Танцы объединяют людей

Можете немного рассказать о том, в чем разница между индивидуальным танцем и танцами в коллективе или группе?



Метте: мы работаем по отдельности, но наша сила заключается именно в совместной работе. В одиночку довольно скучно. Пустая комната. Как можно врезаться в кого-нибудь? Как проработать движения? Чем вдохновляться? Такое счастье, что у меня есть подруги, которые постоянно открывают передо мной новые возможности и могут высказать свое мнение о моем танце.



Элиза: я думаю, все мы понимаем, насколько высоки требования и сколько сил отнимает танец. Можно заниматься в одиночку, но мне нравится, когда мы вместе заняты общим делом на том или ином уровне, потому что в этой работе участвует не только тело, но и душа. Вы всегда вкладываете в работу свою внешнюю и внутреннюю сущность.



Фату: мы также заряжаемся энергией, и чувствуется разница между одиночными занятиями и тренировками с одним человеком или в группе. Ты просто чувствуешь, как твои партнеры рады тренироваться и танцевать.



Как на вас повлияли последние месяцы, ведь вы не могли почувствовать физическую связь через движение и танец, как обычно?



Метте: мне повезло, потому что я живу не одна. У меня была возможность танцевать с другими людьми. Поэтому не могу сказать, что мне было очень тяжело, но я знаю, что другим людям было трудно с этим справиться. Они не могли выразить себя. Они тренировались, ходили на занятия, посвящали этому все свое время. И все это неожиданно прекратилось. Наверное, это очень сложно пережить. Быть одному — прикольно только поначалу.



Элиза: вы не можете почувствовать отдачу преподавателя или человека, задающего ритм. Вы не ощущаете энергию. Иногда тренер не может поправить небольшие ошибки, поскольку он не видит вас. Это несколько односторонний процесс. Мне нравится находиться в комнате, полной людей. Мне нравится наблюдать за другими и чувствовать вдохновение. Здорово, что я могу танцевать с моими подругами, но я определенно скучаю по танцевальным группам, например из 30, 40 человек, в которых мы вместе учимся и тренируемся. Мы выкладываемся по полной. У большинства из нас не получается так хорошо танцевать, как хотелось бы, потому что это очень сложно. Мы тренируемся на грани возможностей, и мне этого не хватает.