Как продолжить играть атлету, несмотря на боль утраты близкого человека

Советы
Спроси тренера: «Как играть, если в жизни случилась беда?»
Адиа Барнс, тренер баскетбольной команды Аризонского университета, рассказывает теннисистке, как использовать память о маме, чтобы достичь лучших результатов в спорте.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на игре.
Вопрос:
Здравствуйте, тренер!
Немного странно писать это чужому человеку, но около года назад у меня умерла мама. Мне было тяжело, но меня очень поддержали друзья, родные и отличный психотерапевт. Я пишу вам, потому что помимо того, что моя мама была самой лучшей мамой, она также была моим первым тренером по теннису и моей главной болельщицей. Она ходила на все мои матчи и почти на все тренировки. Теперь, когда ее нет, я понимаю, насколько сильно она меня мотивировала. Год назад у меня не было сомнений, что теннис станет моим главным занятием на всю жизнь. Теперь во время игры я чувствую опустошение. Тренировки по-прежнему занимают большую часть моего времени, но мне приходится заставлять себя выходить на корт. Я слушаю истории о внутреннем огне великих игроков и боюсь, что мой огонь угас. Как мне снова зажечь его? Или мне нужно найти новое занятие в жизни?
Скучающая по лучшему тренеру и болельщику
17-летняя теннисистка
Ответ:
Прими мои соболезнования, это огромная потеря.
Благодаря своей маме ты стала такой, какая ты есть. И теннис — важная часть твоего «я».
Надеюсь, ты знаешь, что чувствовать боль от утраты — это нормально. И нормально не хотеть играть в теннис, потому что в твоей жизни все так сильно изменилось. Изменения всегда даются нелегко.
Два года назад я тоже пережила потерю. У меня был выкидыш, и мне было очень тяжело. Я очень хотела этого ребенка. Я знаю, что это не одно и то же. Но мне кажется, что когда теряешь одного из родителей в юности, ты тоже ощущаешь крушение надежд. У вас было столько совместных планов, а теперь этого человека нет.
Но ведь она не полностью ушла из твоей жизни, верно? Она по-прежнему живет в твоем сердце, и в этом смысле она все еще с тобой.
Я тоже мама. У меня есть 5-летний сын и новорожденная дочка. Я знаю, что если что-то случится со мной, я бы хотела, чтобы они продолжали жить и двигаться дальше. Подумай о своей маме и о том, чего она хотела бы для тебя. Похоже, она любила быть частью твоей игры и смотреть, как ты играешь. Используй это в качестве мотивации продолжать играть. Зажги свой внутренний огонь через свою любовь к маме. Ты можешь посвящать свои победы маме и играть в память о ней. Я думаю, она бы хотела этого. Я в это верю! Вложи в игру свое сердце.
Это может показаться странным, но иногда я думаю о том, какой бы хотела видеть мою жизнь моя мама, когда ее не станет.
Я знаю, что ей бы не понравилось, если бы я только сидела и плакала по ней. Этим я не хочу сказать, что не нужно плакать. Нужно! Обязательно нужно плакать. Но если бы я только плакала, моя мама, скорее всего, явилась бы в мой дом и включила пожарную сигнализацию. И я восприняла бы это как ее послание: «Адиа, подними свою пятую точку и начинай действовать! Вперед!»
… Найди людей, которые пережили нечто подобное.
Но что делать, если сейчас игра не влечет тебя? Наставничество многое дало тебе, и я думаю, многое даст и твоя благодарность за это. Например, можно записаться в волонтерский проект и тренировать юных игроков. Или в память о маме организовать какой-нибудь сбор средств.
Себя я уже не могу представить без таких проектов. Некоторое время назад я начала заниматься благотворительной деятельностью. Я собирала спортивную одежду и обувь, которую атлеты надевали всего один раз, и отдавала эти вещи мальчикам и девочкам, которые не могли позволить себе купить их. Это было так просто сделать, а эмоции на детских лицах передать невозможно.
Ты можешь найти людей, которые пережили нечто подобное. Мне очень помогло поговорить о моем выкидыше с другими женщинами, которые пережили такую же потерю и поделились со мной своими историями. Спустя целый год после того, как я подняла эту тему на общественном форуме, ко мне продолжали приходить женщины, которые рассказывали, как это помогло им справиться с горем. Думаю, это может помочь и тебе. Найди группу поддержки с людьми твоего возраста и похожими историями.
… Спорт может очень многому научить. Дети, которые занимаются спортом, лучше других справляются с трудностями.
Если тебе хочется найти увлечения помимо тенниса, это обязательно нужно сделать. Но я бы не стала сразу же принимать серьезных решений, включая решение бросить занятия. Сейчас тебе тяжело играть в теннис, и прежде чем твой внутренний огонь снова запылает, может пройти немало времени. Дай себе это время. Просто помни, что спорт может очень многому научить. Дети, которые занимаются спортом, лучше других справляются с трудностями. Например, моя сестра. Она не занималась спортом, и ей сложнее справляться с жизненными трудностями, чем мне. Она сказала мне: «Как ты сможешь идти дальше после такого горя?». И я ответила: «Я не могу не идти дальше». Теннис может помочь тебе пережить это невероятно болезненное время.
Думаю, твоя мама хотела бы, чтобы ты была стойкой, но для этого нужно время, терпение и поддержка, которую даст тебе спорт. Доверься мне. Я уверена, что твоя любовь к игре вернется. Ты сможешь найти в себе эту стойкость и в память о маме играть с еще большим вдохновением, чем когда-либо раньше.
Тренер Барнс
Адиа Барнс — главный тренер женской баскетбольной команды в Аризонском университете. В 2011 и 2020 годах она становилась финалисткой конкурса «Тренер года» имени Нейсмита. До этого она являлась помощником тренера в Вашингтонском университете, работала на телевидении, провела семь сезонов в женской НБА и завоевала чемпионский титул в составе «Сиэтл Шторм», а также работала с пятью национальными сборными. В составе «Аризона Уайлдкэтс» Адиа установила 22 личных рекорда, многие из которых пока никому не удалось побить. Адиа имеет множество наград за участие в общественной жизни.
Иллюстрации: Харрисон Фриман
Добейся большего
Чтобы получить больше рекомендаций экспертов по образу мышления, движению, питанию, восстановлению и сну, зайди в приложение Nike Training Club.
Добейся большего
Чтобы получить больше рекомендаций экспертов по образу мышления, движению, питанию, восстановлению и сну, зайди в приложение Nike Training Club.