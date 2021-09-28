Тренер Патрик Санг рассказывает, как сформировать командное мышление

Советы
Спроси тренера: «Как научиться работать в команде?»
Тренер Патрик Санг дает неожиданный совет юной пловчихе, которая стремится быть лучшей, а не просто членом команды.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на спорте.
Вопрос:
Здравствуйте, тренер!
Я занимаюсь в школьной команде девочек по плаванию, и мы очень хорошая команда. Мы победили во многих командных соревнованиях, но мы также соревнуемся друг с другом в индивидуальных заплывах. Мои товарищи по команде — мои лучшие друзья, но как только мы оказываемся в бассейне, я стараюсь всех превзойти. Я так увлечена тем, чтобы стать лучше всех, что иногда ставлю себя выше команды. Иногда я применяю небольшие уловки, чтобы опередить других, не рассказываю о том, что делаю помимо плавания, например как я питаюсь, когда у меня дополнительные тренировки, сколько я сплю. Я понимаю, что это эгоистично, и мне это ужасно неприятно. Такой настрой уже мешает моим спортивным результатам. Можно ли быть хорошим членом команды и одновременно лучшим пловцом?
Стремящаяся всех превзойти,
16-летняя участница команды по плаванию
Ответ:
Наверняка ты слышала слова «команда прежде всего», без продолжения. Наверняка все вокруг именно это и повторяют. Но я считаю, что это нормально — тренироваться и соревноваться индивидуально. Еще я скажу, что есть такие навыки, которые можно получить в процессе групповых тренировок и которые пригодятся, когда придет время «всех превзойти».
Возможно, ты поймешь, что не обязательно быть лучше всех — нужно быть лучше, чем ты же вчера.
Если бы ты побывала в одном из моих беговых лагерей, ты бы увидела, что атлеты тренируются в группе, но в тренировках всегда учитывается, что группа состоит из отдельных людей. Когда я принимаю нового атлета, я в первую очередь стараюсь лучше узнать его как личность — его сильные стороны, уровень подготовки и что для него является стимулом к соперничеству. Таким образом я могу персонализировать тренировки, чтобы помочь каждому из бегунов ставить цели и достигать их.
Я обнаружил, что атлеты более стабильно достигают личных целей, работая в команде. Например, если бегун хочет повысить выносливость и улучшить контроль, лучше тренироваться с четырьмя–пятью другими атлетами. Если человек держится в группе, а не пытается все время лидировать, он учится экономить силы, дольше бежать и «переключать скорость», когда это необходимо.
Похоже, во время тренировок и соревнований ты стремишься всех превзойти. Это не всегда бывает полезно.
Предположим, у меня есть бегун, который пробегает 5000 метров за 13:30. И, скажем, он собирается участвовать в забеге, где 20% атлетов пробегают эту дистанцию менее чем за 13 минут. Стоит ли ему думать об этих 20%? Нет, ему нужно сосредоточиться на том, как реально улучшить свой результат до 13:20. Если пытаться скорректировать свои цели в зависимости от результатов других, можно перегнуть палку, а это может кончиться травмой, разочарованием в себе и даже психологическим блоком.
С другой стороны, если ты будешь ориентироваться на то, на что ты способна, часть стресса уйдет. Даже во время напряженных соревнований можно сказать себе: «Для меня это возможность сделать усилие и достичь большего». Скоро ты поймешь, что не обязательно быть лучше всех — нужно быть лучше, чем ты же вчера. И благодаря этому небольшому психологическому трюку ты сможешь радоваться успехам своих товарищей по команде.
Я начал тренировать других еще тогда, когда был профессиональным бегуном. Иногда я работал с товарищами по команде, с которыми мне предстояло соревноваться в индивидуальных забегах. В результате в 1997 году я подготовил одного из них — Бернарда Бармасаи — к мировому рекорду в беге с препятствиями. Кстати, в том же забеге я побил свой личный рекорд.
Завидовал ли я Бернарду и его золотой медали? Нет. Я чувствовал, что внес вклад в победу Бернарда, и поэтому радовался вместе с ним. Я был невероятно горд и своим личным достижением, потому что знал, что отдал этому всего себя. Поверь, если ты настроишься на реализацию своего потенциала, то будешь чувствовать удовлетворение независимо от результата.
При этом не стоит всё время приспосабливаться. Иногда доля эгоизма помогает достичь большего. Если ты чувствуешь, что тебе не хватает индивидуальных тренировок, стоит обратиться к тренеру.
Со мной такое было, когда я занимался бегом по пересеченной местности в университетской команде. Наши утренние командные тренировки заканчивались прямо перед началом первой лекции, и для нас это было слишком трудно. Мы всей командой обратились к тренеру и сказали, что нам лучше тренироваться индивидуально. Сначала он сомневался, но мы ему пообещали, что сможем показать результат, когда будет нужно. И в том году после упорных индивидуальных тренировок мы как команда смогли превзойти всех.
Видишь, командная тренировка поможет тебе лично. А индивидуальные тренировки помогут команде. И какой бы ни была твоя цель в долгосрочной перспективе, нужно стремиться стать лучше себя. А когда побеждают товарищи по команде, это еще один повод порадоваться.
Тренер Санг
Патрик Санг — кенийский тренер по бегу и бывший бегун. Выступая на международных соревнованиях за Кению, Патрик завоевал серебряные медали на Чемпионате мира по легкой атлетике 1991 года, Олимпийских играх 1992 года и Чемпионате мира по легкой атлетике 1993 года в беге на 3000 метров с препятствиями. В студенческие годы Патрик выступал в Техасском университете в Остине и установил школьный рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями.
Фотограф: Кайл Уикс
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