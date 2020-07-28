Энергичные тренировки для всей семьи

От Nike Training
Тренировка для всей семьи: дайте выход накопившейся энергии за полчаса.
Собери всю семью, чтобы двигаться вместе и мотивировать друг друга! В этой интенсивной тренировке главное — вдохновлять других и не сдаваться. Вперед!
Эта тренировка создана, чтобы помочь развить выносливость, ведь именно благодаря ей мы остаемся активными. Тренируйтесь вместе и ощутите свою энергию.
Добавь ритм
Попробуйте выполнить эту 15-минутную серию упражнений дважды. Выложитесь на полную всей семьей.
Пусть для первого раунда дети создадут плейлист из четырех песен, под которые вы выполните упражнения. Во втором раунде придет черед родителей выбирать четыре песни, чтобы с новыми силами повторить всю тренировку.
Быть стойкими — значит находить силу, чтобы продолжать идти вперед. Когда нам нужна дополнительная энергия, мы можем обратиться к бесконечному источнику силы — музыке. Так что выбери несколько энергичных песен, создай плейлист и следуй ритму с каждым движением.
Нажми Play — полчаса интенсивных движений ждут тебя.