Спроси тренера: как убедить родителей мне не мешать?

Советы

Когда родительский энтузиазм тормозит молодую бегунью, в дело вступает Патрик Санг, тренер Элиуда Кипчоге.

Последнее обновление: August 10, 2021
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Тренер Патрик Сэнг рассказывает, как понять родителей, которые контролируют твои занятия спортом

«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на спорте.

Вопрос:

Привет, тренер!

Мой отец играл в футбол, пока не получил травму в колледже. Моя мама с детства играла в теннис, но у нее не получилось сделать спортивную карьеру. Теперь, когда я попала в школьную команду по легкой атлетике, они постоянно подталкивают меня к достижению результатов, как будто я могу восполнить их утраченные мечты. Я полюбила легкую атлетику, потому что она казалась мне чем-то своим, но теперь мне кажется, что я делаю это для них. Как я могу вернуть контроль над своими результатами и отключить их голоса, чтобы снова получать удовольствие от бега?

17-летняя спринтер,
испытывающая давление, которое убивает мотивацию

Ответ:

Может быть, прямо сейчас ты не испытываешь это чувство ПОДАВЛЕННОСТИ, но ты уже находишься на полпути.

Я испытывал на себе некоторое давление, когда только начал заниматься бегом в Техасском университете в Остине. Главный тренер набирал новый класс бегунов, основываясь главным образом на наших показателях. Когда мы впервые с ним встретились, он задал нам вопросы о нас самих и нашем опыте в беге. По мере того как он переходил от одного вопроса к другому, я видел, что он всё больше и больше разочаровывался в нашем уровне опыта. Он пришел со своими ожиданиями — и мы их не оправдали. Этот парень был в ярости. Я видел это в его глазах. А это ужасное чувство.

Позже я узнал, что тренер сам испытывал сильное давление, ему нужно было создать команду, которая должна победить. И он передавал это давление нам. Знание того, через что он проходит, помогло мне отделить его тревогу от моей собственной — и это позволило мне говорить с ним с пониманием, а не с гневом. Вскоре мы провели несколько забегов на время, и я смог показать ему, на что я способен. Это было особое удовлетворение — доказать, что я могу не соответствовать его ожиданиям. Но я не смог бы это сделать, не поняв его точку зрения.

Вот почему я говорю, что ты уже на полпути. Ты уже приложила усилия, чтобы понять, почему твои родители так себя ведут. Как ты сказала, они пытаются реализовать свои мечты через тебя. Знаешь, дело не в твоих результатах, а в их сожалениях. Понимание этого дает тебе преимущество в преодолении проблемы. У меня есть еще одна история, которая может помочь в остальном...

Когда я начинал заниматься бегом в 80-х годах, с этим видом спорта в моей родной Кении происходили большие перемены. Люди стали рассматривать спорт как возможность найти работу, получить грант и, возможно, даже уехать в Соединенные Штаты. И я начал замечать, что супруги и члены семей бегунов рассматривают их как источник дохода. У них было большие ожидания — не обязательно в плане результатов, но в плане ресурсов. Оказывать такое давление на атлета — всё равно что давать ему носить с собой физический груз. Это почти всегда его замедляет.

Иногда выход не в том, чтобы отгородиться от родственников, а в том, чтобы привлечь их, помочь им понять твой ход мысли и твою страсть.

Тренер Патрик Сэнг рассказывает, как понять родителей, которые контролируют твои занятия спортом

Родственники часто думают, что давление поможет им достичь своей цели, какой бы она ни была. Им кажется, что весь вопрос в том, чтобы в день забега атлет старался чуть больше. Они не всегда понимают, что настоящие усилия — это часы и часы тренировок и подготовки. И что самая мощная мотивация исходит изнутри.

Ты говоришь, что родители сами были атлетами, но кажется, что они могли забыть о этом ежедневном труде и о том, что каждый вид спорта требует жертв и борьбы. Я думаю, тебе стоит пригласить родителей на тренировку. Пусть они увидят, как ты разминаешься и растягиваешься. Пусть они посмотрят, как ты работаешь над темпом, осанкой и психологической выносливостью. Если они увидят, что на самом деле происходит в твоем виде спорта, они, возможно, начнут понимать, как ты уже преодолеваешь себя каждый день. Возможно, они смогут отпустить свою тревогу и сказать тебе: «У тебя всё получится!».

Иногда выход не в том, чтобы отгородиться от родственников, а в том, чтобы привлечь их, помочь им понять твой ход мысли и твою страсть.

Если и это не уменьшит их давление на тебя, то тебе придется высказаться. Дай им понять, что их комментарии отвлекают тебя, а не мотивируют. Скажи им, что ты любишь свой спорт так же сильно, как они любили свой. Это потребует мужества. Но оно того стоит.

Если бы твои родители были сейчас здесь со мной, я бы сказал им, что им повезло иметь такую дочь, как ты, которая по-настоящему любит свой спорт. Я бы сказал им, что твою любовь к бегу нужно беречь и поддерживать, а не подталкивать к выгоранию. И я бы сказал им, что то, что они делают сейчас, не даст им того, чего они хотят. Что им надо дать огню немного воздуха, чтобы он разгорелся.

И вот напоминание, которое я бы дал всем вам троим: вы все хотите одного и того же. И ты, и твои родители хотите, чтобы ты полностью реализовала свой потенциал. Если ты можешь помочь им понять, что путь к этому лежит через поддержку, а не давление, я не сомневаюсь, что ты научишься снова получать удовольствие от бега. А твои родители тоже смогут получать наслаждаться этим — на здоровом расстоянии.

Тренер Санг

Патрик Санг — кенийский тренер по бегу и бывший бегун. Став тренером Элиуда Кипчоге в 2002 году, Патрик помог ему выиграть золотую олимпийскую медаль, установить мировой рекорд в марафоне и стать первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за два часа. Выступая за Кению в беге на 3000 метров с препятствиями, Патрик завоевал серебряные медали на Чемпионате мира 1991 года, Олимпийских играх 1992 года и Чемпионате мира 1993 года. В студенческие годы Патрик выступал за Техасский университет в Остине и установил школьный рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями.

Пришли свой вопрос на тему спорта или тренировок по адресу askthecoach@nike.com.

Фотограф: Кайл Уикс

Тренер Патрик Сэнг рассказывает, как понять родителей, которые контролируют твои занятия спортом

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