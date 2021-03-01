Как преодолеть психологические барьеры

2. Внезапная потеря уверенности



Как проявляется: ты не можешь выполнить какое-либо действие, даже если у тебя много опыта.



Почему происходит: «Самые лучшие атлеты и успешные люди обычно визуализируют желаемые результаты, когда готовятся к важному событию, — говорит Реджин. — Но это может перерасти в излишние размышления над ситуацией и стремление контролировать каждую деталь».



А если речь идет о задаче, отточенной практически до автоматизма, слишком сильная зацикленность на деталях может принести больше вреда, чем пользы. «Одержимость контролем запястья при штрафном броске или проводке нарушает автоматические механизмы мозга, и само действие начинает ощущаться как инородное, что не позволит хорошо его выполнить», — объясняет Грег.



Как справиться: «Напомни себе, что у тебя есть навыки, необходимые для достижения успеха, — советует Реджин. — Чтобы зарядиться уверенностью, вспомни, как тебе удалось решить сложную задачу». Необходимо переключить внимание, отвлекая его от аспектов, которые ты пытаешься контролировать. «Активно концентрируйся на таких внешних вещах, как ворота, соперники или мяч, а не на процессе мышления, который в результате оказывается полностью парализован», — рекомендует Грег. Просто сосредоточься на товарищах по команде, а не на механизме передачи паса. Либо представь, что обращаешься к конкретному человеку в аудитории, вместо того чтобы пытаться дословно вспомнить текст презентации.





3. Синдром самозванца



Как проявляется: тебе кажется, что тебе удалось достичь текущего уровня (выход в финал, последний этап собеседования или (виртуальная) церемония награждения) из-за случайного везения, а не благодаря твоим навыкам или таланту.



Почему происходит: иногда причина синдрома самозванца кроется в низкой самооценке. «Часто это происходит, когда ты не доверяешь своим возможностям или считаешь, что в любом случае не сможешь сделать что-то достаточно хорошо, — говорит Реджин. — Это также может произойти, если ты слишком беспокоишься о том, что подумают о тебе другие». Грег добавляет: «Иногда человеку становится важнее сохранить лицо, чем победить». Поэтому в случае реальной победы ощущается дискомфорт.



Как справиться: если твой разум одолели страхи, что ты находишься на своем месте не по праву, борись с ними. «Важно заглушить негативные мысли, поскольку они и есть настоящие обманщики, — рекомендует Реджин. — Один из эффективных способов блокировать негатив — вспоминать о самых приятных словах признания твоих прошлых побед и достижений». Поверь, люди, от которых ты слышишь такие слова, оценивают тебя вполне адекватно.



И самое главное: помни, что ступор — естественная реакция человеческого организма. «Реальность такова, что никто точно не знает, как всё происходит, — говорит Грег. — И когда мы помним об этом, мы можем двигаться вперед, понимая, что наши чувства нормальны, а также уделять больше внимания задаче, которая стоит перед нами».



Теперь даже сложнейшие вызовы будут тебе под силу.