Как увлечь детей спортом?

1. Подавай пример,



Порой дети ведут себя так, будто не слышат нас, но они всегда слушают. «Каждый раз, когда мы говорим о физической активности, даже если речь идет о наших собственных тренировках, мы можем вызвать у детей интерес или неприязнь к фитнесу», — говорит Диана Кутайя, основательница Coaching Peace Consulting, работающая с командой Nike по взаимодействию с сообществами.



Перед тренировкой и по возвращению с нее Диана советует использовать выражения, описывающие физическую активность в положительном ключе. Например, вместо «Маме нужно идти на тренировку» или «Папа очень устал после пробежки» лучше сказать: «Мама с нетерпением ждет сегодняшней тренировки» или «Смотри, какие у папы сильные мышцы». Брайан Нуньес также считает, что чем больше дети видят, что их родители занимаются спортом с удовольствием, тем больше они будут ассоциировать физическую активность с чем-то приятным.



2. Настрой детей на успех.



Порой родители слишком стараются замотивировать детей заниматься спортом, вместо того чтобы объяснить им, как это делать, считает Диана. «Разумеется, нужно подбадривать детей во время тренировок, но сперва нужно объяснить им, что именно от них хотят», — говорит она. Если дети не понимают, что именно нужно делать, они могут расстроиться и в принципе забросить тренировки.