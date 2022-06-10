Как тренироваться во время менструации | Вопросы, которые на задают

Вопросы, которые не задают
Кормление грудью, «двойное бра» и тренировки во время менструации.
Добро пожаловать в раздел вопросов, которые не задают о груди, спортивных бра и тренировках.
Сегодня мы обсудим, как правильно работать над своим телом во время кормления грудью, менструации (или в любой другой ситуации), и как подобрать подходящее бра. Мы ответим на следующие вопросы:
- Можно ли носить спортивное бра кормящей маме?
- Нужно ли носить два бра во время тренировки?
- Как тренироваться во время менструации?
1. Можно ли носить спортивное бра кормящей маме?
Однозначно ДА. Для кормящих мам особо важны два момента: комфортная поддержка и удобство при кормлении.
Бра Nike (M) Swoosh создано специально для мам. Конструкция с несколькими слоями облегчает процесс кормления и сцеживания, а специальная ткань скрывает следы влаги. Регулируемая застежка позволяет выбрать оптимальную поддержку для груди, которая меняется в размере в течение беременности и после рождения ребенка. Мы также рекомендуем тебе попробовать бра Indy Luxe — хотя оно не было разработано специально для мам, оно обеспечивает максимальный комфорт.
2. Нужно ли носить два бра во время тренировки?
Лучше никогда не надевать обычное бра под спортивное. Если тебе кажется, что спортивное бра недостаточно поддерживает грудь, попробуй поэкспериментировать с моделями и формами, которые сидят плотнее или созданы специально для надежной фиксации.
Правильно подобранное спортивное бра полностью обеспечивает нужную поддержку. Самое важное — определить размер, потому что бра с неправильной посадкой может вызывать дискомфорт.
Охлаждение
Одновременное ношение двух бра не только вызывает дискомфорт, но и ограничивает движение, ухудшает кровообращение и препятствует эффективному отведению влаги, которое обеспечивает спортивное бра из воздухопроницаемого материала. Выдели себе время на примерку разных моделей и не забывай, что необходимый уровень поддержки груди зависит от вида активности.
3. Как тренироваться во время менструации?
На прошлой неделе тебе легко давались высокоинтенсивные тренировки, а сейчас тебе не хватает на них сил? Тут нет ничего странного — всё дело в твоей физиологии. Фазы твоего менструального цикла могут сильно влиять на твои тренировки.
Стейси Симс, доктор наук и ведущая специалистка по физиологии спортсменок, помогла нам создать подборку тренировок, адаптированных под три фазы менструального цикла. Возьми первый день менструации за точку отсчета, чтобы синхронизировать тренировки с циклом для максимальных результатов.
Суперсила
В первый день менструации и примерно следующие 12 дней гормоны находятся на самом низком уровне, что дает преимущество при физической нагрузке. Ты можешь бегать быстрее, лучше восстанавливаться, чувствовать много энергии и с легкостью справляться с большими нагрузками, такими как высокоинтенсивные тренировки, бег в гору или спринт. Используй это время, чтобы достигать новых результатов.
Затем с момента овуляции и примерно до 20 дня цикла организм находится во второй фазе. Всплеск эстрогенов в первой половине этой фазы может придать тебе уверенности и сил. Это самое время уделить внимание тренировкам на выносливость и силу. Добавь в свой привычный спортивный режим больше километров, больше повторов и упражнений на выносливость.
Замедляйся
Примерно за 10 дней до начала следующего цикла могут начать проявляться симптомы ПМС (предменструального синдрома). Из-за высокого уровня прогестерона и эстрогена ты можешь почувствовать упадок сил. В этот период лучше переключиться на занятия низкой интенсивности — долгие прогулки, восстановительную йогу или пилатес.
Если ты хочешь узнать больше о том, как синхронизировать тренировки с фазами менструального цикла, ознакомься с подборкой тренировок (Cycle)Sync в приложении Nike Training Club.
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