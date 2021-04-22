Женская баскетбольная команда Carta Blanca

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Команда «Карта Бланка», осн. в 1952 г.
Hoops Abuelas доказывают, что возраст — не повод бросать спорт. Главное — продолжать играть.
Уже почти семь десятилетий группа выдающихся женщин надевает свои желтые джерси и проявляет себя на баскетбольной площадке. Они гордятся своим родным городом Орисаба, который входит в список мексиканских «волшебных городов», а также роскошными горными пейзажами, словно постановочным туманом и яркой архитектурой в ярко-розовых и лаймовых тонах. Орисаба — это дом команды «Карта Бланка», которая сама по себе является источником волшебства.
С момента основания команды в 1952 году, игроки «Карта Бланка» разрушают стереотипы о женщинах и спорте. Адела Очоа Гарсия, настоящая атлетка с короткими седыми волосами, играет в команде с самого первого дня — вот уже более 67 лет. Она помнит время, когда женщины не могли носить шорты и кататься на велосипеде, не говоря уже о такой игре в баскетбол, когда адреналин наполняет организм, и ты несешься через площадку и забрасываешь мяч в кольцо с ласкающим слух свистом. Хорошо, что награды за участие в этой игре всегда стоили всех препятствий.
«Я бегу, выкладываясь на полную. Выкладываюсь, пока не начну удивлять саму себя. Любой стресс оставляет меня. Баскетбол помогает мне расслабиться».
Мариа Лурдес Мора Хименес, № 8
Что для вас значит быть частью команды «Карта Бланка»?
Ольга Ирма Арей Ислас, № 5: «Баскетбол объединяет нас, и мы становимся лучше каждый день. Даже если мы ругаемся во время игры, в конечном итоге мы остаемся командой, и мы поддерживаем друг друга. Так было всегда. Знать, что кто-то заботится обо мне, — очень приятно, и я даже не могу объяснить это чувство».
Сесилия Гарсия Луна, № 10: «Мы давно знаем друг друга. Я так рада быть здесь. И я очень горжусь моими коллегами по команде и тем, что мы все еще ведем активный образ жизни. Надеюсь, мы сможем продолжать в том духе еще очень долго».
Мария де лос Анхелес Баутиста Руис, № 4: «Все дело в сосуществовании. С командой быть приятно — это весело».
У участниц вашей команды есть прозвища?
Ольга Ирма Арей Ислас, № 5, Сверчок
Арасели Родригес Вивас, № 9: «Мы всегда называли Ольгу сверчком».
Ольга Ирма Арей Ислас, № 5: «Все всегда говорили, что я настолько худая, что могла бы поместиться в спичечный коробок».
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Арасели Родригес Вивас, № 9, Артистка
Ольга Ирма Арей Ислас, № 5: «Мы дали Арасели прозвище „артистка“, потому что каждый раз после душа она оказывается с уложенными волосами, макияжем, полностью готовая к выходу».
Гуадалупе Моралес Кираско, № 6: «Мы всегда говорим: „А вот и артистка“».
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Мария Хисела Лимон Ортис, № 4, Бип-бип
Мария Антония Вильегас Гарсия, № 13: «Мы называем ее „Бип-бип“, потому что она очень быстрая».
Какая ваша сторона проявляется только в баскетболе и нигде больше?
Мариа Лурдес Мора Хименес, № 8: «Я бегу, выкладываясь на полную. Выкладываюсь, пока не начну удивлять саму себя. Любой стресс оставляет меня. Баскетбол помогает мне расслабиться».
Ваш фирменный бросок?
Мария де лос Анхелес Баутиста Руис, № 19: «Я довольно быстро бегаю, поэтому я форвард. Мои фирменные броски — из-под кольца и со средней дистанции».
Гуадалупе Моралес Кираско, № 6:«Мне тоже нравится бросать прямо из-под кольца».
Мария Елена Мирон Эррера, № 13: «Я форвард, и мои фирменные броски — это броски крюком и штрафные».
Мария Хисела Лимон Ортис, № 4: «У меня хорошо получаются броски со средней дистанции».
Хеорхина Сильва Вильегас, № 16: «Моя фишка — броски с трехочковой и со средней дистанции».
Чем вы занимаетесь вместе, как проводите время за пределами площадки?
Гуадалупе Моралес Кираско, № 6: «Я очень люблю всех-всех участниц команды, мы поддерживаем друг друга во всем. Мы всегда ищем повод собраться, в любой день, когда у нас есть такая возможность. С ними просто чудесно».
Ольга Ирма Арей Ислас, № 5: «Кончита несколько дней назад заболела, Тонья тоже получила травму и плохо себя чувствовала. Да, мы можем быть далеко, но мы все равно постоянно общаемся с помощью WhatsApp или разговариваем по телефону — так или иначе, мы всегда поддерживаем друг друга».
Научите нас речевке!
За последние семь десятилетий отношение к женщинам-атлетам претерпело значительные изменения, но вид «abuela» («бабушка» в переводе с испанского), бросающей мяч в корзину с расстояния полуметра, по-прежнему потрясает. Какое наследие они оставят в игре? Лулу надеется, что «Карта Бланка» вдохновит людей всех возрастов на движение: «Спорт — это здоровье, дружба и товарищество», — говорит она.
И, кажется, это работает: в день матча мужья, дети, внуки, племянницы и племянники участниц команды приходят, чтобы поддержать их с трибун, а после финального свистка остаются поиграть в баскетбол вместе с героинями своего города.
Эта история была опубликована в ноябре 2019 года.