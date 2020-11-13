Три способа развить осознанность

Игра на перспективу

Дело вот в чем: приведенные выше примеры — это примерно как отжимания во время рекламы или подъем по лестнице вместо лифта. Так же для поддержания физической формы нужны настоящие тренировки, чтобы испытать все психологические и физические преимущества осознанности нужно ежедневно или почти ежедневно практиковаться.



Как и с упражнениями, ты можешь выбрать несколько разных техник и сочетать их. Например, работа с дыханием перед завтраком в один день и медитация под руководством инструктора на следующий день. Начни с небольшого промежутка в 5 минут и постепенно увеличивай продолжительность занятий (по словам Ника, идеальный вариант — 20 минут).



Кажется сложным? Любая эффективная тренировка должна быть сложной, как говорит Ник. «Большинство людей сбивает то, что осознанность почти всегда определяется как инструмент для расслабления или успокоения разума», — говорит он. Но эти преимущества не приходят в момент тренировки, они приходят после. «Осознанность не должна быть более успокаивающей, чем жим лежа с весом 70 кг. Эффект достигается только потому, что это тяжело, точно так же как мышцы растут, потому что ты даешь им нагрузку, — рассказывает Ник. — Каждый раз, когда ты отвлекаешься, замечай это и возвращайся к реальности. Это один повтор на психологическую мышцу. А если ты не делаешь повторов, мышцы не растут».



Если ты вдруг потеряешь терпение, Ник советует не забывать: испытывать затруднения с медитацией или приседаниями на одной ноге, подтягиваниями и любыми другими приемами, которые сложно тебе даются, — это хороший знак, потому что это означает, что ты работаешь над своими слабыми местами. «Я обнаружил, что если люди действительно смотрят на это так, они быстро добиваются успеха».