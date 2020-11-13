Три способа развить осознанность

Как это выглядит в Instagram: ты комфортно сидишь с прямой спиной, глаза закрыты, все твое внимание сосредоточено на дыхании и ничто не может нарушить твое умиротворение. Как это происходит на самом деле: ты все время ерзаешь, пытаясь избавиться от внезапных болевых ощущений в спине, и единственное, на чем ты можешь сосредоточиться, — это мысль о том, что у тебя самый скрипучий пол на планете. Знакомо? Это медитация. Она гораздо сложнее, а для многих, несомненно, и менее расслабляющая, чем кажется.
Хорошая новость заключается в том, что медитация — не единственный способ освободить разум, избавиться от стресса, успокоиться и собраться. В конечном счете цель медитации — научить тебя быть осознаннее, но есть и другие способы достичь цели и получить от нее преимущества.
«Осознанность — это тренировка внимания, — говорит доктор наук Ник Вигналль, клинический психолог в Институте когнитивно-бихевиористской терапии в Альбукерке. — Это психологическая мышца, которая позволяет нам переключаться с более ресурсоемких задач, таких как решение проблемы, на более простые, например наблюдение».
«Если эта мышца не развита, твое внимание сможет отвлечь что угодно», — говорит Ник. Но если она сильная и натренированная, тебе будет проще контролировать свои эмоции в любой ситуации — хоть сохранять спокойствие в споре, хоть возвращаться к занятиям в спортзале. «Когда речь идет о твоем благополучии, повышении работоспособности и построении хороших взаимоотношений, трудно представить себе более важную психологическую мышцу», — говорит он.
«Осознанность — это тренировка внимания. Это психологическая мышца, которая позволяет нам переключаться с более ресурсоемких задач, таких как решение проблемы, на более простые, например наблюдение».
Ник Вигналль
Клинический психолог в Институте когнитивно-бихевиористской терапии в Альбукерке
«Осознанность дает и реальные преимущества для здоровья», — говорит доктор медицинских наук Дэн Сигель, клинический профессор психиатрии в школе медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и исполнительный директор Mindsight Institute в Лос-Анджелесе. Он считает, что регулярная практика осознанности помогает снизить уровень гормона стресса кортизола, а также вернуть в норму высокое артериальное давление и уровень холестерина. Тогда организм сможет эффективнее справляться с воспалительными процессами, а это укрепит иммунную систему и ускорит восстановление. «Осознанность даже может помочь в восстановлении и поддержании концов хромосом. Она может буквально замедлить процесс старения», — говорит Дэн.
Вот несколько способов развить эту психологическую мышцу без медитации.
Игра на перспективу
Дело вот в чем: приведенные выше примеры — это примерно как отжимания во время рекламы или подъем по лестнице вместо лифта. Так же для поддержания физической формы нужны настоящие тренировки, чтобы испытать все психологические и физические преимущества осознанности нужно ежедневно или почти ежедневно практиковаться.
Как и с упражнениями, ты можешь выбрать несколько разных техник и сочетать их. Например, работа с дыханием перед завтраком в один день и медитация под руководством инструктора на следующий день. Начни с небольшого промежутка в 5 минут и постепенно увеличивай продолжительность занятий (по словам Ника, идеальный вариант — 20 минут).
Кажется сложным? Любая эффективная тренировка должна быть сложной, как говорит Ник. «Большинство людей сбивает то, что осознанность почти всегда определяется как инструмент для расслабления или успокоения разума», — говорит он. Но эти преимущества не приходят в момент тренировки, они приходят после. «Осознанность не должна быть более успокаивающей, чем жим лежа с весом 70 кг. Эффект достигается только потому, что это тяжело, точно так же как мышцы растут, потому что ты даешь им нагрузку, — рассказывает Ник. — Каждый раз, когда ты отвлекаешься, замечай это и возвращайся к реальности. Это один повтор на психологическую мышцу. А если ты не делаешь повторов, мышцы не растут».
Если ты вдруг потеряешь терпение, Ник советует не забывать: испытывать затруднения с медитацией или приседаниями на одной ноге, подтягиваниями и любыми другими приемами, которые сложно тебе даются, — это хороший знак, потому что это означает, что ты работаешь над своими слабыми местами. «Я обнаружил, что если люди действительно смотрят на это так, они быстро добиваются успеха».