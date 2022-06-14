Тренер Патрик Сэнг рассказывает, как понять родителей, которые контролируют твои занятия спортом

Родственники часто думают, что давление поможет им достичь своей цели, какой бы она ни была. Им кажется, что весь вопрос в том, чтобы в день забега атлет старался чуть больше. Они не всегда понимают, что настоящие усилия — это часы и часы тренировок и подготовки. И что самая мощная мотивация исходит изнутри.



Ты говоришь, что родители сами были атлетами, но кажется, что они могли забыть о этом ежедневном труде и о том, что каждый вид спорта требует жертв и борьбы. Я думаю, тебе стоит пригласить родителей на тренировку. Пусть они увидят, как ты разминаешься и растягиваешься. Пусть они посмотрят, как ты работаешь над темпом, осанкой и психологической выносливостью. Если они увидят, что на самом деле происходит в твоем виде спорта, они, возможно, начнут понимать, как ты уже преодолеваешь себя каждый день. Возможно, они смогут отпустить свою тревогу и сказать тебе: «У тебя всё получится!».



Иногда выход не в том, чтобы отгородиться от родственников, а в том, чтобы привлечь их, помочь им понять твой ход мысли и твою страсть.



Если и это не уменьшит их давление на тебя, то тебе придется высказаться. Дай им понять, что их комментарии отвлекают тебя, а не мотивируют. Скажи им, что ты любишь свой спорт так же сильно, как они любили свой. Это потребует мужества. Но оно того стоит.



Если бы твои родители были сейчас здесь со мной, я бы сказал им, что им повезло иметь такую дочь, как ты, которая по-настоящему любит свой спорт. Я бы сказал им, что твою любовь к бегу нужно беречь и поддерживать, а не подталкивать к выгоранию. И я бы сказал им, что то, что они делают сейчас, не даст им того, чего они хотят. Что им надо дать огню немного воздуха, чтобы он разгорелся.



И вот напоминание, которое я бы дал всем вам троим: вы все хотите одного и того же. И ты, и твои родители хотите, чтобы ты полностью реализовала свой потенциал. Если ты можешь помочь им понять, что путь к этому лежит через поддержку, а не давление, я не сомневаюсь, что ты научишься снова получать удовольствие от бега. А твои родители тоже смогут получать наслаждаться этим — на здоровом расстоянии.



Тренер Санг