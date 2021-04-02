Если чувствуешь, что тебя затягивает этот замкнутый круг, следуй нашим советам о том, как наладить сон и держать стресс под контролем.



1. Избегай алкоголя.



Иногда позволяешь себе бокал вина или кружечку пива перед сном? «Многие люди привыкли использовать алкоголь, чтобы снять стресс, особенно перед сном», — говорит Дженнифер. Они считают, что это поможет им заснуть, но фактически алкоголь оказывает противоположный эффект. «Алкоголь обманывает тебя. Он дает ощущение расслабленности и сонливости, но примерно через три часа организм начинает усваивать его, а сон нарушается», — объясняет она. Откажись от привычного алкогольного напитка и налей себе чашечку травяного чая без кофеина (например, с ромашкой). Согласно некоторым исследованиям, это способствует здоровому сну.





2. Убери из спальни все лишнее.



Обстановка в комнате, в которой ты спишь, должна быть спокойной и умиротворяющей. «Здесь не следует (повторяю: не следует) работать, учиться, оплачивать квитанции, смотреть новости или выяснять отношения с партнером. Чем дальше ты уберешь все источники стресса от этого безопасного убежища, тем проще тебе будет психологически дистанцироваться от стресса», — объясняет Дженнифер.





3. Выбери успокаивающее действие.



Придумай ритуал, который будет состоять из одного или нескольких успокаивающих тебя действий, и следуй ему каждый вечер перед сном. По словам Дженнифер, чтение (бумажной книги или журнала, а не текста на экране) может отвлечь мозг от беспокоящих тебя ситуаций. Веди дневник, в который ты будешь записывать важные события дня или вещи, за которые ты испытываешь благодарность. «Это помогает заменить выбивающие из колеи мысли на более оптимистичные», — добавляет Дженнифер. Медитация, если тебе нравится это занятие, также поможет телу перейти из режима «бей или беги» в состояние покоя. Попробуй слушать расслабляющую музыку, которая, как и медитация, поможет успокоиться перед сном благодаря снижению уровня кортизола и высвобождению дофамина. Согласно исследованиям, если слушать музыку каждый вечер, со временем качество сна повышается.





В конечном итоге вывод простой: спи больше, чтобы снизить уровень стресса и чувствовать себя лучше.