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Команда «Карта Бланка», осн. в 1952 г.

Hoops Abuelas доказывают, что возраст — не повод бросать спорт. Главное — продолжать играть.

Уже почти семь десятилетий группа выдающихся женщин надевает свои желтые джерси и проявляет себя на баскетбольной площадке. Они гордятся своим родным городом Орисаба, который входит в список мексиканских «волшебных городов», а также роскошными горными пейзажами, словно постановочным туманом и яркой архитектурой в ярко-розовых и лаймовых тонах. Орисаба — это дом команды «Карта Бланка», которая сама по себе является источником волшебства.

С момента основания команды в 1952 году, игроки «Карта Бланка» разрушают стереотипы о женщинах и спорте. Адела Очоа Гарсия, настоящая атлетка с короткими седыми волосами, играет в команде с самого первого дня — вот уже более 67 лет. Она помнит время, когда женщины не могли носить шорты и кататься на велосипеде, не говоря уже о такой игре в баскетбол, когда адреналин наполняет организм, и ты несешься через площадку и забрасываешь мяч в кольцо с ласкающим слух свистом. Хорошо, что награды за участие в этой игре всегда стоили всех препятствий.

Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca

«Я бегу, выкладываясь на полную. Выкладываюсь, пока не начну удивлять саму себя. Любой стресс оставляет меня. Баскетбол помогает мне расслабиться».

Мариа Лурдес Мора Хименес, № 8

Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca

Что для вас значит быть частью команды «Карта Бланка»?

Ольга Ирма Арей Ислас, № 5: «Баскетбол объединяет нас, и мы становимся лучше каждый день. Даже если мы ругаемся во время игры, в конечном итоге мы остаемся командой, и мы поддерживаем друг друга. Так было всегда. Знать, что кто-то заботится обо мне, — очень приятно, и я даже не могу объяснить это чувство».

Сесилия Гарсия Луна, № 10: «Мы давно знаем друг друга. Я так рада быть здесь. И я очень горжусь моими коллегами по команде и тем, что мы все еще ведем активный образ жизни. Надеюсь, мы сможем продолжать в том духе еще очень долго».

Мария де лос Анхелес Баутиста Руис, № 4: «Все дело в сосуществовании. С командой быть приятно — это весело».

Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca

У участниц вашей команды есть прозвища?

Ольга Ирма Арей Ислас, № 5, Сверчок

Арасели Родригес Вивас, № 9: «Мы всегда называли Ольгу сверчком».

Ольга Ирма Арей Ислас, № 5: «Все всегда говорили, что я настолько худая, что могла бы поместиться в спичечный коробок».
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Арасели Родригес Вивас, № 9, Артистка

Ольга Ирма Арей Ислас, № 5: «Мы дали Арасели прозвище „артистка“, потому что каждый раз после душа она оказывается с уложенными волосами, макияжем, полностью готовая к выходу».

Гуадалупе Моралес Кираско, № 6: «Мы всегда говорим: „А вот и артистка“».

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Мария Хисела Лимон Ортис, № 4, Бип-бип

Мария Антония Вильегас Гарсия, № 13: «Мы называем ее „Бип-бип“, потому что она очень быстрая».

Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca

Какая ваша сторона проявляется только в баскетболе и нигде больше?

Мариа Лурдес Мора Хименес, № 8: «Я бегу, выкладываясь на полную. Выкладываюсь, пока не начну удивлять саму себя. Любой стресс оставляет меня. Баскетбол помогает мне расслабиться».

Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca

Ваш фирменный бросок?

Мария де лос Анхелес Баутиста Руис, № 19: «Я довольно быстро бегаю, поэтому я форвард. Мои фирменные броски — из-под кольца и со средней дистанции».

Гуадалупе Моралес Кираско, № 6:«Мне тоже нравится бросать прямо из-под кольца».

Мария Елена Мирон Эррера, № 13: «Я форвард, и мои фирменные броски — это броски крюком и штрафные».

Мария Хисела Лимон Ортис, № 4: «У меня хорошо получаются броски со средней дистанции».

Хеорхина Сильва Вильегас, № 16: «Моя фишка — броски с трехочковой и со средней дистанции».

Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca

Чем вы занимаетесь вместе, как проводите время за пределами площадки?

Гуадалупе Моралес Кираско, № 6: «Я очень люблю всех-всех участниц команды, мы поддерживаем друг друга во всем. Мы всегда ищем повод собраться, в любой день, когда у нас есть такая возможность. С ними просто чудесно».

Ольга Ирма Арей Ислас, № 5: «Кончита несколько дней назад заболела, Тонья тоже получила травму и плохо себя чувствовала. Да, мы можем быть далеко, но мы все равно постоянно общаемся с помощью WhatsApp или разговариваем по телефону — так или иначе, мы всегда поддерживаем друг друга».

Научите нас речевке!

За последние семь десятилетий отношение к женщинам-атлетам претерпело значительные изменения, но вид «abuela» («бабушка» в переводе с испанского), бросающей мяч в корзину с расстояния полуметра, по-прежнему потрясает. Какое наследие они оставят в игре? Лулу надеется, что «Карта Бланка» вдохновит людей всех возрастов на движение: «Спорт — это здоровье, дружба и товарищество», — говорит она.

И, кажется, это работает: в день матча мужья, дети, внуки, племянницы и племянники участниц команды приходят, чтобы поддержать их с трибун, а после финального свистка остаются поиграть в баскетбол вместе с героинями своего города.

Женская баскетбольная команда Carta Blanca
Женская баскетбольная команда Carta Blanca

Эта история была опубликована в ноябре 2019 года.