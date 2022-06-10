Тренер Кортни Бангарт рассказывает, как справиться с синдромом самозванца

Спроси тренера: «Как поверить в свои способности?»
Советы
Юный успешный баскетболист чувствует себя самозванцем. Тренер Университета Северной Каролины Кортни Бангарт спешит на помощь.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на спорте.
Вопрос:
Здравствуйте, тренер!
В детстве мое место всегда было на скамейке запасных, а не на площадке. Теперь я в школьной команде, и после того как наш форвард получил травму во время первой игры, меня взяли в основной состав. Вдобавок к этому к середине сезона я стал лидером по количеству очков. Даже тренер и товарищи по команде в восторге от моей игры, а я нет. Мне кажется, что я занимаю чужое место. С каждым успехом давление возрастает, и неважно, насколько хорошо проходит игра. Если мы проигрываем, я виню себя по несколько дней подряд. Мне хотелось бы радоваться своей успешной серии игр, но я могу думать только о том, что если проиграю, то снова отправлюсь на скамейку. Как поверить, что я и вправду талантливый игрок, и дело не только в удаче?
Не принимающий свой успех
16-летний баскетболист
Ответ:
Возможно, тебе не нравятся те эмоции, которые ты испытываешь. Но за более чем 20 лет работы тренером мне приходилось иметь дело с переживаниями многих игроков (да и со своими тоже), поэтому скажу тебе следующее: твои чувства нормальны и важны. Они доказывают, что ты искренне посвящаешь себя игре и очень мотивирован.
Ты атлет, и потому проигрыши неизбежны. Ты будешь испытывать страх, злость, боль. А после побед — радость и ощущение триумфа. Без «плохого» трудно распознать «хорошее».
Я тоже относилась к себе строго. В старшей школе я участвовала в соревнованиях штата по теннису. Помню, как совершила двойную ошибку в одном матче. Я кричала, запрокинув голову, и била ракеткой по земле.
Знаю, что это был не лучший способ выразить свои эмоции, но в тот момент я ничего не могла с этим поделать. Всё, что имело значение, — потерянные очки. Сейчас я очень благодарна родителям, которые следили за игрой с трибун, ведь они не ругали меня за такое поведение. Они понимали, что я была в отчаянии, потому что мне было не всё равно.
Поэтому проживай свои эмоции.
Однако когда мы очень интенсивно переживаем одну конкретную эмоцию, мозг просто не может воспринимать похвалу. Давай разберемся, как достичь баланса в этой ситуации.
Думаю, твоя проблема лежит в так называемом «выборочном слушании», которое и слушанием-то сложно назвать. Кто-нибудь скажет: «Мне нравится, как ты держишься на площадке. Просто нужно поработать над трехочковым броском». А ты слышишь лишь: «Мне нужно поработать над трехочковым. Значит, я ужасно бросаю мяч. Я ужасный игрок. И человек тоже».
Как далеко всё зашло! Такое мышление нередко можно встретить и у профессиональных атлетов. Одна из моих лучших подопечных очень расстраивалась, когда бросок не удавался. Однажды, когда она злилась на себя за неудачные броски, я отвела ее в сторону поговорить.
«Как думаешь, какой у тебя сейчас результат по броскам?», — спросила я.
«Не представляю», — ответила она.
«Ну, что ж, — сказала я ей. — Тогда и не стоит переживать за промахи! Если ты так стараешься ради результата, нужно знать его — следить за статистикой».
На самом деле у нее был самый высокий процент успешных бросков во всей команде. Но она не обращала внимания на этот успех. Это еще один случай выборочного слушания.
«Тренеры не ждут, что вы всегда будете побеждать. Мы даже не ждем от вас лучших результатов в каждой игре. Мы просто хотим, чтобы игроки выкладывались на полную».
Статистика не лжет. Если ты посмотришь внимательнее, то заметишь, какой ты отличный игрок. Тренеры оценивают твои результаты объективно, ведь это их работа. Они знают, на что ты способен, и потому будут ожидать от тебя новых высот.
Ты наверняка думаешь: «Вот именно! Как я могу соответствовать их ожиданиям?!» Думаю, ты не совсем понимаешь, что кроется за этими ожиданиями. Тренеры не ждут, что вы всегда будете побеждать. Мы даже не ждем от вас лучших результатов в каждой игре. Мы просто хотим, чтобы игроки выкладывались на полную.
Любой опытный тренер знает, что поражения неизбежны. Вероятнее всего, ты боишься поражений потому, что у тебя еще недостаточно опыта.
Когда-то я тренировала девушку, которая вышла в финал борьбы за престижную стипендию Родса — можешь представить себе ее амбиции. Она просто тонула в страхе неудачи. Успех следовал за ней по пятам, и с поражениями она никогда не сталкивалась. Она была похожа на дайвера, который должен погрузиться в темные воды, но не знает, насколько глубок водоем, насколько холодная вода и не водятся ли там пираньи.
Твоя ситуация немного другая — для тебя успех в новинку. Тебе не доводилось раньше достигать таких результатов, и ты не знаешь, как высоко тебе падать. Но в обеих этих ситуациях есть нечто общее — страх неизвестности. Поэтому я скажу тебе то же, что и той финалистке: поражения — это нормально. Поверь мне, ведь я терпела неудачи много раз. И я всё еще здесь! И меня это даже закалило.
Я думаю, это и есть одна из причин такой отчаянной смелости атлетов. Ведь терпеть неудачи на глазах у других — это часть их повседневной жизни! Ты большую часть времени посвящаешь чему-то, что может и не привести к успеху. И ты всё равно каждый день продолжаешь идти вперед, даже зная, что путь будет нелегким. Это и есть смелость.
Твои товарищи по команде и тренеры проходят этот путь вместе с тобой. И, что вполне вероятно, у них тоже есть этот страх неудачи. Поэтому ты никогда не будешь одинок. Помни об этом, когда опять вдруг начнешь винить себя, — и тогда, возможно, ты почувствуешь, как тревога начинает исчезать.
Тренер Бангарт
Кортни Бангарт — тренер женской баскетбольной команды Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. Работая главным тренером в Принстоне, в 2015 году она получила приз Нейсмита как лучший тренер года, а затем была помощницей тренера женской сборной США по баскетболу U23 2017 года. Будучи ведущим игроком Дартмутского колледжа, Кортни поставила до сих пор действующий рекорд Лиги плюща по трехочковым за всю карьеру. Сейчас Кортни работает в совете директоров женской ассоциации баскетбольных тренеров и надзорном комитете Национальной ассоциации студенческого спорта в сфере женского баскетбола.
Фото: Джейсон Паласио
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