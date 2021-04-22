Женская баскетбольная команда Carta Blanca

Уже почти семь десятилетий группа выдающихся женщин надевает свои желтые джерси и проявляет себя на баскетбольной площадке. Они гордятся своим родным городом Орисаба, который входит в список мексиканских «волшебных городов», а также роскошными горными пейзажами, словно постановочным туманом и яркой архитектурой в ярко-розовых и лаймовых тонах. Орисаба — это дом команды «Карта Бланка», которая сама по себе является источником волшебства.



С момента основания команды в 1952 году, игроки «Карта Бланка» разрушают стереотипы о женщинах и спорте. Адела Очоа Гарсия, настоящая атлетка с короткими седыми волосами, играет в команде с самого первого дня — вот уже более 67 лет. Она помнит время, когда женщины не могли носить шорты и кататься на велосипеде, не говоря уже о такой игре в баскетбол, когда адреналин наполняет организм, и ты несешься через площадку и забрасываешь мяч в кольцо с ласкающим слух свистом. Хорошо, что награды за участие в этой игре всегда стоили всех препятствий.