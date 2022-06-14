Тренер Патрик Сэнг рассказывает, как понять родителей, которые контролируют твои занятия спортом

Спроси тренера: как убедить родителей мне не мешать?
Советы
Когда родительский энтузиазм тормозит молодую бегунью, в дело вступает Патрик Санг, тренер Элиуда Кипчоге.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на спорте.
Вопрос:
Привет, тренер!
Мой отец играл в футбол, пока не получил травму в колледже. Моя мама с детства играла в теннис, но у нее не получилось сделать спортивную карьеру. Теперь, когда я попала в школьную команду по легкой атлетике, они постоянно подталкивают меня к достижению результатов, как будто я могу восполнить их утраченные мечты. Я полюбила легкую атлетику, потому что она казалась мне чем-то своим, но теперь мне кажется, что я делаю это для них. Как я могу вернуть контроль над своими результатами и отключить их голоса, чтобы снова получать удовольствие от бега?
17-летняя спринтер,
испытывающая давление, которое убивает мотивацию
Ответ:
Может быть, прямо сейчас ты не испытываешь это чувство ПОДАВЛЕННОСТИ, но ты уже находишься на полпути.
Я испытывал на себе некоторое давление, когда только начал заниматься бегом в Техасском университете в Остине. Главный тренер набирал новый класс бегунов, основываясь главным образом на наших показателях. Когда мы впервые с ним встретились, он задал нам вопросы о нас самих и нашем опыте в беге. По мере того как он переходил от одного вопроса к другому, я видел, что он всё больше и больше разочаровывался в нашем уровне опыта. Он пришел со своими ожиданиями — и мы их не оправдали. Этот парень был в ярости. Я видел это в его глазах. А это ужасное чувство.
Позже я узнал, что тренер сам испытывал сильное давление, ему нужно было создать команду, которая должна победить. И он передавал это давление нам. Знание того, через что он проходит, помогло мне отделить его тревогу от моей собственной — и это позволило мне говорить с ним с пониманием, а не с гневом. Вскоре мы провели несколько забегов на время, и я смог показать ему, на что я способен. Это было особое удовлетворение — доказать, что я могу не соответствовать его ожиданиям. Но я не смог бы это сделать, не поняв его точку зрения.
Вот почему я говорю, что ты уже на полпути. Ты уже приложила усилия, чтобы понять, почему твои родители так себя ведут. Как ты сказала, они пытаются реализовать свои мечты через тебя. Знаешь, дело не в твоих результатах, а в их сожалениях. Понимание этого дает тебе преимущество в преодолении проблемы. У меня есть еще одна история, которая может помочь в остальном...
Когда я начинал заниматься бегом в 80-х годах, с этим видом спорта в моей родной Кении происходили большие перемены. Люди стали рассматривать спорт как возможность найти работу, получить грант и, возможно, даже уехать в Соединенные Штаты. И я начал замечать, что супруги и члены семей бегунов рассматривают их как источник дохода. У них было большие ожидания — не обязательно в плане результатов, но в плане ресурсов. Оказывать такое давление на атлета — всё равно что давать ему носить с собой физический груз. Это почти всегда его замедляет.
Иногда выход не в том, чтобы отгородиться от родственников, а в том, чтобы привлечь их, помочь им понять твой ход мысли и твою страсть.
Родственники часто думают, что давление поможет им достичь своей цели, какой бы она ни была. Им кажется, что весь вопрос в том, чтобы в день забега атлет старался чуть больше. Они не всегда понимают, что настоящие усилия — это часы и часы тренировок и подготовки. И что самая мощная мотивация исходит изнутри.
Ты говоришь, что родители сами были атлетами, но кажется, что они могли забыть о этом ежедневном труде и о том, что каждый вид спорта требует жертв и борьбы. Я думаю, тебе стоит пригласить родителей на тренировку. Пусть они увидят, как ты разминаешься и растягиваешься. Пусть они посмотрят, как ты работаешь над темпом, осанкой и психологической выносливостью. Если они увидят, что на самом деле происходит в твоем виде спорта, они, возможно, начнут понимать, как ты уже преодолеваешь себя каждый день. Возможно, они смогут отпустить свою тревогу и сказать тебе: «У тебя всё получится!».
Иногда выход не в том, чтобы отгородиться от родственников, а в том, чтобы привлечь их, помочь им понять твой ход мысли и твою страсть.
Если и это не уменьшит их давление на тебя, то тебе придется высказаться. Дай им понять, что их комментарии отвлекают тебя, а не мотивируют. Скажи им, что ты любишь свой спорт так же сильно, как они любили свой. Это потребует мужества. Но оно того стоит.
Если бы твои родители были сейчас здесь со мной, я бы сказал им, что им повезло иметь такую дочь, как ты, которая по-настоящему любит свой спорт. Я бы сказал им, что твою любовь к бегу нужно беречь и поддерживать, а не подталкивать к выгоранию. И я бы сказал им, что то, что они делают сейчас, не даст им того, чего они хотят. Что им надо дать огню немного воздуха, чтобы он разгорелся.
И вот напоминание, которое я бы дал всем вам троим: вы все хотите одного и того же. И ты, и твои родители хотите, чтобы ты полностью реализовала свой потенциал. Если ты можешь помочь им понять, что путь к этому лежит через поддержку, а не давление, я не сомневаюсь, что ты научишься снова получать удовольствие от бега. А твои родители тоже смогут получать наслаждаться этим — на здоровом расстоянии.
Тренер Санг
Патрик Санг — кенийский тренер по бегу и бывший бегун. Став тренером Элиуда Кипчоге в 2002 году, Патрик помог ему выиграть золотую олимпийскую медаль, установить мировой рекорд в марафоне и стать первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за два часа. Выступая за Кению в беге на 3000 метров с препятствиями, Патрик завоевал серебряные медали на Чемпионате мира 1991 года, Олимпийских играх 1992 года и Чемпионате мира 1993 года. В студенческие годы Патрик выступал за Техасский университет в Остине и установил школьный рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями.
Фотограф: Кайл Уикс
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