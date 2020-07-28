Мы продлили срок возврата до 60 дней. Подробнее

Тренерство

Тренировка для всей семьи

От Nike Training

Энергичные тренировки для всей семьи
Энергичные тренировки для всей семьи

Тренировка для всей семьи: дайте выход накопившейся энергии за полчаса.

Собери всю семью, чтобы двигаться вместе и мотивировать друг друга! В этой интенсивной тренировке главное — вдохновлять других и не сдаваться. Вперед!

Эта тренировка создана, чтобы помочь развить выносливость, ведь именно благодаря ей мы остаемся активными. Тренируйтесь вместе и ощутите свою энергию.

Энергичные тренировки для всей семьи
Энергичные тренировки для всей семьи

Добавь ритм

Попробуйте выполнить эту 15-минутную серию упражнений дважды. Выложитесь на полную всей семьей.

Пусть для первого раунда дети создадут плейлист из четырех песен, под которые вы выполните упражнения. Во втором раунде придет черед родителей выбирать четыре песни, чтобы с новыми силами повторить всю тренировку.

Быть стойкими — значит находить силу, чтобы продолжать идти вперед. Когда нам нужна дополнительная энергия, мы можем обратиться к бесконечному источнику силы — музыке. Так что выбери несколько энергичных песен, создай плейлист и следуй ритму с каждым движением.

Нажми Play — полчаса интенсивных движений ждут тебя.

Тренировки для всей семьиНачать тренировку
Энергичные тренировки для всей семьи

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

Загрузить
Энергичные тренировки для всей семьи

Бесплатная подписка NTC Premium

Получи бесплатный доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня — так мы все сможем поддерживать здоровье и активный образ жизни.

Загрузить
Энергичные тренировки для всей семьи

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

Загрузить
Энергичные тренировки для всей семьи

Бесплатная подписка NTC Premium

Получи бесплатный доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня — так мы все сможем поддерживать здоровье и активный образ жизни.

Загрузить

Связанные истории

Здоровое питание для детей

Поддержка тренеров

Здоровое питание для детей

Сверхчеловеческая сила

Поддержка тренеров

Сверхчеловеческая сила

На месте замри!

Поддержка тренеров

На месте замри!

Как увлечь детей спортом?

Поддержка тренеров

Помоги детям полюбить движение

Развитие силы для всей семьи

Поддержка тренеров

Развитие силы для всей семьи