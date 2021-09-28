Тренер Патрик Санг рассказывает, как сформировать командное мышление

Предположим, у меня есть бегун, который пробегает 5000 метров за 13:30. И, скажем, он собирается участвовать в забеге, где 20% атлетов пробегают эту дистанцию менее чем за 13 минут. Стоит ли ему думать об этих 20%? Нет, ему нужно сосредоточиться на том, как реально улучшить свой результат до 13:20. Если пытаться скорректировать свои цели в зависимости от результатов других, можно перегнуть палку, а это может кончиться травмой, разочарованием в себе и даже психологическим блоком.



С другой стороны, если ты будешь ориентироваться на то, на что ты способна, часть стресса уйдет. Даже во время напряженных соревнований можно сказать себе: «Для меня это возможность сделать усилие и достичь большего». Скоро ты поймешь, что не обязательно быть лучше всех — нужно быть лучше, чем ты же вчера. И благодаря этому небольшому психологическому трюку ты сможешь радоваться успехам своих товарищей по команде.



Я начал тренировать других еще тогда, когда был профессиональным бегуном. Иногда я работал с товарищами по команде, с которыми мне предстояло соревноваться в индивидуальных забегах. В результате в 1997 году я подготовил одного из них — Бернарда Бармасаи — к мировому рекорду в беге с препятствиями. Кстати, в том же забеге я побил свой личный рекорд.