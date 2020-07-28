Как мышечная память ускоряет прогресс

Команда Маркуса также провела биопсию мышц участников сразу после 10-недельного периода тренировок и после тренировки через пять месяцев. Тренированная нога отличалась более высоким уровнем генетических и белковых маркеров, которые, как считается, связаны с мышечным здоровьем и ростом, а также мышечной выносливостью, что могло бы объяснить силу мышц тренированной ноги.



«Таким образом, оказывается, что мозг и мышцы работают вместе, — говорит Маркус. — Мозг фиксирует моторные навыки, в то время как в мышцах происходят структурные изменения, которые могут ускорить восстановление и восполнение силы».



Однако это не значит, что нужно отложить гантели в шкаф. Потеря физической формы может начаться уже через несколько недель после прекращения тренировок, хотя последствия могут быть разными в зависимости от типа активности и уровня физической подготовки до перерыва в занятиях. По словам Хизер, у большинства людей аэробная выносливость снижается в течение недели, а ухудшение силовой подготовки может занимать больше времени и влиять на людей по-разному. Независимо от того, бросаешь ли ты тренировки на неделю или пять месяцев, знай: «Если вы раньше занимались спортом, скорее всего, вы не потеряли все свои достижения, — говорит Хизер. — По уровню подготовки вы где-то между пиковой физической формой и исходным уровнем». Так что… все могло быть и хуже.



Результаты исследований также не означают, что нужно сразу выкладываться по максимуму после возвращения к программе тренировок. Не относись к себе слишком строго и первые несколько занятий или недель выбери немного более легкую нагрузку, чем перед перерывом. «Даже хорошо подготовленные атлеты все равно должны начинать с более простых тренировок. Скорее всего они просто смогут быстрее увеличить нагрузки, чем менее подготовленные люди», — говорит Хизер. Никому не хочется, чтобы возвращение к тренировкам началось с травмы или перенапряжения.



И хотя после долгого перерыва упражнения могут быть не очень приятными, а техника выполнения может оставлять желать лучшего (например, когда взрослые выполняют колесо), стоит помнить, что практически нереально потерять все свои навыки даже спустя несколько месяцев или лет. И, возможно, ты будешь прогрессировать даже быстрее, чем в первый раз. Просто не забудь поблагодарить за это свой мозг и мышцы.