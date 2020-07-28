Как увлечь детей спортом?

От Nike Training
Три способа привить детям любовь к спорту на всю жизнь.
Ты любишь спорт и хочешь, чтобы твои дети тоже его любили? Поддержка, вдохновение и советы помогут развить в детях привычку к активному образу жизни. Вот три способа, которые помогут тебе этом.
Совместные занятия физической активностью с детьми, будь то игра в футбол или веселые тренировки по программе «Фитнес-приключение от Брайана и Беллы Нуньес», — это шаг в правильную сторону. Современные технологии (телевизор, компьютер, гаджеты) не способствуют активному образу жизни, поэтому любая продолжительная активность пойдет детям на пользу.
Совместная активность — это весело, но если мы хотим, чтобы движение прочно вошло в жизнь детей, стоит задуматься о долгосрочной перспективе. «Опыт, полученный в детстве, может заставить детей полюбить тренировки или возненавидеть их, возможно навсегда, — говорит мастер-тренер Nike Брайан Нуньес.— Постарайся дать детям как можно больше положительных впечатлений в юном возрасте, пока уроки физкультуры, занятия спортом, соревнования и жизнь в целом не стали более серьезными».
Один из способов добиться этого — преподнести упражнения в виде игры, хотя, возможно, тебе придется приложить больше усилий, чтобы надолго привить детям любовь к физической активности. Вот как это сделать.
1. Подавай пример,
Порой дети ведут себя так, будто не слышат нас, но они всегда слушают. «Каждый раз, когда мы говорим о физической активности, даже если речь идет о наших собственных тренировках, мы можем вызвать у детей интерес или неприязнь к фитнесу», — говорит Диана Кутайя, основательница Coaching Peace Consulting, работающая с командой Nike по взаимодействию с сообществами.
Перед тренировкой и по возвращению с нее Диана советует использовать выражения, описывающие физическую активность в положительном ключе. Например, вместо «Маме нужно идти на тренировку» или «Папа очень устал после пробежки» лучше сказать: «Мама с нетерпением ждет сегодняшней тренировки» или «Смотри, какие у папы сильные мышцы». Брайан Нуньес также считает, что чем больше дети видят, что их родители занимаются спортом с удовольствием, тем больше они будут ассоциировать физическую активность с чем-то приятным.
2. Настрой детей на успех.
Порой родители слишком стараются замотивировать детей заниматься спортом, вместо того чтобы объяснить им, как это делать, считает Диана. «Разумеется, нужно подбадривать детей во время тренировок, но сперва нужно объяснить им, что именно от них хотят», — говорит она. Если дети не понимают, что именно нужно делать, они могут расстроиться и в принципе забросить тренировки.
Ободряющие слова дадут лучший результат, если дети будут чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы их услышать.
Диана рекомендует во время следующей игры или тренировки выделить несколько минут, чтобы объяснить и показать детям, что именно от них хотят. Можно попросить их повторять за взрослым или предложить показать животное, которое ассоциируется у них с описываемой позицией или движением, добавляет Брайан. В любом случае, прежде чем подбадривать ребенка, нужно убедиться, что он понимает упражнение настолько, насколько это возможно. Ободряющие слова дадут лучший результат, если дети будут чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы их услышать.
3. Важен процесс, а не результат.
Из собственных тренировок мы знаем, что стабильный прогресс и маленькие победы мотивируют больше, чем погоня за идеалом. Это верно и для детей. Они хотят, чтобы их хвалили за успехи, но важно хвалить их именно за прилагаемые усилия, говорит Диана.
Можно сказать: «Ты уже гораздо лучше отжимаешься. Это непростое упражнение, молодец!»
Допустим, ребенку тяжело даются отжимания. Вместо того чтобы позволить ему сдаться, можно попросить опустить тело к полу и сказать: «Смотри, у тебя получилась первая половина упражнения!» В следующий раз можно выполнить вторую половину отжимания, а затем объединить их, не забывая хвалить ребенка за успехи, советует Диана. Можно даже завести блокнот, куда ребенок будет записывать свой прогресс и результаты за неделю. «Очень важно отмечать усилия ребенка и хвалить его за них», — объясняет Диана. Например: «Я горжусь тем, что ты не пропускаешь тренировки» или «Ты уже гораздо лучше отжимаешься. Это непростое упражнение, молодец!».
В конечном итоге все то, за что мы любим фитнес, поможет полюбить его и нашим детям. Главное дать им правильные инструменты — вдохновение, советы и похвалу, — и они будут уже на полпути к успеху.
Допустим, ребенку тяжело даются отжимания. Вместо того чтобы позволить ему сдаться, можно попросить опустить тело к полу и сказать: «Смотри, у тебя получилась первая половина упражнения!» В следующий раз можно выполнить вторую половину отжимания, а затем объединить их, не забывая хвалить ребенка за успехи, советует Диана. Можно даже завести блокнот, куда ребенок будет записывать свой прогресс и результаты за неделю. «Очень важно отмечать усилия ребенка и хвалить его за них», — объясняет Диана. Например: «Я горжусь тем, что ты не пропускаешь тренировки» или «Ты уже гораздо лучше отжимаешься. Это непростое упражнение, молодец!».
В конечном итоге все то, за что мы любим фитнес, поможет полюбить его и нашим детям. Главное дать им правильные инструменты — вдохновение, советы и похвалу, — и они будут уже на полпути к успеху.