Сон и психическое здоровье тесно связаны — и связь эта сложная. Держи стресс под контролем, чтобы чувствовать себя лучше.
Стресс — это неотъемлемая часть нашей жизни. Иногда он проходит быстро, например, если на сегодня у нас просто слишком много дел. В других случаях стресс остается с нами надолго (если он связан с увольнением, проблемами со здоровьем или сложными отношениями с близкими). И больше, чем твой мозг, при этом страдает только твой сон. Все эти процессы можно объяснить с точки зрения физиологии, и их понимание поможет тебе избежать ненужных страданий.
Как стресс снижает качество сна
Стрессовые ситуации вызывают возбуждение симпатической нервной системы, которое мы также называем реакцией «бей или беги». Наш мозг получает сигнал о том, что что-то не так. Это, в свою очередь, стимулирует высвобождение гормона кортизола. Это здоровая реакция, если существует реальная угроза твоей жизни (например, на пешеходном переходе автомобиль пролетает на красный, и ты быстро отскакиваешь в сторону). Но если это происходит, когда ты пытаешься уснуть, то, по словам Дженнифер Мартин, доктора наук, профессора медицины в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и члена совета Nike Performance Council, это совсем не кстати. По словам Дженнифер, пытаться уснуть после стрессовой ситуации, дня или целой недели, не предпринимая конкретных действий для активного снижения уровня кортизола, всё равно что пытаться уснуть в палатке, у входа в которую уселся медведь. У тебя ничего не получится. При этом неважно, что это за медведь — просроченная арендная плата, потеря работы, годовой экзамен или ссора с лучшим другом. «Наш мозг реагирует одинаково: не дает нам спать», — объясняет Дженнифер.
«Пытаться уснуть после стрессовой ситуации, дня или целой недели, не предпринимая конкретных действий для активного снижения уровня кортизола, всё равно что пытаться уснуть в палатке, у входа в которую уселся медведь — ничего не выйдет».
Дженнифер Мартин, доктор наук
Член совета Nike Performance Council
Как недосып вызывает стресс
С другой стороны, многие наверняка замечали, что чувствуют себя хуже, когда организму недостаточно сна. В этом случае бороться со стрессом еще труднее. Ты просто попадаешь в замкнутый круг. «Это связано с тем, что сон регулирует систему реагирования на стресс», — говорит Дженнифер. Недостаток сна может усиливать реакцию на стресс. «Кроме того, депривация сна часто приводит к раздражительности, тревожности, эмоциональной лабильности и снижению концентрации», — говорит Мередит Бродерик, доктор медицины, сертифицированный врач в области медицины сна, неврологии и поведенческой медицины сна.
Во время сна мозг также очищается от ментального мусора, который угнетает функции мышления, понимания и восприятия. А еще происходит консолидация воспоминаний и полученных знаний. «Во время сна протекают и другие физиологические процессы, которые способствуют поддержанию баланса в отделах мозга, контролирующих эмоции и настроение», — объясняет Мередит. Если твое тело не получает все эти преимущества, неудивительно, что истощенный организм не справляется со стрессом.
И хотя даже после одной бессонной ночи ты чувствуешь себя неважно, настоящее ухудшение психического состояния, по словам Дженнифер, проявляется лишь после четырех ночей плохого сна подряд. «Небольшая неприятность может выбить тебя из колеи, а интересные и сложные задачи могут внезапно показаться страшными проблемами», — говорит Дженнифер. В состоянии усталости твой ум склонен рисовать намного более негативные сценарии. Это подтверждает исследование, опубликованное в журнале Journal of Sleep Research. Люди, которые в течение пяти дней подряд испытывали недостаток сна, негативно воспринимали приятные картинки. При недостатке сна ты начинаешь более резко общаться с близкими и теряешь мотивацию выполнять привычные действия, связанные с заботой о здоровье.
Если чувствуешь, что тебя затягивает этот замкнутый круг, следуй нашим советам о том, как наладить сон и держать стресс под контролем.
1. Избегай алкоголя.
Иногда позволяешь себе бокал вина или кружечку пива перед сном? «Многие люди привыкли использовать алкоголь, чтобы снять стресс, особенно перед сном», — говорит Дженнифер. Они считают, что это поможет им заснуть, но фактически алкоголь оказывает противоположный эффект. «Алкоголь обманывает тебя. Он дает ощущение расслабленности и сонливости, но примерно через три часа организм начинает усваивать его, а сон нарушается», — объясняет она. Откажись от привычного алкогольного напитка и налей себе чашечку травяного чая без кофеина (например, с ромашкой). Согласно некоторым исследованиям, это способствует здоровому сну.
2. Убери из спальни все лишнее.
Обстановка в комнате, в которой ты спишь, должна быть спокойной и умиротворяющей. «Здесь не следует (повторяю: не следует) работать, учиться, оплачивать квитанции, смотреть новости или выяснять отношения с партнером. Чем дальше ты уберешь все источники стресса от этого безопасного убежища, тем проще тебе будет психологически дистанцироваться от стресса», — объясняет Дженнифер.
3. Выбери успокаивающее действие.
Придумай ритуал, который будет состоять из одного или нескольких успокаивающих тебя действий, и следуй ему каждый вечер перед сном. По словам Дженнифер, чтение (бумажной книги или журнала, а не текста на экране) может отвлечь мозг от беспокоящих тебя ситуаций. Веди дневник, в который ты будешь записывать важные события дня или вещи, за которые ты испытываешь благодарность. «Это помогает заменить выбивающие из колеи мысли на более оптимистичные», — добавляет Дженнифер. Медитация, если тебе нравится это занятие, также поможет телу перейти из режима «бей или беги» в состояние покоя. Попробуй слушать расслабляющую музыку, которая, как и медитация, поможет успокоиться перед сном благодаря снижению уровня кортизола и высвобождению дофамина. Согласно исследованиям, если слушать музыку каждый вечер, со временем качество сна повышается.
В конечном итоге вывод простой: спи больше, чтобы снизить уровень стресса и чувствовать себя лучше.
Текст: Ронни Ховард
Иллюстрации: Софи Галбрэнтс
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