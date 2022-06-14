Наши корни: Мекдела Маскал о переезде из Нью-Йорка и поисках себя в Калифорнии

Мекдела хорошо знакома с рекой Юба на северо-западе Грасс-Валли, ручьи и притоки которой проходят неподалеку от ее дома. Она на корточках спускается по округлым серым камням и идет вброд, пока глубина не станет достаточной, чтобы она могла полностью погрузиться в чистую речную воду.



«Я хочу чаще здесь бывать, потому что поняла, что почти забыла дорогу. Есть несколько мест, которые я хочу найти».