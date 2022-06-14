Как почистить обувь за 6 простых шагов

Шесть простых шагов для очистки обуви
Уход за продукцией
Периодическая чистка поможет сохранить внешний вид обуви (и не допустить появление неприятного запаха). Мы расскажем, как правильно чистить обувь, не навредив ей.
Принадлежности
- Средство для мытья посуды
- Пищевая сода
- Специальный ластик (дополнительно)
- Кондиционер для кожи (дополнительно)
- Белый уксус (дополнительно)
Инструменты
- Щетка для обуви
- Зубная щетка
- Мягкая чистая ткань
- Щетка для замши (дополнительно)
Без регулярной чистки поддерживать чистоту обуви сложно. Когда ты достанешь из коробки новые кроссовки, тебе сразу же захочется пройтись в них по улице, там, где их ждет грязь, пыль, царапины и пятна.
Чтобы кроссовки как можно дольше служили тебе и помогали достигать новых вершин, не забывай ухаживать за ними и регулярно их очищать. Сначала надень кроссовки на колодку или заполни их мятыми газетами, чтобы они не потеряли форму во время чистки. Приступим.
Эти простые шаги помогут тебе сохранить беговые и любые другие кроссовки свежими и чистыми.
Как правильно чистить обувь: пошаговая инструкция
1.Используй сухую щетку
Чтобы убрать грязь с подметки, подошвы и верха, используй сухую щетку с мягкой щетиной. Нет щетки для обуви? Не проблема, старая зубная щетка отлично подойдет.
2.Сделай слабый моющий раствор
Добавь в теплую воду немного жидкого средства для стирки или для мытья посуды.
Для белой и светлой обуви можно также приготовить эффективную чистящую пасту, смешав в равных пропорциях воду с пищевой содой.
3.Вручную постирай шнурки
Вынь шнурки из кроссовок и нанеси на них немного слабого моющего раствора. Намыль шнурки со всех сторон, потри руками, прополоскай и промокни мягкой тканью.
4.Очисти подошву
Нанеси слабый моющий раствор на щетку с мягкой щетиной и очисти подошву. Важно тщательно промыть все части подошвы. Промокни мягкой тканью.
Примечание. Чтобы почистить стельку, сначала вынь ее из обуви и прополощи в моющем растворе, а затем хорошо просуши. Только после этого можно вставить стельки в кроссовки.
5.Очисти верх и удали пятна
Почисти верх, используя слабый моющий раствор и мягкую щетку, зубную щетку или мягкую ткань. Не торопись и не три слишком сильно.
Когда нужный результат будет достигнут, убери раствор и грязь с помощью полотенца из микрофибры или мягкой тряпки. При необходимости повтори процедуру. Старайся не выжимать кроссовки, поскольку это приводит к износу материалов обуви и распределению оставшихся мелкие частиц грязи в более глубокие слои.
6.Высуши обувь на воздухе
Суши кроссовки при комнатной температуре. Перед тем как надеть кроссовки на следующую тренировку или прогулку, важно дать им полностью высохнуть. Для полного высыхания большинства моделей обуви требуется не менее 8 часов.
Каждому материалу — свой подход
Для некоторых тканей и материалов основных этапов очистки может оказаться недостаточно. Вот что необходимо знать о чистке обуви разных типов.
Чистка обуви из кожи
На кожаных кроссовках пятна появляются постоянно, поэтому важно регулярно чистить их. Помимо сухой щетки и мягкого средства для мытья посуды для удаления пятен можно использовать специальный ластик или кондиционер для кожи. Не три обувь слишком сильно, чтобы не повредить кожу.
Чистка обуви из замши
Очистить замшу довольно трудно. Если на кроссовках из замши остались следы влаги, потертости, грязь или пятна, пришло время заняться их чисткой по всем правилам. Используй рекомендуемые нами приемы и инструменты. Вот несколько советов.
- Грязь с поверхности замши удаляй с помощью щетки или полотенца, двигаясь в направлении ворса.
- Чтобы удалить пятна, используй специальную резинку для замши (или обычный ластик).
- Для удаления въевшихся пятен используй ткань, смоченную белым уксусом. Работай в разных направлениях.
Кроссовки Nike Flyknit обеспечивают гибкость и поддержку там, где это необходимо, но их материал очень тонкий и требует осторожного обращения во время чистки. Разведи мягкий мыльный раствор. Используй натуральное мыло без химикатов. Запрещается использовать отбеливатели или другие агрессивные чистящие средства, так как они могут повредить материал. Протри обувь чистой тканью, смоченной в растворе, в направлении косичек на трикотаже.
Популярные вопросы по чистке обуви
Можно ли стирать обувь в стиральной машине?
Для большинства моделей кроссовок не следует использовать стиральную и сушильную машины. Деликатные материалы могут получить повреждения в цикле стирки, а высокая температура приведет к деформации обуви.
Как очистить стельки, чтобы избавиться от неприятного запаха?
Время от времени необходимо чистить стельки. Для этого вытащи стельки и проделай ту же процедуру, что и с кроссовками. Убедись, что они полностью высохли, и только тогда вкладывай обратно в обувь. Если запах остался, лучше замени стельки. Сменные стельки продаются в большинстве магазинов спортивных товаров и обуви.
А что, если после чистки кроссовки всё еще грязные?
Чистка выполнялась по всем инструкциям, но не принесла эффекта? Возможно, пора попрощаться с кроссовками, если они уже прошли через многое. Видимо, пришло время найти себе новую идеальную пару.
Как часто следует чистить кроссовки?
Периодичность чистки обуви зависит от того, как часто и где ты ее носишь. Старайся чистить обувь каждые две недели или когда она выглядит достаточно грязной. При регулярном уходе чистка не отнимет у тебя много времени.