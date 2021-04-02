Как стать увереннее в себе

1. Веди себя так, как будто цель уже достигнута



Выпрями спину, расправь плечи, и ты уже почувствуешь себя сильнее, способнее и увереннее. Это магия «позы победителя» — отведи плечи назад, выпяти грудь вперед, подними подбородок и поддерживай зрительный контакт. Это подтверждают результаты 55 исследований. Поэтому вспомни, чему тебя учили родители, и стой прямо. «Сутулость или зажатая поза затрудняют дыхание и заставляют нас чувствовать себя маленькими и нескладными. Психологически мы проецируем на себя это ощущение неполноценности», — объясняет Келли Китли, дипломированный клинический социальный работник и психолог из Чикаго, которая специализируется на тревожности и депрессии.



Одежда также может повысить самооценку. «Спроси себя: „Если я почувствую себя более уверенно, что я надену?“», — советует Джессика. Например, можно потратиться на хороший костюм, еще до того как тебя взяли на работу, или купить более качественную экипировку для похода, даже если ты только начинаешь осваивать тропы. Исследования показывают, что правильная одежда помогает нам увидеть себя в более позитивном свете. «И такой настрой поможет тебе добиться успеха», — отмечает Келли.

2. Дай себе шанс



«Помни: уверенность появится, если ты начнешь рисковать, — говорит Келли. — Когда мы выходим из зоны комфорта и понимаем, как это здорово, наша уверенность в себе растет. И такой подход можно применять практически везде».



Как побороть в себе страх и рискнуть? Начни разговор с незнакомым человеком, если тебе вдруг захочется с кем-то поговорить. В таких ситуациях риск минимальный (самое худшее, что может случится — этот человек бросит на тебя странный взгляд), но тебе всё равно придется выйти из зоны комфорта. Зато как классно будет ощутить уверенность в себе, если получится завязать новое знакомство.



Келли и Джессика предлагают сделать простой и искренний комплимент человеку, которого ты каждый день видишь в спортзале или в лифте. «Заведи привычку думать о том, что ты ценишь в людях, которые тебя окружают. Это поможет тебе легко и непринужденно говорить приятные вещи людям, с которыми ты взаимодействуешь каждый день, — объясняет Джессика. — Когда человек смотрит тебе в глаза или улыбается, самое время сделать комплимент».





3. Веди список своих побед



Чтобы преодолеть внутренние терзания, напиши список своих прошлых успехов. «Этот список будет напоминать о том, что у тебя уже получалось делать какие-то непростые вещи. Это станет отличным фундаментом, чтобы начать укреплять уверенность в себе», — говорит Келли. Повесь список на видном месте: у зеркала в ванной комнате или рядом с кофеваркой, либо сфотографируй его и сделай заставкой на телефоне.



Обязательно включай в этот список свои текущие успехи. Каждую неделю добавляй пару вещей, которые тебе удалось сделать хорошо, особенно если это новое или сложное для тебя занятие, будь то проект на контрольной неделе или тренировка ВИИТ после бессонной ночи. «Список успехов, который становится всё длиннее — осязаемое доказательство твоего прогресса и отличное средство для его отслеживания», — говорит Келли. Этот список будет напоминать тебе, что даже после неудачи стоит продолжить попытки. «Если ты видишь, как растет список твоих достижений, уверенность в своих силах тоже растет, и ты понимаешь, что можешь больше, чем тебе кажется. Это помогает гордиться собой и мотивирует рисковать чаще, жить вне зоны комфорта и ставить перед собой новые цели», — объясняет она.







Вскоре ты станешь человеком, который совершенно уверен в себе. Мы в этом не сомневаемся.