Как подойти к виртуальному забегу

1. Взгляни на ситуацию под другим углом

«Большинство людей участвуют в забегах, чтобы самоутвердиться и доказать себе, что они могут пройти дистанцию от начала и до конца», — говорит Ленни. Но поверь: виртуальный забег — это самый трудный вызов.



Почему? По мнению Ленни, искушение сойти с дистанции может быть сильнее или проявляться чаще, чем когда-либо. Частично это происходит потому, что виртуальным забегам свойственна определенная необязательность, но в основном потому, что отсутствие кульминационного события может заставить тебя почувствовать, что весь процесс не так уж и важен. Поэтому требуется проявить настоящий характер, чтобы продолжать двигаться по дистанции. Не дай этим обстоятельствам встать на твоем пути — используй их, чтобы расширить свои возможности. «Это просто нереально круто, когда ты говоришь: „Я собираюсь пробежать полумарафон или марафон, и я могу сделать это в одиночку“», — утверждает Крис Беннет.



Если ты все еще сомневаешься, стоит ли вообще это делать, Ленни предлагает составить список того, что прежде всего вдохновляло тебя на участие в забегах. Ты поймешь, что даже без болельщиков и без медали на финише (кстати, некоторые организаторы забегов высылают ее по почте) ты все равно преследуешь собственную цель. Для этого тебе не нужны никто и ничто.



2. Познай себя

Если у тебя была запись на осенний марафон, это не значит, что тебе нужно совершить виртуальный марафонский забег именно осенью. Учитывай обстоятельства — может быть, у тебя слишком большая нагрузка на учебе или у тебя не было возможности войти в привычный режим занятий спортом. Выбери ту дистанцию, которая тебя привлекает сейчас. Это может означать, что ты пробежишь всего километр, чтобы проверить свою скорость, или выберешь более посильную дистанцию, например 10 км. Если ты поставишь перед собой по-настоящему интересную цель, ты с большей вероятностью продолжишь тренировки и получишь удовольствие о самого забега. Именно такая мотивация нужна тебе сейчас, добавляет Ленни.



3. Придерживайся плана

Если ты организуешь собственный забег, это не значит, что можно жульничать. «Так ты создашь для себя лазейку, — говорит Ленни. — Время старта и запланированный маршрут нужно воспринимать всерьез. Это позволит сделать забег более „реалистичным“, а в день забега избавиться от лишних волнений». Так что если ты решишь, что стартовый сигнал прозвучит в 7:30 утра, в 7:15 тебе уже нужно разминаться на улице.



4. Визуализация как путь к преодолению

«В отсутствие других атлетов и группы поддержки может оказаться еще проще расслабиться, пожалеть себя или заняться самобичеванием», — говорит Крис Беннет. Вот тут-то и пригодится визуализация. Представь, что ты пересекаешь финишную черту, но также продумай, каким образом ты будешь справляться с другими препятствиями, которые могут возникнуть. Вспомнишь ли ты заготовленную мантру? Или будешь повторять список причин, из-за которых ты это делаешь? Если во время виртуального забега твой разум будет ясен и сконцентрирован, твои шансы на поражение станут намного меньше, пусть даже тебя никто не видит.



5. Придумай ритуал перед забегом

«Если ты будешь вести себя так, как в настоящий день забега, твои тело и разум на удивление быстро наполнятся нужным настроем», — говорит Ленни. Подготовь обувь и одежду (можешь даже написать на них свое имя) и выложи фото в социальные сети. Поужинай здоровой пищей и ложись спать пораньше. Проснувшись, съешь завтрак, запланированный перед забегом. «Небольшие ритуалы помогут обрести нужный настрой и приятное волнение перед забегом». К тому же, виртуальный характер события не обязательно означает, что проводить его ты будешь в полном одиночестве — ты можешь расставить друзей и членов семьи на маршруте, и они поддержат тебя в самый тяжелый момент.



6. Отпразднуй успех!

Выпить кружку пива после Лондонского марафона или отпраздновать пиццей по-чикагски — это банально. Например, Ленни и ее партнеры по тренировкам после виртуального забега отдохнули в местном парке со своими собаками и позже выпили по бокалу вина. По словам Ленни, «если мы сможем представить себе этот позитивный настрой и потом отпраздновать, это позволит нам закрепить преодоленный вызов и послужит напоминанием о том, что, в конце концов, приложенные усилия того стоят».