Как почистить обувь за 6 простых шагов

Без регулярной чистки поддерживать чистоту обуви сложно. Когда ты достанешь из коробки новые кроссовки, тебе сразу же захочется пройтись в них по улице, там, где их ждет грязь, пыль, царапины и пятна.

Чтобы кроссовки как можно дольше служили тебе и помогали достигать новых вершин, не забывай ухаживать за ними и регулярно их очищать. Сначала надень кроссовки на колодку или заполни их мятыми газетами, чтобы они не потеряли форму во время чистки. Приступим.

Эти простые шаги помогут тебе сохранить беговые и любые другие кроссовки свежими и чистыми.