Тренер Кортни Бангарт рассказывает, что делать, если твоя команда тебя не принимает

Спроси тренера: «Что делать, если команда меня не принимает?»
Советы
Он единственный игрок азиатского происхождения, и товарищи по команде не принимают его. Тренер Кортни Бангарт хочет помочь.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на спорте.
Вопрос:
Здравствуйте, тренер!
Я участник бейсбольной команды. Но мне кажется, что меня в ней не до конца принимают. Я единственный игрок азиатского происхождения. Выглядит так, как будто остальные ребята не замечают меня, кроме тех случаев, когда я зарабатываю для нас очки. Я просто тихо сижу в автобусе один по пути на игру. У них свои шутки и разговоры, и на выходных они встречаются без меня. Я понял это по их обсуждениям на тренировках. Иногда они даже бестактно шутят — не конкретно обо мне, но тем не менее. Это влияет на мою уверенность в себе и отражается на игре. Я хочу быть частью команды (и выиграть вместе чемпионат, потому что мы на это способны!), но как мне найти свое место, если меня не принимают?
Единственный игрок-изгой,
17-летний бейсболист
Ответ:
Мне хочется многое тебе сказать.
Но начать стоит с бестактных шуток. Это неправильно. Неправильно по многим причинам. Но так как я тренер, а ты — игрок, я буду говорит о том, почему это неправильно с точки зрения игры в команде.
Лучшие команды отличаются сплоченностью. Они создают внутреннюю культуру, где один за всех, и все за одного. Шутки или сарказм по поводу расы, гендерной идентичности, сексуальной ориентации или социально-экономического статуса будут нарушать эту культуру, даже если объекта шуток нет рядом.
Это касается любой ситуации в любом виде спорта. Я как тренер Национальной студенческой спортивной ассоциации могу сказать, что если кого-то из игроков недооценивают или не принимают, то команда становится менее сплоченной, а это отражается на игре. Соперники быстро замечают такие перемены и начинают использовать их в свою пользу.
В то же время, если мы действительно понимаем ценность сплоченности, то знаем, что быть частью команды — это ответственность каждого, а раздевалка — особенное место. Неважно, что происходит в обычной жизни: в раздевалке с товарищами по команде можно быть честным и открытым. Это доверие позволяет разным людям работать сообща. Это действительно мощный и уникальный инструмент для командных видов спорта. К сожалению, твоя команда в этом пока не разобралась, но я хочу сказать, что всё еще возможно. Я знаю это по опыту.
Кроме того, я белая. Не просто белая — я из Нью-Гэмпшира. И почти вся моя команда состоит из темнокожих игроков. Не буду делать вид, что знаю, каково быть темнокожим или азиатом в нашем обществе.
И это одна из главных причин, почему инклюзивность всегда была для меня приоритетом. Поскольку я тренирую девушек, которые сталкивались с расовой несправедливостью, моя работа — вести разговоры на темы, которые, честно признаюсь, мне обсуждать не всегда комфортно. Я беседую с командой в начале каждого сезона. И я стараюсь исключить любые конфликты или недопонимания, которые возникают из-за отсутствия инклюзивности.
Могу рассказать один пример: я работала в Принстоне, когда Колин Каперник начал вставать на одно колено во время гимна перед матчем НФЛ. Я знала, что команда отреагирует, и было очень важно, чтобы все в команде были услышаны и поняты.
Лучшие команды отличаются сплоченностью. Они создают внутреннюю культуру, где один за всех, и все за одного.
Я сказала им следующее: «Находясь в команде, нужно помнить о двух вещах: думать, о чем говоришь, и внимательно слушать». После этого все игроки по очереди поделились своими мыслями и чувствами. Мы использовали я-высказывания, например «я думаю так» или «я чувствую это». И никто не остался в стороне. Все мнения были услышаны.
Во время следующей игры почти половина команды встала на колено. И что интересно: все мы чувствовали сплоченность, несмотря на разные взгляды. Мы все поучаствовали в трудном разговоре. Мы были открыты друг перед другом. Мы знали, кто мы такие, и разница во взглядах не могла нас разделить. Сложный разговор может привести к тому, что участники команды сблизятся, а не разделятся. Я много раз видела, как это происходит. Мне бы хотелось поделиться и другими историями, но не могу рассказать всё.
Теперь вернемся к твоей ситуации. Очевидно, вам необходим трудный разговор. Но я не буду просить тебя стать его инициатором. Потребовать такое от 17-летнего подростка было бы просто несправедливо. Тем более не стану подталкивать тебя к самостоятельному решению проблемы, возникшей из-за твоего происхождения.
Стоит обратиться к тренеру. Он твоя поддержка, особенно в такой ситуации. Тебе нужно решиться сделать первый шаг и сообщить ему о том, что происходит, и о том, как ты себя чувствуешь. И если тренер порядочный, то он сразу же займется этим вопросом. Я знаю, что если бы подобная ситуация произошла в моей команде, я бы стала разбираться с этим немедленно.
Конечно, всегда есть вероятность, что тренер не станет вмешиваться. Если случится так, то могу напомнить об одном: есть команды, члены которых гордятся своими различиями. Есть команды, члены которых доверяют друг другу. Я знаю, что рано или поздно ты станешь частью такой команды. Ты этого заслуживаешь.
Тренер Бангарт
Кортни Бангарт — главный тренер женской баскетбольной команды Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. Работая главным тренером в Принстоне, в 2015 году она получила приз Нейсмита как лучший тренер года, а затем была помощницей тренера женской сборной США по баскетболу U23 2017 года. Будучи ведущим игроком Дартмутского колледжа, Кортни поставила до сих пор действующий рекорд Лиги плюща по трехочковым за всю карьеру. Сейчас Кортни работает в совете директоров женской ассоциации баскетбольных тренеров и надзорном комитете Национальной ассоциации студенческого спорта в сфере женского баскетбола.
Фото: Джейсон Паласио
Добейся большего
Чтобы получить больше рекомендаций экспертов по образу мышления, движению, питанию, восстановлению и сну, зайди в приложение Nike Training Club.
Добейся большего
Чтобы получить больше рекомендаций экспертов по образу мышления, движению, питанию, восстановлению и сну, зайди в приложение Nike Training Club.