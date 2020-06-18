Сколько на самом деле должен тренироваться ребенок?

Помоги детям расти здоровыми и сильными, используя приведенные рекомендации.

Оптимальный уровень физической активности меняется с развитием ребенка и будет различаться у малышей и подростков. Можно ли определить достаточный уровень активности? В этой статье мы обратились к экспертам, чтобы узнать, на какой уровень активности следует ориентироваться в каждой возрастной группе и что родители могут сделать, чтобы поддерживать активность детей.



Есть причина — и не одна — почему в школьную программу входит физическая подготовка: в виде уроков физкультуры, а также активности в классе и между уроками. Согласно исследованиям, регулярная физическая активность в детстве способствует развитию сердца, костей, мышц, мозга и здоровья в целом, положительно влияет на когнитивную деятельность и результаты учебы, а также помогает повысить самооценку и уверенность.



Одно дело, когда ребенку помогают тренироваться профессионалы. Другое дело, когда родителю приходится исполнять роль тренера. Если ты сомневаешься, сколько ребенок должен тренироваться и какие тренировки подходят ему по возрасту, то можешь обратиться к этой статье с советами от ведущих экспертов и организаций. (P.S. Эти рекомендации созданы с учетом потребностей и особенностей детей в США — рекомендации могут незначительно отличаться в зависимости от страны. Всегда необходимо консультироваться с педиатром при возникновении каких-либо вопросов.)