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      Осознанность без медитации

      Как это выглядит в Instagram: ты комфортно сидишь с прямой спиной, глаза закрыты, все твое внимание сосредоточено на дыхании и ничто не может нарушить твое умиротворение. Как это происходит на самом деле: ты все время ерзаешь, пытаясь избавиться от внезапных болевых ощущений в спине, и единственное, на чем ты можешь сосредоточиться, — это мысль о том, что у тебя самый скрипучий пол на планете. Знакомо? Это медитация. Она гораздо сложнее, а для многих, несомненно, и менее расслабляющая, чем кажется.

      Три способа развить осознанность

      Хорошая новость заключается в том, что медитация — не единственный способ освободить разум, избавиться от стресса, успокоиться и собраться. В конечном счете цель медитации — научить тебя быть осознаннее, но есть и другие способы достичь цели и получить от нее преимущества.

      «Осознанность — это тренировка внимания, — говорит доктор наук Ник Вигналль, клинический психолог в Институте когнитивно-бихевиористской терапии в Альбукерке. — Это психологическая мышца, которая позволяет нам переключаться с более ресурсоемких задач, таких как решение проблемы, на более простые, например наблюдение».

      «Если эта мышца не развита, твое внимание сможет отвлечь что угодно», — говорит Ник. Но если она сильная и натренированная, тебе будет проще контролировать свои эмоции в любой ситуации — хоть сохранять спокойствие в споре, хоть возвращаться к занятиям в спортзале. «Когда речь идет о твоем благополучии, повышении работоспособности и построении хороших взаимоотношений, трудно представить себе более важную психологическую мышцу», — говорит он.

      «Осознанность — это тренировка внимания. Это психологическая мышца, которая позволяет нам переключаться с более ресурсоемких задач, таких как решение проблемы, на более простые, например наблюдение».

      Ник Вигналль
      Клинический психолог в Институте когнитивно-бихевиористской терапии в Альбукерке

      «Осознанность дает и реальные преимущества для здоровья», — говорит доктор медицинских наук Дэн Сигель, клинический профессор психиатрии в школе медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и исполнительный директор Mindsight Institute в Лос-Анджелесе. Он считает, что регулярная практика осознанности помогает снизить уровень гормона стресса кортизола, а также вернуть в норму высокое артериальное давление и уровень холестерина. Тогда организм сможет эффективнее справляться с воспалительными процессами, а это укрепит иммунную систему и ускорит восстановление. «Осознанность даже может помочь в восстановлении и поддержании концов хромосом. Она может буквально замедлить процесс старения», — говорит Дэн.

      Три способа развить осознанность

      Вот несколько способов развить эту психологическую мышцу без медитации.

      1. Проснись и дыши.
        Когда сработает будильник, открой глаза и обрати внимание на дыхание. «Не нужно думать о том, как ты дышишь, просто отмечай свои ощущения», — говорит Ник. Это поможет тебе не забыть о них и задаст тон на весь день.

        Ты неизбежно будешь отвлекаться. Будешь думать о завтраке или о том, что нужно сделать. И Ник говорит, что это нормально: «Цель — поймать тот момент, когда мысли начнут уноситься, и попытаться снова направить внимание на дыхание». Дыхание — это внутренний ритм организма, доступный всегда. Каждый раз, когда ты будешь возвращаться к нему, ты будешь приучать себя выбирать свою внутреннюю музыку вместо шума окружающего мира.
      2. Фокусируйся на обыденных моментах.
        Вместо того чтобы двигаться на автопилоте, начни обращать внимание на то, что происходит вокруг. Например, когда ты ведешь машину, Ник советует: «Почувствуй вибрацию дороги, отметь цвет неба — попробуй замечать вещи, не думая о них». Ты можешь делать это и во время мытья посуды (обрати внимание на тепло воды и вес тарелки), чистки зубов (почувствуй щетину на зубах и деснах) или просто смотря в окно (заметь соседа, выгуливающего собаку). Тренируя свою наблюдательность даже в непримечательных обстоятельствах, со временем ты повысишь свою осознанность.
      3. Попробуй сканирование тела.
        Начни с одного конца тела — например с ног, — и поочередно сосредоточивай внимание на пальцах, пятках, лодыжках, голенях, коленях и т. д., пока не достигнешь макушки. Ник говорит: «По сути, нет ничего особенного в том, как ощущается твое колено, бедро или плечо». Идея в том, что физические ощущения бессознательны, и погружаясь в них, тебе проще отключить мозг. Такая точная способность концентрироваться — ключ к игнорированию шума, будь то собственные мысли или скрипящий пол.

      Игра на перспективу

      Дело вот в чем: приведенные выше примеры — это примерно как отжимания во время рекламы или подъем по лестнице вместо лифта. Так же для поддержания физической формы нужны настоящие тренировки, чтобы испытать все психологические и физические преимущества осознанности нужно ежедневно или почти ежедневно практиковаться.

      Как и с упражнениями, ты можешь выбрать несколько разных техник и сочетать их. Например, работа с дыханием перед завтраком в один день и медитация под руководством инструктора на следующий день. Начни с небольшого промежутка в 5 минут и постепенно увеличивай продолжительность занятий (по словам Ника, идеальный вариант — 20 минут).

      Кажется сложным? Любая эффективная тренировка должна быть сложной, как говорит Ник. «Большинство людей сбивает то, что осознанность почти всегда определяется как инструмент для расслабления или успокоения разума», — говорит он. Но эти преимущества не приходят в момент тренировки, они приходят после. «Осознанность не должна быть более успокаивающей, чем жим лежа с весом 70 кг. Эффект достигается только потому, что это тяжело, точно так же как мышцы растут, потому что ты даешь им нагрузку, — рассказывает Ник. — Каждый раз, когда ты отвлекаешься, замечай это и возвращайся к реальности. Это один повтор на психологическую мышцу. А если ты не делаешь повторов, мышцы не растут».

      Если ты вдруг потеряешь терпение, Ник советует не забывать: испытывать затруднения с медитацией или приседаниями на одной ноге, подтягиваниями и любыми другими приемами, которые сложно тебе даются, — это хороший знак, потому что это означает, что ты работаешь над своими слабыми местами. «Я обнаружил, что если люди действительно смотрят на это так, они быстро добиваются успеха».

      Три способа развить осознанность

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      Три способа развить осознанность

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