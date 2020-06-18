Сколько на самом деле должен тренироваться ребенок?

От Nike Training
Помоги детям расти здоровыми и сильными, используя приведенные рекомендации.
Оптимальный уровень физической активности меняется с развитием ребенка и будет различаться у малышей и подростков. Можно ли определить достаточный уровень активности? В этой статье мы обратились к экспертам, чтобы узнать, на какой уровень активности следует ориентироваться в каждой возрастной группе и что родители могут сделать, чтобы поддерживать активность детей.
Есть причина — и не одна — почему в школьную программу входит физическая подготовка: в виде уроков физкультуры, а также активности в классе и между уроками. Согласно исследованиям, регулярная физическая активность в детстве способствует развитию сердца, костей, мышц, мозга и здоровья в целом, положительно влияет на когнитивную деятельность и результаты учебы, а также помогает повысить самооценку и уверенность.
Одно дело, когда ребенку помогают тренироваться профессионалы. Другое дело, когда родителю приходится исполнять роль тренера. Если ты сомневаешься, сколько ребенок должен тренироваться и какие тренировки подходят ему по возрасту, то можешь обратиться к этой статье с советами от ведущих экспертов и организаций. (P.S. Эти рекомендации созданы с учетом потребностей и особенностей детей в США — рекомендации могут незначительно отличаться в зависимости от страны. Всегда необходимо консультироваться с педиатром при возникновении каких-либо вопросов.)
Малыши (от 2 до 3 лет)
Как только ребенок научится ходить, его будет трудно остановить. В это время необходимо помогать ему развивать способность ориентироваться в пространстве, базовые моторные навыки (например, умение бегать, прыгать, ловить предметы), координацию, навыки решения проблем, творческое мышление и воображение. Об этом говорит Сара Мур, доктор наук и доцент кафедры лечебной физкультуры Дуглас Колледж, которая изучает воздействие физической активности на организм детей.
«За активность засчитываются любые движения — игры, ходьба, ползание по дивану».
Сара Мур, доктор наук кафедры лечебной физкультуры Дуглас Колледж
Дошкольники (4 года)
Все способности, которые начали формироваться у малышей, продолжают развиваться и в дошкольном возрасте. Однако в этом возрасте они начинают говорить и больше понимать, и поэтому стоит использовать упражнения, чтобы помочь им развить навыки сотрудничества и социального взаимодействия, привить чувство дисциплины и умение следовать правилам, говорит Сара. Исследования также показывают, что регулярная физическая активность в дошкольном возрасте способствует развитию моторных навыков и помогает предотвратить ожирение в детском возрасте.
Дети 5–8 лет
В этом возрасте у детей уже развито довольно много моторных навыков, координация и сила — теперь они могут правильно бегать, висеть на перекладине как минимум 10 секунд, прыгать со скакалкой, выполнять упражнения с собственным весом (например, подъем корпуса) и кататься на двухколесном велосипеде. Как говорит Сара Мур, регулярные упражнения могут положительно повлиять на физическое здоровье и подготовку детей. Согласно исследованиям, в этот период физическая активность также может повысить их ощущение своей идентичности и самооценку.
Дети 9–12 лет
Дети всегда развивают новые навыки на основе уже имеющихся, и именно в этом возрасте это становится наиболее заметно. В 9 лет у детей уже достаточно развита нервно-мышечная координация, а значит, они могут с большей точностью совершать такие действия, как удары ногой и броски — им уже можно заниматься спортом целенаправленно, считает Сара Мур. Это лучшее время для развития костной массы и силы с помощью упражнений с весом (конечно же, под присмотром взрослых), ведь они уже близки к пубертатному возрасту, который изменит их тело, — добавляет она. Поскольку дети этого возраста довольно впечатлительны и у них появляется новый социальный и эмоциональный опыт, Сара считает, что это лучшее время, чтобы сделать для них упражнения источником уверенности, способом справляться со стрессом и полезной приятной привычкой на долгие годы.
«Упражнения — это источник уверенности, способ справляться со стрессом и полезная приятная привычка на долгие годы».
Сара Мур, доктор наук кафедры лечебной физкультуры Дуглас Колледж
Краткий обзор
Малыши (от 2 до 3 лет)
Время: от 90 до 180 минут общей активности.
Фокус: способность ориентироваться в пространстве, базовые моторные навыки, координация, навыки решения проблем.
Деятельность: игра с преодолением препятствий, свободные игры.
Дошкольники (4 года)
Время: не менее 180 минут общей активности.
Фокус: социальные навыки, следование правилам, координация движений и баланс.
Деятельность: «Море волнуется раз...», веселые эстафеты, броски и ловля предметов.
Дети 5–8 лет
Время: не менее 180 минут общей активности, в том числе 60 минут деятельности среднего или высокого уровня интенсивности, а также легкие тренировки на развитие силы без экипировки (три раза в неделю).
Фокус: моторные навыки, координация и сила.
Деятельность: спортивные игры — метание дисков Frisbee™, игра в классики, волейбол с воздушным шаром и тренировки NTC для всей семьи.
Дети 9–12 лет
Время: не менее 180 минут общей активности, в том числе 60 минут деятельности средней или высокой интенсивности, а также легкие тренировки на развитие силы (три раза в неделю).
Фокус: нервно-мышечная координация, спортивные навыки (броски, ловля предметов), развитие уверенности в себе.
Деятельность: игры в баскетбол, софтбол и тренировки NTC для всей семьи.