Танцы объединяют людей

Для этих друзей из Лондона танец — средство самовыражения. По их мнению, именно движение объединяет весь мир.
В кругу своих: нас разделяет расстояние, но это не мешает нам оставаться на связи.
Мы поговорили с героями съемки Holiday 2020 LookBook, о том, что сегодня означает единство.
Танец — это то, что в прямом смысле объединяет Фату, Метте и Элизу. Совместное движение — это способ не только выразить себя как коллектив, но и усилить энергию друг друга.
«Когда вы смотрите, как кто-то танцует, танец вызывает у вас отклик, — говорит Элиза Пинель, 23 года. — Это нельзя описать, можно только почувствовать. Я думаю, именно поэтому танец объединяет столько людей. Это ощущение, которое нельзя передать словами».
Это чувство знакомо девушкам еще с раннего возраста, когда они впервые начали танцевать. Элиза из северной Англии, Метте Линтури (25 лет) и Фату Ба (24 года) из Финляндии и Швеции, переехали в Лондон, чтобы профессионально заниматься танцами. С тех пор они сотрудничают с крупными брендами и исполнителями, участвуют в рекламных кампаниях, музыкальных клипах, перформансах и концертных турах. Девушки часто видели друг друга на прослушиваниях и быстро стали друзьями, а позже и соседками по комнате.
«Мы искренне желали друг другу успеха, из этого и родилась наша дружба, — говорит Элиза. — В условиях карантина мы поняли, что близки друг другу не только как творческие люди, но и как друзья».
Хотя студии и пространства для репетиций были закрыты во время карантина, девушки говорят, что нашли способы проявить творческий потенциал вместе со многими другими людьми, которые используют социальные сети для создания танцевальных программ — профессиональных и любительских.
Возможно, самое главное — это то, что танец помогает укрепить связь со своим телом, особенно женщинам. В этой статье девушки рассказывают, как они смогли проявить себя в танце и как самовыражение вышло на новый уровень, когда они стали выступать в группе.
«В танце ты можешь почувствовать себя творцом. Ты чистый лист. Я создаю то, что хочу, и это позволяет мне выразить себя».
Метте
Танец может быть невероятно мощным способом самовыражения. Помните ли вы свои первые воспоминания о танцах и связанные с этим эмоции? Почему вы выбрали карьеру в танцевальной сфере?
Фату: я начала танцевать, потому что мне было очень сложно высказать то, что я думала или что я хотела сказать. Поэтому мне всегда было проще выразить себя в движении, когда я слышала песню или музыку, которая была мне близка.
Метте: я долго пыталась найти то, что мне больше всего подходит. Никогда не думала, что это будет именно танец. Мне понадобилось поехать за границу, набраться опыта, чтобы осознать свою женственность и понять, как я хочу выразить себя как женщина.
Элиза: моя мама всегда рассказывала, что когда я мешала ей работать, она просто сажала меня в центр комнаты, и я смотрела музыкальные видео и пыталась копировать движения. Фату улыбается, потому что у нее в семье было то же самое. Моя семья тоже родом с Карибских островов, а танец там — это практически язык любви. В моей семье любят поставить пластинку и пуститься в пляс. Я думаю, мое первое воспоминание как раз о том, что я просто танцевала со своей семьей, и я просто танцевала и танцевала, пока не поняла, что это может стать моей профессией.
«Мы работаем по отдельности, но наша сила заключается именно в совместной работе».
Метте
Можете немного рассказать о том, в чем разница между индивидуальным танцем и танцами в коллективе или группе?
Метте: мы работаем по отдельности, но наша сила заключается именно в совместной работе. В одиночку довольно скучно. Пустая комната. Как можно врезаться в кого-нибудь? Как проработать движения? Чем вдохновляться? Такое счастье, что у меня есть подруги, которые постоянно открывают передо мной новые возможности и могут высказать свое мнение о моем танце.
Элиза: я думаю, все мы понимаем, насколько высоки требования и сколько сил отнимает танец. Можно заниматься в одиночку, но мне нравится, когда мы вместе заняты общим делом на том или ином уровне, потому что в этой работе участвует не только тело, но и душа. Вы всегда вкладываете в работу свою внешнюю и внутреннюю сущность.
Фату: мы также заряжаемся энергией, и чувствуется разница между одиночными занятиями и тренировками с одним человеком или в группе. Ты просто чувствуешь, как твои партнеры рады тренироваться и танцевать.
