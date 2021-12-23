Тренер Гьерт Ингебригтсен рассказывает, как вести себя с теми, кто проявляет агрессию

Спроси тренера: как играть, если меня обижают?
Советы
Норвежец Йерт Ингебригтсен рассказывает юному футболисту, как избежать нападок хулигана в команде, но не позволить ему уйти от ответственности.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на спорте.
Вопрос:
Здравствуйте, тренер!
Один игрок в нашей команде обращается со мной плохо. Честное слово, в его присутствии у меня просто всё из рук валится. На прошлой неделе я забил победный гол, а он сказал мне, что я — эгоист, потому что не дал ему пас. Но за матч до этого, когда я именно так и поступил, он орал, что я слабак и «должен был попытаться сам». Он вроде как хочет настроить меня на победу, но я потом чувствую себя полным неудачником. И не только я, кстати: он ведет себя подло чуть ли не со всей командой и сбивает настрой. Можно как-то отвлечься от его постоянных упреков, чтобы сосредоточиться на игре?
Выведенный из себя
17-летний футболист
Ответ:
Прежде всего хочу сказать, что я тебе очень сочувствую. Подобная агрессия и крики всегда пугают. К тому же возникает порочный круг: когда тебя критикуют на каждом шагу, ты начинаешь постоянно ждать нападок. Отдать пас — плохое решение, не отдать — тоже плохо! В страхе перед неизбежностью ты попросту замираешь. И играешь хуже.
Это самый настоящий яд, отравляющий атмосферу в команде. Я сам видел, как игроки, над которыми так измывались, начинали травить других. Возникает что-то вроде замкнутого круга, вскоре безысходность и разочарование становятся в команде нормой, и вот выгорать уже начинают все.
Такое поведение ни в коем случае не следует терпеть в любом виде спорта. Тренерский опыт убедил меня, что в команде отношение к товарищам важнее любых кубков и медалей. Мало быть хорошим атлетом — нужно быть хорошим человеком. Вот почему перед каждым сезоном я объясняю всем правила поведения и последствия их нарушения. И они касаются всех, включая лучших игроков. В моем случае — и моих детей.
Я стал тренером, чтобы учить сыновей — Хенрика, Филипа и Якоба. Сегодня я тренирую их в беге на средние дистанции, но начинали мы с лыжных гонок и футбола.
Сыновья — не буду уточнять, кто — несколько раз оказывались в подобных ситуациях, но с другой стороны. Именно они вели себя, как задиры и портили настроение другим спортсменам во время соревнований, после них и на тренировках. Мне приходилось уводить их с поля или трека и внушать: «Так с людьми не разговаривают. Вернетесь, когда подумаете над своим поведением». Я должен сделать всё, чтобы плохие взаимоотношения не пустили в команде корни, поэтому к моим сыновьям никогда не было особого отношения.
По правде говоря, травля процветает не только среди атлетов. Встречается она в школах, в офисах и даже среди соседей. Но во время соревнований адреналин скачет так, что ситуация гораздо чаще выходит из-под контроля.
Отношение к товарищам важнее любых кубков и медалей. Мало быть хорошим атлетом — нужно быть хорошим человеком.
Это напоминает агрессию, которую иногда вызывает опьянение. Возможно, впоследствии человек раскается. Даже извинится. Возможно, агрессор даже не поймет, почему не сдержался. Постарайся вспомнить об этом в следующий раз, когда товарищ набросится на тебя. Не для того чтобы оправдать его поведение, но чтобы запомнить главное: дело не в тебе. Дело в его собственном неумении держать себя в руках.
Но это понимание поможет тебе психологически дистанцироваться от этого товарища и сосредоточиться на игре. А если не получится? Попробуй дистанцироваться физически и просто уйди, когда его «понесет».
Конечно, это только временные меры. Поведение задир редко меняется, если не призвать их к ответственности. Они не научатся одергивать себя, когда внутри бушует адреналин, если кто-нибудь не поможет им провести параллель между их поведением и потерей времени (или поражением!) в игре.
Вот почему крайне важно рассказать обо всём тренеру. Я знаю, что открыться не так-то просто, но говорить с членом команды должен именно тренер, а не ты.
Во-первых, за конфликт с товарищем по команде наказать могут именно тебя. Во-вторых, у вашего тренера здесь две задачи: покончить с текущей травлей и предотвратить новые случаи.
Надеюсь, тренер воспользуется этой возможностью и улучшит ситуацию — как лично для тебя, так, в идеале, и для всей команды. Потому что он не просто разберется с единичным случаем травли, а получит возможность создать культуру, в которой члены команды поддерживают друг друга и могут свободно высказывать недовольство, если что-то идет не так.
А ты сможешь гордиться своей причастностью к формированию такой культуры. Возможно, ты даже начнешь приносить больше очков, да и вся команда улучшит показатели. Возможно, однажды задира очнется и поймет, что именно он тормозил ваше развитие. А если до него не дойдет? Если он не осознает ценность взаимного уважения? Что ж, тогда он, скорее всего, недолго пробудет в команде.
Тренер Ингебригтсен
Йерт Ингебригтсен — норвежский тренер по легкой атлетике и наставник собственных сыновей — атлетов мирового уровня Хенрика, Филипа и Якоба. В Европе эта семья показывает лучшие результаты в беге на средние дистанции, и все трое уже стали золотыми медалистами чемпионатов Европы в беге на 1500 метров. Якоб также выиграл золото на Олимпиаде 2020 в беге на 1500 метров, завоевал золотую медаль Европы в беге на 5000 метров и стал самым молодым бегуном, преодолевшим милю менее чем за 4 минуты. Сам Йерт никогда не был бегуном, однако разработал собственную концепцию тренировок, в основу которой легли тщательный подход и постоянная проверка результатов. В 2018 году получил титул тренера года в Норвегии.
Фото: Константин Мирбак
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