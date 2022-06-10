Тренер Кортни Бангарт рассказывает, что делать, если твоя команда тебя не принимает

Я сказала им следующее: «Находясь в команде, нужно помнить о двух вещах: думать, о чем говоришь, и внимательно слушать». После этого все игроки по очереди поделились своими мыслями и чувствами. Мы использовали я-высказывания, например «я думаю так» или «я чувствую это». И никто не остался в стороне. Все мнения были услышаны.



Во время следующей игры почти половина команды встала на колено. И что интересно: все мы чувствовали сплоченность, несмотря на разные взгляды. Мы все поучаствовали в трудном разговоре. Мы были открыты друг перед другом. Мы знали, кто мы такие, и разница во взглядах не могла нас разделить. Сложный разговор может привести к тому, что участники команды сблизятся, а не разделятся. Я много раз видела, как это происходит. Мне бы хотелось поделиться и другими историями, но не могу рассказать всё.



Теперь вернемся к твоей ситуации. Очевидно, вам необходим трудный разговор. Но я не буду просить тебя стать его инициатором. Потребовать такое от 17-летнего подростка было бы просто несправедливо. Тем более не стану подталкивать тебя к самостоятельному решению проблемы, возникшей из-за твоего происхождения.



Стоит обратиться к тренеру. Он твоя поддержка, особенно в такой ситуации. Тебе нужно решиться сделать первый шаг и сообщить ему о том, что происходит, и о том, как ты себя чувствуешь. И если тренер порядочный, то он сразу же займется этим вопросом. Я знаю, что если бы подобная ситуация произошла в моей команде, я бы стала разбираться с этим немедленно.



Конечно, всегда есть вероятность, что тренер не станет вмешиваться. Если случится так, то могу напомнить об одном: есть команды, члены которых гордятся своими различиями. Есть команды, члены которых доверяют друг другу. Я знаю, что рано или поздно ты станешь частью такой команды. Ты этого заслуживаешь.



Тренер Бангарт