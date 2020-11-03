Как ультрамарафонцы бегают на такие дистанции?

Какими бы ни были твои цели, ты сможешь достичь их с помощью ценных советов двух профессиональных сверхмарафонцев и тренеров.
Только представь: единовременный забег на 160 км! Это немного меньше четырех обычных марафонов и чуть больше расстояния от Нью-Йорка до Филадельфии. Если сохранять темп на уровне примерно 1,5 км за 8–8,5 минут, то, начав в девять утра, тебе придется бежать без остановки до девяти вечера. Не проблема, верно?
Сейчас не думай о том, какая физическая форма потребуется для преодоления такой дистанции. Вместо этого сконцентрируйся на своем разуме. Упорство поможет преодолеть страх, а дисциплина — сосредоточиться на задаче. Помни, что боль пройдет. Это внутренние ресурсы, которые каждый из нас задействует в повседневной жизни. Однако у сверхмарафонцев, пробегающих по 55–160 км, а порой и намного больше, похоже, есть свои скрытые ресурсы. Как же они это делают? И как ты можешь сформировать правильный настрой, чтобы покрыть всю дистанцию, независимо от твоей цели? Узнай секреты сверхмарафонцев и тренеров Nike Elite Салли Макрей и Дэвида Лэйни.
1. Задай цель и упорно иди к ней.
Результаты недавнего исследования, опубликованного в журнале Psychology Research and Behavior Management, показали, что бегунами на короткие дистанции в основном движут конкретные результаты, например, победа в забеге, в то время как бегуны на длинные дистанции преследуют иную цель — расширить границы психологической и физической выносливости, а также они руководствуются чувством товарищества. Исследователи считают, что это может быть связано с образом жизни, который должны вести сверхмарафонцы.
Дэвид говорит, что бегает на очень длинные дистанции, поскольку это доставляет ему истинное удовольствие. «Мне нравится бег, — говорит он. — Мне нравится выкладываться по полной на тренировках. Я люблю горы. Моя основная цель — полностью сосредоточиться на том, что я делаю. Как говорил Уинстон Черчилль: „Возьми момент под свой контроль, чтобы сохранить его“».
В то же время Салли подчеркивает важность аспекта товарищества, упомянутого в исследовании, и практически не придает значения выигранным наградам (которые насчитывают 11 медалей за первое место). «В забегах на сверхмарафонские дистанции меня очень вдохновляет чувство единения с другими бегунами из разных уголков мира, — говорит она. — Мне нравится, что благодаря спорту я могу встречать новых людей и, возможно, вдохновлять их на новые свершения. Для меня это всегда было намного более ценным, чем любая медаль».
Воспринимай марафон как метафору для любой долгосрочной цели, будь то 30-дневная программа здорового питания или изучение нового языка. Поиск мотивации в самом процессе, а не в результате, или установление эмоционального контакта с единомышленниками повысит шансы на достижение этой цели.
«Мне нравится, что благодаря спорту я могу встречать новых людей и, возможно, вдохновлять их на новые свершения. Для меня это всегда было намного более ценным, чем любая медаль».
Салли Макрей
сверхмарафонец и тренер Nike Elite
2. Приготовься к худшему раскладу.
«Чтобы выдержать сверхмарафон, необходимо задействовать ресурсы, которые тебе не приходилось использовать раньше, — говорит Салли. — Когда бежишь 115-й километр и начинается гроза, или приходится взбираться на еще одну гору, или когда к горлу подступает тошнота — все это реальные ситуации. Внутренне нужно быть готовым к этому».
Один из способов тренировки разума, который Дэвид использует, чтобы лучше справляться с неизбежной болью во время забега — регулярные ванны со льдом. «Я наполняю ванну ледяной водой и просто сажусь в нее, — рассказывает он. — Через пять минут приходится бороться с самим собой, ведь внутри все буквально кричит: „Вылезай! Тебе нужно скорее уходить отсюда!“. Но я терпеливо сижу и настраиваюсь на нужный лад, порой в течение 15 минут. Я успокаиваю дыхание, прихожу к тому моменту, когда уже не возникает желания сбежать».
И это не говоря о том, что нужно иметь ледяную выдержку, чтобы развить силу воли. Попробуй начать с психологической техники, называемой «реалистичным оптимизмом», или продумай любые возможные трудности и план решения каждой из них, чтобы в случае возникновения они не выбили тебя из колеи.
3. Визуализируй.
Как и большинство атлетов мирового уровня, перед забегом Салли и Дэвид практикуют техники визуализации. «Мне нравится воссоздавать в воображении дистанцию, — говорит Салли. — Перед сном я вспоминаю все ее этапы, расположение каждого холма и медицинских пунктов. Я представляю, как подбегаю к ним и что именно буду делать на каждом из них».
Подход Дэвида — это именно то, чего можно ожидать от атлета, закаляющего свой разум в ледяной воде. «Я перехожу непосредственно к проблеме, — говорит он. — Мне не нужно тренировать хорошее самочувствие, поэтому я представляю, что мне очень жарко, я умираю от жажды и мне невыносимо плохо, а медицинский пункт находится в восьми километрах».
Обе формы визуализации преследуют одну цель: подготовить разум к любым неожиданным ситуациям, чтобы в нужный момент повысить концентрацию и быстроту реакции. Это касается не только сверхдлинных дистанций. Вечером накануне утренней пробежки попробуй представить каждый поворот маршрута, легкий ветер на коже и вспомнить каждую песню в плейлисте. Тогда утром, завязывая шнурки кроссовок, возможно, ты заметишь, что двигаешься немного быстрее или твое настроение улучшилось.
«Очень важно помнить, что именно ты контролируешь ситуацию. Скажи себе: „Скоро станет лучше“ или „Здесь нет ничего страшного“. Это поможет вернуться в колею, когда вдруг кажется, что земля уходит из-под ног».
Дэвид Лэйни
сверхмарафонец и тренер Nike Elite
4. Стань своим собственным тренером.
«Очень важно помнить, что именно ты контролируешь ситуацию, — говорит Дэвид. — Скажи себе: „Скоро станет лучше“ или „Здесь нет ничего страшного“. Это поможет вернуться в колею, когда вдруг кажется, что земля уходит из-под ног». Когда Дэвид говорит «скажите себе», он ссылается на практику, известную как внутренний диалог. Эта стратегия особенно актуальна, когда ты находишься один на один со своими мыслями на протяжении нескольких часов (прямо как во время сверхмарафона). Ты сознательно формируешь внутренний диалог, вдохновляя и мотивируя себя в самые сложные моменты.
Салли Макрей тоже практикует внутренний диалог. «Одна из самых эффективных мотиваций, которые я себе говорю: „Не думай, просто беги“, — рассказывает она. — Иногда разум становится главным врагом. Можно попасть в западню, думая, что это никогда не кончится. Но если абстрагируешься, то перейдешь финишную черту и обязательно добьешься потрясающих результатов».
Кажется, основная идея заключается в том, что какой бы сложной ни казалась ситуация, это всего лишь один момент. Попробуй успокоиться и напомнить себе об этом во время следующей изнурительной тренировки, пробежки, игры или велосипедного заезда. Если это помогает Салли и Дэвиду выдерживать 12-часовые забеги, то поможет и тебе выйти победителем из очередного сложного дня.
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