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Сколько упражнений нужно детям

От Nike Training

Сколько на самом деле должен тренироваться ребенок?
Сколько на самом деле должен тренироваться ребенок?

Помоги детям расти здоровыми и сильными, используя приведенные рекомендации.

Оптимальный уровень физической активности меняется с развитием ребенка и будет различаться у малышей и подростков. Можно ли определить достаточный уровень активности? В этой статье мы обратились к экспертам, чтобы узнать, на какой уровень активности следует ориентироваться в каждой возрастной группе и что родители могут сделать, чтобы поддерживать активность детей.

Есть причина — и не одна — почему в школьную программу входит физическая подготовка: в виде уроков физкультуры, а также активности в классе и между уроками. Согласно исследованиям, регулярная физическая активность в детстве способствует развитию сердца, костей, мышц, мозга и здоровья в целом, положительно влияет на когнитивную деятельность и результаты учебы, а также помогает повысить самооценку и уверенность.

Одно дело, когда ребенку помогают тренироваться профессионалы. Другое дело, когда родителю приходится исполнять роль тренера. Если ты сомневаешься, сколько ребенок должен тренироваться и какие тренировки подходят ему по возрасту, то можешь обратиться к этой статье с советами от ведущих экспертов и организаций. (P.S. Эти рекомендации созданы с учетом потребностей и особенностей детей в США — рекомендации могут незначительно отличаться в зависимости от страны. Всегда необходимо консультироваться с педиатром при возникновении каких-либо вопросов.)

Малыши (от 2 до 3 лет)

Как только ребенок научится ходить, его будет трудно остановить. В это время необходимо помогать ему развивать способность ориентироваться в пространстве, базовые моторные навыки (например, умение бегать, прыгать, ловить предметы), координацию, навыки решения проблем, творческое мышление и воображение. Об этом говорит Сара Мур, доктор наук и доцент кафедры лечебной физкультуры Дуглас Колледж, которая изучает воздействие физической активности на организм детей.

«За активность засчитываются любые движения — игры, ходьба, ползание по дивану».

Сара Мур, доктор наук кафедры лечебной физкультуры Дуглас Колледж

  1. Оптимальное время
    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не менее 180 минут физической активности различной степени интенсивности в течение дня. Организация Shape America, управляемая Сообществом специалистов по здоровью и физической культуре, рекомендует не менее 90 минут. Может показаться, что это слишком много для маленького ребенка. Однако за активность засчитываются любые движения — игры, ходьба, ползание по дивану.
  2. Оптимальная деятельность
    Хотя эксперты не рекомендуют проводить традиционные тренировки для малышей, часть времени (не менее 30 минут) стоит уделять целенаправленной деятельности, например игре с преодолением препятствий или догонялкам (с перерывами на отдых). Вся остальная деятельность, к примеру время игр или уборки игрушек, может быть неорганизованной — ее лучше разбить на разные интервалы (например, от четырех до шести блоков по 10–15 минут без привязки к конкретному времени). По мнению Сары, в идеале малыши должны участвовать в быстрых энергичных играх каждый день — подойдет любая деятельность, способная ускорить пульс.
Сколько на самом деле должен тренироваться ребенок?
Сколько на самом деле должен тренироваться ребенок?

Дошкольники (4 года)

Все способности, которые начали формироваться у малышей, продолжают развиваться и в дошкольном возрасте. Однако в этом возрасте они начинают говорить и больше понимать, и поэтому стоит использовать упражнения, чтобы помочь им развить навыки сотрудничества и социального взаимодействия, привить чувство дисциплины и умение следовать правилам, говорит Сара. Исследования также показывают, что регулярная физическая активность в дошкольном возрасте способствует развитию моторных навыков и помогает предотвратить ожирение в детском возрасте.

  1. Оптимальное время
    По данным ВОЗ и Shape America, оптимальное время активности составляет не менее 180 минут. Сюда входит организованная и свободная деятельность разной степени интенсивности.
  2. Оптимальная деятельность
    По сравнению с малышами дошкольники физически способны на более сложные движения: они могут бегать и прыгать с большей точностью, лучше удерживают равновесие, имеют лучшую координацию, объясняет Сара. Поэтому, чтобы помочь им улучшить эти навыки, необходимо добавить динамические виды деятельности: броски и ловлю предметов, стояние на одной ноге, прыжки с приземлением на обе ноги и гимнастические кувырки. Танцы (например, «море волнуется раз...»), поиски предметов, прятки и эстафеты помогут детям двигаться и при этом сохранять интерес к занятиям.

Дети 5–8 лет

В этом возрасте у детей уже развито довольно много моторных навыков, координация и сила — теперь они могут правильно бегать, висеть на перекладине как минимум 10 секунд, прыгать со скакалкой, выполнять упражнения с собственным весом (например, подъем корпуса) и кататься на двухколесном велосипеде. Как говорит Сара Мур, регулярные упражнения могут положительно повлиять на физическое здоровье и подготовку детей. Согласно исследованиям, в этот период физическая активность также может повысить их ощущение своей идентичности и самооценку.

