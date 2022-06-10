Как выбрать подходящее спортивное бра | Вопросы, которые не задают

Начать стоит с руководства по размерам, даже если поначалу там может быть сложно разобраться. Тем не менее, самое главное в подборе идеального бра — примерка.



Размеры бра Nike начинаются с самых маленьких, постепенно увеличиваясь в обхвате, размере чашки и высоте бретелей. Нужный размер можно подобрать несколькими способами в зависимости от модели бра. В некоторых наших руководствах указаны размеры чашек, чтобы помочь тебе выбрать подходящий. Для некоторых моделей (как правило, без литых чашек) используются буквенные обозначения с диапазоном от XS до XL.

