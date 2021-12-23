Тренер Гьерт Ингебригтсен рассказывает, как вести себя с теми, кто проявляет агрессию

Конечно, это только временные меры. Поведение задир редко меняется, если не призвать их к ответственности. Они не научатся одергивать себя, когда внутри бушует адреналин, если кто-нибудь не поможет им провести параллель между их поведением и потерей времени (или поражением!) в игре.



Вот почему крайне важно рассказать обо всём тренеру. Я знаю, что открыться не так-то просто, но говорить с членом команды должен именно тренер, а не ты.



Во-первых, за конфликт с товарищем по команде наказать могут именно тебя. Во-вторых, у вашего тренера здесь две задачи: покончить с текущей травлей и предотвратить новые случаи.



Надеюсь, тренер воспользуется этой возможностью и улучшит ситуацию — как лично для тебя, так, в идеале, и для всей команды. Потому что он не просто разберется с единичным случаем травли, а получит возможность создать культуру, в которой члены команды поддерживают друг друга и могут свободно высказывать недовольство, если что-то идет не так.



А ты сможешь гордиться своей причастностью к формированию такой культуры. Возможно, ты даже начнешь приносить больше очков, да и вся команда улучшит показатели. Возможно, однажды задира очнется и поймет, что именно он тормозил ваше развитие. А если до него не дойдет? Если он не осознает ценность взаимного уважения? Что ж, тогда он, скорее всего, недолго пробудет в команде.





Тренер Ингебригтсен