  1. Оптимальное время
    Согласно ВОЗ и Shape America, как минимум час ежедневной физической активности умеренной или высокой интенсивности как дополнение к более легкой свободной деятельности (то есть по-прежнему примерно 180 минут в целом).
  2. Оптимальная деятельность
    Такие игры, как метание дисков Frisbee™, игра в классики на улице или в волейбол с воздушным шаром дома, могут повысить пульс ребенка до уровня тренировки средней или высокой интенсивности. ВОЗ также рекомендует включать легкие силовые упражнения без снаряжения не менее трех раз в неделю. Можно обучить детей базовым упражнениям из нашей тренировки «Базовые упражнения» или обратиться к тренировке «Базовая йога» меньшей интенсивности. Обе тренировки можно найти в подборке «Для всей семьи» в приложении NTC. Пусть вместо полноценной тренировки они выполняют несколько упражнений в течение 10–15 минут по понедельникам, средам и пятницам. Занятия на развитие силы помогут укрепить основные группы мышц и кости, а также защитят суставы от травм, говорит Сара.
Сколько на самом деле должен тренироваться ребенок?
Сколько на самом деле должен тренироваться ребенок?

Дети 9–12 лет

Дети всегда развивают новые навыки на основе уже имеющихся, и именно в этом возрасте это становится наиболее заметно. В 9 лет у детей уже достаточно развита нервно-мышечная координация, а значит, они могут с большей точностью совершать такие действия, как удары ногой и броски — им уже можно заниматься спортом целенаправленно, считает Сара Мур. Это лучшее время для развития костной массы и силы с помощью упражнений с весом (конечно же, под присмотром взрослых), ведь они уже близки к пубертатному возрасту, который изменит их тело, — добавляет она. Поскольку дети этого возраста довольно впечатлительны и у них появляется новый социальный и эмоциональный опыт, Сара считает, что это лучшее время, чтобы сделать для них упражнения источником уверенности, способом справляться со стрессом и полезной приятной привычкой на долгие годы.

«Упражнения — это источник уверенности, способ справляться со стрессом и полезная приятная привычка на долгие годы».

Сара Мур, доктор наук кафедры лечебной физкультуры Дуглас Колледж

  1. Оптимальное время
    Согласно ВОЗ и Shape America, как минимум час деятельности средней или высокой интенсивности, а также не менее двух часов общей двигательной активности в день.
  2. Оптимальная деятельность
    Бег по двору, игра в уличный баскетбол или классики на тротуаре — все это отличные кардиотренировки, которые можно выполнять, не уходя далеко от дома. Однако поскольку в этом возрасте дети уже помогут осваивать полноценные упражнения, самое время выполнить полную тренировку вместе с ними или следовать долгосрочной фитнес-программе, которая им нравится. В идеале такие занятия должны проходить три раза в неделю. Тренировка «Повтори пройденное» из подборки «Для всей семьи» научит детей, как контролировать свои движения и задействовать кор. Также можно бросить им вызов: разные 15-минутные тренировки из категории «Скорость и веселье» каждую неделю.

Краткий обзор

Малыши (от 2 до 3 лет)

Время: от 90 до 180 минут общей активности.
Фокус: способность ориентироваться в пространстве, базовые моторные навыки, координация, навыки решения проблем.
Деятельность: игра с преодолением препятствий, свободные игры.

Дошкольники (4 года)

Время: не менее 180 минут общей активности.
Фокус: социальные навыки, следование правилам, координация движений и баланс.
Деятельность: «Море волнуется раз...», веселые эстафеты, броски и ловля предметов.

Дети 5–8 лет

Время: не менее 180 минут общей активности, в том числе 60 минут деятельности среднего или высокого уровня интенсивности, а также легкие тренировки на развитие силы без экипировки (три раза в неделю).
Фокус: моторные навыки, координация и сила.
Деятельность: спортивные игры — метание дисков Frisbee™, игра в классики, волейбол с воздушным шаром и тренировки NTC для всей семьи.

Дети 9–12 лет

Время: не менее 180 минут общей активности, в том числе 60 минут деятельности средней или высокой интенсивности, а также легкие тренировки на развитие силы (три раза в неделю).
Фокус: нервно-мышечная координация, спортивные навыки (броски, ловля предметов), развитие уверенности в себе.
Деятельность: игры в баскетбол, софтбол и тренировки NTC для всей семьи.

Тренировки для всей семьи
Сколько на самом деле должен тренироваться ребенок?

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Сколько на самом деле должен тренироваться ребенок?

Присоединяйся к Nike Training Club

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