Как ультрамарафонцы бегают на такие дистанции?

2. Приготовься к худшему раскладу.

«Чтобы выдержать сверхмарафон, необходимо задействовать ресурсы, которые тебе не приходилось использовать раньше, — говорит Салли. — Когда бежишь 115-й километр и начинается гроза, или приходится взбираться на еще одну гору, или когда к горлу подступает тошнота — все это реальные ситуации. Внутренне нужно быть готовым к этому».



Один из способов тренировки разума, который Дэвид использует, чтобы лучше справляться с неизбежной болью во время забега — регулярные ванны со льдом. «Я наполняю ванну ледяной водой и просто сажусь в нее, — рассказывает он. — Через пять минут приходится бороться с самим собой, ведь внутри все буквально кричит: „Вылезай! Тебе нужно скорее уходить отсюда!“. Но я терпеливо сижу и настраиваюсь на нужный лад, порой в течение 15 минут. Я успокаиваю дыхание, прихожу к тому моменту, когда уже не возникает желания сбежать».



И это не говоря о том, что нужно иметь ледяную выдержку, чтобы развить силу воли. Попробуй начать с психологической техники, называемой «реалистичным оптимизмом», или продумай любые возможные трудности и план решения каждой из них, чтобы в случае возникновения они не выбили тебя из колеи.



3. Визуализируй.

Как и большинство атлетов мирового уровня, перед забегом Салли и Дэвид практикуют техники визуализации. «Мне нравится воссоздавать в воображении дистанцию, — говорит Салли. — Перед сном я вспоминаю все ее этапы, расположение каждого холма и медицинских пунктов. Я представляю, как подбегаю к ним и что именно буду делать на каждом из них».



Подход Дэвида — это именно то, чего можно ожидать от атлета, закаляющего свой разум в ледяной воде. «Я перехожу непосредственно к проблеме, — говорит он. — Мне не нужно тренировать хорошее самочувствие, поэтому я представляю, что мне очень жарко, я умираю от жажды и мне невыносимо плохо, а медицинский пункт находится в восьми километрах».



Обе формы визуализации преследуют одну цель: подготовить разум к любым неожиданным ситуациям, чтобы в нужный момент повысить концентрацию и быстроту реакции. Это касается не только сверхдлинных дистанций. Вечером накануне утренней пробежки попробуй представить каждый поворот маршрута, легкий ветер на коже и вспомнить каждую песню в плейлисте. Тогда утром, завязывая шнурки кроссовок, возможно, ты заметишь, что двигаешься немного быстрее или твое настроение улучшилось.