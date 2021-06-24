Сомнологи рассказывают, как избежать прерванного сна

Тебе удалось лечь спать в 11 вечера и встать в 7 утра. Восемь часов сна. Поздравляем! Но прежде чем радоваться этому, давай уточним, сколько раз ты просыпаешься за ночь.



Наверное, ты знаешь, что существует несколько фаз сна. Всё начинается с легкого сна, который постепенно становится глубже, а затем переходит в фазу быстрого сна (REM). Считается, что эта фаза влияет на память и настроение. «Большинство людей ненадолго просыпаются в конце каждой фазы сна», — рассказывает доктор медицинских наук Брэндон Питерс, врач-сомнолог Медицинского центра Вирджиния Мейсон и преподаватель Стэнфордского университета. Поскольку каждая фаза длится от 90 до 120 минут, за восемь часов сна ты, скорее всего, просыпаешься три или четыре раза и ворочаешься в течение минуты. Ты можешь перевернуться или поправить одеяло, а на утро не помнить об этом. И это абсолютно нормально. Нет ничего страшного и в том, если ты просыпаешься, чтобы сходить в туалет (нам всем приходилось искать туда путь в темноте), или если тебе мешает кто-то рядом (ребенок, собака или партнер).