А ты слышишь лишь: «Мне нужно поработать над трехочковым. Значит, я ужасно бросаю мяч. Я ужасный игрок. И человек тоже».

Как далеко всё зашло! Такое мышление нередко можно встретить и у профессиональных атлетов. Одна из моих лучших подопечных очень расстраивалась, когда бросок не удавался. Однажды, когда она злилась на себя за неудачные броски, я отвела ее в сторону поговорить.