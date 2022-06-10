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Последнее обновление: May 20, 2021

Вопросы, которые не задают

Сила спортивных бра

Добро пожаловать в раздел вопросов, которые не задают, о груди, спортивных бра и тренировках.

Сегодня мы поговорим о спортивных бра, в частности на тему выбора размера бра. Мы ответим на следующие вопросы:

  1. Почему спортивное бра — это важная покупка?
  2. Как подобрать размер бра Nike?

1. Почему спортивное бра — это важная покупка?

С первого взгляда не скажешь, но создание спортивного бра — это сложный процесс, который делится на три этапа: исследования, разработка и тестирование. На разработку некоторых бра уходят годы, поскольку они должны быть одинаково функциональны независимо от размера (по сравнению с одеждой и обувью).

Подход к дизайну

Спортивное бра должно быть не только приятно носить — оно должно растягиваться, сгибаться и работать вместе с тобой. Каждая деталь — от мягкого влагоотводящего материала, сохраняющего сухость, до износостойких эластичных вставок, вкладышей и молний — тщательно продумана, чтобы бра было удобным, прочным, сидело идеально и надежно поддерживало грудь при движении.

Как выбрать подходящее спортивное бра | Вопросы, которые не задают

2. Как подобрать размер бра Nike?

Начать стоит с руководства по размерам, даже если поначалу там может быть сложно разобраться. Тем не менее, самое главное в подборе идеального бра — примерка.

Размеры бра Nike начинаются с самых маленьких, постепенно увеличиваясь в обхвате, размере чашки и высоте бретелей. Нужный размер можно подобрать несколькими способами в зависимости от модели бра. В некоторых наших руководствах указаны размеры чашек, чтобы помочь тебе выбрать подходящий. Для некоторых моделей (как правило, без литых чашек) используются буквенные обозначения с диапазоном от XS до XL.

Как выбрать подходящее спортивное бра | Вопросы, которые не задают

Все меняется

Важно помнить, что размер груди постоянно меняется. Она уменьшается и увеличивается в зависимости от веса, во время беременности и во время менструации. Помни об этом при подборе идеальной модели. Бра, которое идеально сидело на тебе в первый день цикла, может показаться совершенно неподходящим через пару недель, поэтому стоит приобрести несколько разных моделей и размеров, чтобы всегда чувствовать себя комфортно.

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