Как тренироваться во время менструации | Вопросы, которые на задают

Лучше никогда не надевать обычное бра под спортивное. Если тебе кажется, что спортивное бра недостаточно поддерживает грудь, попробуй поэкспериментировать с моделями и формами, которые сидят плотнее или созданы специально для надежной фиксации.



Правильно подобранное спортивное бра полностью обеспечивает нужную поддержку. Самое важное — определить размер, потому что бра с неправильной посадкой может вызывать дискомфорт.