Как на вас повлияли последние месяцы, ведь вы не могли почувствовать физическую связь через движение и танец, как обычно?
Метте: мне повезло, потому что я живу не одна. У меня была возможность танцевать с другими людьми. Поэтому не могу сказать, что мне было очень тяжело, но я знаю, что другим людям было трудно с этим справиться. Они не могли выразить себя. Они тренировались, ходили на занятия, посвящали этому все свое время. И все это неожиданно прекратилось. Наверное, это очень сложно пережить. Быть одному — прикольно только поначалу.
Элиза: вы не можете почувствовать отдачу преподавателя или человека, задающего ритм. Вы не ощущаете энергию. Иногда тренер не может поправить небольшие ошибки, поскольку он не видит вас. Это несколько односторонний процесс. Мне нравится находиться в комнате, полной людей. Мне нравится наблюдать за другими и чувствовать вдохновение. Здорово, что я могу танцевать с моими подругами, но я определенно скучаю по танцевальным группам, например из 30, 40 человек, в которых мы вместе учимся и тренируемся. Мы выкладываемся по полной. У большинства из нас не получается так хорошо танцевать, как хотелось бы, потому что это очень сложно. Мы тренируемся на грани возможностей, и мне этого не хватает.
Однако в то же время, кажется, что в нынешних условиях вокруг танца возникло целое сообщество в Интернете. Как вы считаете, может ли танец объединить людей и стать их формой самовыражения, независимо от того, являются ли они профессиональными танцорами или нет?
Фату: я думаю, сейчас очень важна визуальная подача, например в социальных сетях: TikTok, Instagram. По сути, вы можете продвигать себя как танцора прямо сейчас, работать над созданием своего бренда и развиваться.
Метте: когда начался карантин, это был единственный способ для компаний и брендов продолжать развитие. Ситуация изменилась полностью. Нет доступа к студиям, нет доступа к чему-либо. Остаются только мобильные телефоны и видео, это единственное, что объединяет людей, и люди пытаются раскрыть творческий потенциал имеющимися способами.
Элиза: всё больше людей в социальных сетях занимаются танцами, не только танцоры. Больше людей означает больше возможностей. Появляется больше работы. Появляется всё больше новичков в сфере танца, но они много танцуют и хотят покорять новые высоты. Некоторые мои друзья из моего родного города, которые не являются профессиональными танцорами, обращаются ко мне: «Научи меня танцевать, я хочу этим заниматься», потому что они чувствуют, что это форма выражения.
«Некоторые мои друзья из моего родного города, которые не являются профессиональными танцорами, обращаются ко мне: „Научи меня танцевать, я хочу этим заниматься”, потому что они чувствуют, что это форма выражения».
Элиза
Кажется, что танец — не только способ экспрессии, но и очень личный опыт. Как танец помогает вам как женщинам выразить себя и полюбить собственное тело?
Метте: во-первых, я просто считаю, что быть женщиной здорово. Я думаю, я прошла увлекательный путь, чтобы понять, в чем сила женственности, как увидеть ее в других и самой себе.
Элиза: это здорово!
Метте: в танце ты можешь почувствовать себя творцом. Ты чистый лист. Я создаю то, что хочу, и это позволяет мне выразить себя. Я могу создать привычный или стильный образ и добавить в него женственности. По крайней мере, меня это заряжает энергией. Я чувствую, будто у меня есть личные запасы энергии. Это то, что нельзя отнять. Это то, что позволяет мне чувствовать себя хорошо.
Фату: танец определенно помог мне обнаружить сексуальность и женственность в самой себе, потому что я всегда была такой пацанкой и чувствовала себя уязвимой, так что мне хотелось спрятаться от всех, особенно в танце. Я помню каждый раз, когда мне говорили: «А сейчас нужно будет показать в танце медленные и сексуальные движения», я начинала напрягаться. Но со временем занятия танцами помогли мне понять, что женственность — это очень мощный инструмент, и он часть меня.
Иногда в жизни слишком много ярлыков: ты такая или вот такая, но если я хочу выразить сексуальность в танце, я могу быть какой хочу. Никто не может сказать мне, что так правильно или нет. Если я захочу показать вам движение, исполнение которого кажется мне очень женственным, вы просто увидите в танце то, что близко вам, а я почувствую свою внутреннюю силу.
Элиза: да, внутреннюю силу.
Метте: внутреннюю силу.