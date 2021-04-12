Как продолжить играть атлету, несмотря на боль утраты близкого человека

Ответ:

Прими мои соболезнования, это огромная потеря.



Благодаря своей маме ты стала такой, какая ты есть. И теннис — важная часть твоего «я».



Надеюсь, ты знаешь, что чувствовать боль от утраты — это нормально. И нормально не хотеть играть в теннис, потому что в твоей жизни все так сильно изменилось. Изменения всегда даются нелегко.



Два года назад я тоже пережила потерю. У меня был выкидыш, и мне было очень тяжело. Я очень хотела этого ребенка. Я знаю, что это не одно и то же. Но мне кажется, что когда теряешь одного из родителей в юности, ты тоже ощущаешь крушение надежд. У вас было столько совместных планов, а теперь этого человека нет.



Но ведь она не полностью ушла из твоей жизни, верно? Она по-прежнему живет в твоем сердце, и в этом смысле она все еще с тобой.





Я тоже мама. У меня есть 5-летний сын и новорожденная дочка. Я знаю, что если что-то случится со мной, я бы хотела, чтобы они продолжали жить и двигаться дальше. Подумай о своей маме и о том, чего она хотела бы для тебя. Похоже, она любила быть частью твоей игры и смотреть, как ты играешь. Используй это в качестве мотивации продолжать играть. Зажги свой внутренний огонь через свою любовь к маме. Ты можешь посвящать свои победы маме и играть в память о ней. Я думаю, она бы хотела этого. Я в это верю! Вложи в игру свое сердце.



Это может показаться странным, но иногда я думаю о том, какой бы хотела видеть мою жизнь моя мама, когда ее не станет.



Я знаю, что ей бы не понравилось, если бы я только сидела и плакала по ней. Этим я не хочу сказать, что не нужно плакать. Нужно! Обязательно нужно плакать. Но если бы я только плакала, моя мама, скорее всего, явилась бы в мой дом и включила пожарную сигнализацию. И я восприняла бы это как ее послание: «Адиа, подними свою пятую точку и начинай действовать! Вперед!»