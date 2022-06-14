Наши корни: Мекдела Маскал о переезде из Нью-Йорка и поисках себя в Калифорнии

Мекдела Маскаль заново обретает себя и погружается в историю на Калифорнийских холмах
Культура
Экожурналистка покинула свою квартиру в Бруклине и уехала в Северную Калифорнию, чтобы обрести больше пространства и лучше узнать себя, обратившись к своей культуре и детским воспоминаниям.
«Наши корни» — это серия рассказов представителей чернокожего сообщества и африканской диаспоры, которые сохраняют и поддерживают свою культуру и наследие через свою многогранность и образ жизни.
Мекдела Маскаль считает, что возвращение в город Грасс-Валли в Северной Калифорнии позволило ей в каком-то смысле вернуться к собственному телу. Прошлым летом эта работающая в разных жанрах художница и редактор покинула свою квартиру в Бруклине ради более размеренной жизни.
Благодаря этому она вернулась в детство. Двадцать лет назад ее отец купил в Грасс-Валли участок земли у подножия гор Сьерра-Невада и построил дом, думая о родной Эфиопии и гармонии с природой. Мекдела со своими братьями и сестрами проводили с отцом выходные и летние каникулы, наслаждаясь природой, катаясь на лыжах, стреляя из лука, лазая по деревьям и прокладывая путь в ручьях. Им удалось пронести семейные ценности через поколения и континенты.
«Я отчетливо ощущаю, что сейчас нахожусь там, где должна быть... Здесь мне предстоит добавить в свою жизнь больше смысла помимо работы, что мне не всегда удавалось раньше».
Сегодня Мекдела, наслаждаясь тишиной и спокойствием своего дома, работает редактором по взаимодействию с аудиторией в сфере изменения климата. Ее работа направлена на защиту окружающей среды, и она воссоздает и поддерживает свои отношения с землей. Она знает, что земля помогает ей сохранять телесный и душевный комфорт, и помнит о своей обязанности ухаживать за ней.
Яркие снимки Джун Феррейры Канедо де Соузы повествуют о том, как Мекдела восстанавливает свою связь с природой Грасс-Валли, а также о том, как тоска по родным местам привела ее из Нью-Йорка домой и как ей удалось укрепить свои узы с эфиопскими корнями.
Из города к безмятежности
«Я очень хотела тишины. Как в прямом смысле, так и для того, чтобы уменьшить зудящее ощущение, которое я постоянно испытывала в теле, пока жила в Нью-Йорке. Для меня важно иметь возможность просто посидеть спокойно, и здесь это дается мне проще, чем в Нью-Йорке.
Я помню, что когда добралась сюда, мне показалось, что день очень длинный. Как будто это было целых два дня. Я стала намного больше задумываться о том, как мы можем жить, проводить время и приносить пользу за пределами рабочих обязанностей».
По знакомым местам
Мекдела хорошо знакома с рекой Юба на северо-западе Грасс-Валли, ручьи и притоки которой проходят неподалеку от ее дома. Она на корточках спускается по округлым серым камням и идет вброд, пока глубина не станет достаточной, чтобы она могла полностью погрузиться в чистую речную воду.
«Я хочу чаще здесь бывать, потому что поняла, что почти забыла дорогу. Есть несколько мест, которые я хочу найти».
«Мне нужно научиться совершать меньше действий. Мое тело знает больше, чем разум».
По знакомым местам
Мекдела хорошо знакома с рекой Юба на северо-западе Грасс-Валли, ручьи и притоки которой проходят неподалеку от ее дома. Она на корточках спускается по округлым серым камням и идет вброд, пока глубина не станет достаточной, чтобы она могла полностью погрузиться в чистую речную воду.
«Я хочу чаще здесь бывать, потому что поняла, что почти забыла дорогу. Есть несколько мест, которые я хочу найти».
«Мне нужно научиться совершать меньше действий. Мое тело знает больше, чем разум».
Переход через Геральту и Грасс-Валли
Несколько лет назад Мекдела с отцом поднялись на горы Геральта, расположенные вдали от цивилизации на севере Эфиопии. Несколько веков назад в их песчаниковых склонах были вырублены церкви — свидетельство святости этих мест. Она часто вспоминает, как карабкалась по узким выступам этих гор, пока ступает по куда менее опасной земле Грасс-Валли, и вспоминает об умиротворении, которое дарят ей оба эти места.
«Когда я занимаюсь чем-то физическим, мое тело всё делает автоматически, и мне не приходится сильно задумываться над этим. Мне нужно научиться совершать меньше действий. Мое тело знает больше, чем разум».
Земледелие для умиротворения
Прежде чем уехать из Бруклина, Мекдела на протяжении года документировала и поддерживала усилия работников общественных садов в районе Бедфорд — Стайвесант. «Этот опыт многое мне дал, но я вернулась домой и поняла, что не могу продолжить эту работу».
Переехав на западное побережье, Мекдела разбила собственный огород. Для нее выращивание еды — один из самых быстрых способов определить свое место и установить связь с землей.
«Мне нравится, когда надо мной кружат ястребы. Обычно их двое, и они летают кругами, пока я лежу в одном из гамаков. Чувство, когда за тобой наблюдают таким образом, не похоже ни на что. Ты не знаешь, какой тебя видят другие биологические виды, и это дарит ощущение свободы. Это потрясающе. Понятия не имею, какая я для них».
Воспоминания о силе игры
«Я помню, как взобралась на очень высокую сосну, росшую перед домом. Я забралась так высоко, как смогла. И я помню, что мне удалось различить пилота в самолете, пролетающем над головой. Я подумала: „Ох, должно быть, я забралась очень высоко!”»
«Я помню, что мне очень нравилось играть и я ощущала себя совершенно свободной. Я думаю, мой отец к этому и стремился».
Независимость и знакомство с собой
«У меня очень много времени, чтобы подумать о себе. Когда я на природе, я никогда не чувствую себя потерянной, оторванной от своего тела.
Я чувствую, что здесь мне предстоит добавить в свою жизнь больше смысла помимо работы, что мне не всегда удавалось раньше. Я действительно ощущаю, что сейчас нахожусь там, где должна быть».
Креативный директор: Лэдин Оуод
Текст: Рут Гебреисус
Фото: Джун Феррейра Канедо де Соуза
Видео: Родан Тэкл