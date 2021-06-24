Сомнологи рассказывают, как избежать прерванного сна

Советы
Так ли вреден прерванный сон?
Ответ на этот вопрос актуален для всех, кому мешает спать чувствительный мочевой пузырь, плачущий ребенок или рой беспокойных мыслей.
Тебе удалось лечь спать в 11 вечера и встать в 7 утра. Восемь часов сна. Поздравляем! Но прежде чем радоваться этому, давай уточним, сколько раз ты просыпаешься за ночь.
Наверное, ты знаешь, что существует несколько фаз сна. Всё начинается с легкого сна, который постепенно становится глубже, а затем переходит в фазу быстрого сна (REM). Считается, что эта фаза влияет на память и настроение. «Большинство людей ненадолго просыпаются в конце каждой фазы сна», — рассказывает доктор медицинских наук Брэндон Питерс, врач-сомнолог Медицинского центра Вирджиния Мейсон и преподаватель Стэнфордского университета. Поскольку каждая фаза длится от 90 до 120 минут, за восемь часов сна ты, скорее всего, просыпаешься три или четыре раза и ворочаешься в течение минуты. Ты можешь перевернуться или поправить одеяло, а на утро не помнить об этом. И это абсолютно нормально. Нет ничего страшного и в том, если ты просыпаешься, чтобы сходить в туалет (нам всем приходилось искать туда путь в темноте), или если тебе мешает кто-то рядом (ребенок, собака или партнер).
Со временем из-за нарушений сна ты начинаешь чувствовать упадок сил и раздражительность, а твоя концентрация ухудшается.
Фиона Бейкер,
доктор наук, руководитель программы исследований сна человека в Стэнфордском исследовательском институте
«Но если за восемь часов сна общего времени бодрствования уже накапливается 30 минут, то, по словам экспертов, так могут проявляться нарушения сна. Казалось бы, не такая уж серьезная проблема, но из-за этого со временем ты начинаешь чувствовать упадок сил и раздражительность, а твоя концентрация ухудшается», — говорит Фиона Бейкер, доктор наук, руководитель программы исследований сна человека в Стэнфордском исследовательском институте.
Невероятно, но факт: крепкий сон может существенно повысить болевой порог, что демонстрирует исследование, опубликованное в журнале The Journal of Pain, одним из авторов которого стала Фиона. Несмотря на то что прямая зависимость всё еще не доказана (хотя исследователи уверены, что процесс связан с мозгом), Фиона утверждает, что после бессонной ночи ты будешь сильнее страдать из-за подвернутой лодыжки или боли в мышцах после интенсивной тренировки. Боль, пускай и временная, не позволит тебе вернуться в зал, поэтому не стоит закрывать глаза на проблемы со сном.
«Не хочу никого пугать, но в долгосрочной перспективе недосыпание может привести к проблемам со здоровьем, таким как увеличение веса и резистентность к инсулину», — утверждает доктор Питерс, ссылаясь на статью в журнале Nature and Science of Sleep. Если на протяжении трех месяцев у тебя возникают проблемы со сном как минимум три раза в неделю и это сказывается на твоей повседневной жизни, обратись к специалисту по сну, чтобы выяснить причины.
Большинство нарушений сна можно устранить. Обрати внимание на главных виновников проблем со сном и постарайся избегать их.
1. Уровень стресса
«Бывает, ты так сильно устаешь морально, эмоционально или физически, что засыпаешь мгновенно. Но если же ты просыпаешься в конце фазы сна, какой бы ни была причина стресса, будь то тяжелая неделя или неприятности в семье, ты возбуждаешь симпатическую нервную систему (реакция «бей или беги»), что не дает снова заснуть», — объясняет Фиона.
Решение: «Чтобы перед сном привести мысли в порядок, придумай список дел на следующий день, запишись на занятие йогой или на сеанс психотерапии (сама мысль об этом действует успокаивающе)», — советует Фиона.
2. Стаканчик спиртного на ночь
«Казалось бы, алкоголь обладает успокаивающим эффектом, поэтому пара стаканчиков на ночь не помешает крепкому сну. Но почему-то в 2 часа ночи ты просыпаешься и уснуть больше не можешь. Организм заканчивает усваивать алкоголь, что приводит к нарушению сна во второй половине ночи», — говорит Фиона. Кроме того, алкоголь влияет на электрическую активность мозга во время сна, из-за чего учащается сердцебиение.
Решение: «Пить алкоголь стоит как минимум за несколько часов до сна», — утверждает Фиона. Замени вино после ужина на легкий дневной коктейль.
3. Хаотичный график
«Если каждый день ты ложишься спать и просыпаешься в разное время, ты можешь сбить свои биологические часы и нарушить циркадный ритм», — сходятся во мнении Фиона и доктор Питерс. А когда биологические часы не синхронизированы с естественной сменой дня и ночи, то твой организм не понимает, когда нужно спать, а когда бодрствовать.
Решение: «Ложись и вставай в одно и то же время даже в выходные дни», — предлагает доктор Питерс. «Если есть возможность, постарайся после пробуждения 15–30 минут проводить на солнце, — добавляет он. — Это поможет твоим биологическим часам синхронизироваться с естественной сменой дня и ночи».
4. Условия сна
«Чтобы легко засыпать и крепко спать, нужно чувствовать себя комфортно, тепло и уютно, — рассказывает Фиона. — Расслабляющая атмосфера помогает симпатической нервной системе отключиться и оставаться в состоянии сна, даже если ты ненадолго проснешься ночью. Затем парасимпатическая нервная система (она отвечает за отдых и пищеварение) возьмет управление на себя и поможет уснуть быстрее».
Решение: «Не смотри телевизор в спальне (или, по крайней мере, поставь таймер на отключение), используй беруши и/или генератор белого шума, а также надень маску для глаз», — рекомендует Фиона.
5. Отсутствие сонливости
«Проводить время в постели, когда не спишь, вредно. Кровать должна ассоциироваться со сном, — объясняет доктор Питерс. — Если проводить в кровати слишком много времени после пробуждения, она станет ассоциироваться скорее с бодрствованием или, что еще хуже, с тревожностью и бессонницей».
Решение: «Чтобы расслабиться перед сном, проведи час в гостиной (почитай, сделай запись в дневнике, подыши медленно и глубоко, займись йогой для глубокого восстановления, сделай упражнения на осознанность, постепенно расслабь мышцы или послушай успокаивающую музыку). Это позволит вызвать сонливость естественным образом», — говорит Фиона.
«Даже выполняя все эти советы, ты можешь столкнуться с неизбежным пробуждением в 3 часа утра. Если это происходит, то старый трюк с подсчетом овец может помочь, — утверждает Фиона. — Также можно попробовать помечтать. Представь свое любимое место, сосредоточься и глубоко дыши». И даже этот способ не работает? Просто встань с кровати, если лежишь без сна уже больше 20 минут (чтобы она не ассоциировалась с бодрствованием), попробуй почитать, помедитировать или послушать успокаивающую музыку. Возвращайся в постель, когда глаза начнут слипаться. Дай себе время и доверься естественному процессу. Всё получится.
Текст: Кейтлин Карлсон
Иллюстрация: Пол Блоу
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