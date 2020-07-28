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Советы по здоровому питанию для бегунов, которые действительно работают

Эти простые советы по питанию помогут зарядиться энергией, улучшить настроение и сон, а также сделают пробежки еще более приятными!

Советы по здоровому питанию для бегунов, которые действительно работают

Регулярно правильно питайся, чтобы хорошо себя чувствовать. Так просто, но в этом действительно есть зерно истины.

Эта теория подкрепляется доказательствами: хорошее питание может вызвать положительные изменения в организме на микроскопическом уровне. Вещества в продуктах, которые мы едим, питают митохондрии, «двигатели» наших клеток. Митохондрии дают организму энергию для дыхания, выработки необходимых гормонов и работы мышц. «Чем выше качество пищи, тем больше энергии мы производим», — говорит Брайан Сен-Пьер, зарегистрированный диетолог, директор по питанию Precision Nutrition — компании, которая разрабатывает программы оздоровления для атлетов любого уровня.

«Употребление в пищу фруктов, овощей, белка и продуктов с минимальной обработкой поможет улучшить настроение, придаст энергию, улучшит сон и ускорит восстановление, — говорит Брайан. — В долгосрочной перспективе все это должно помочь тебе повысить результаты в беге».

Одна из основных причин, по которой нам не удается правильно питаться, заключается в стремлении сделать все идеально. «Люди выбирают жесткий подход „все или ничего“, — говорит Брайан. — Затем они сдаются, потому что такой режим невозможно выдержать. Необходим другой подход: небольшие полезные изменения, которые легко становятся привычками.

«Рассматривай свою диету как постоянный процесс, — говорит Брайан. — Задай себе вопрос „Какие небольшие изменения в рационе позволят мне правильнее питаться?“ Возможно, ты можешь пить меньше газировки или заменить печенье яблоком во время перекуса. По словам Брайна, нужно слегка изменять рацион и продолжать задавать себе этот вопрос каждую неделю.

«Ты и не заметишь, как твой рацион кардинально изменится, — говорит он. — Такие изменения не происходят в одночасье».

Простые перемены

При каждом приеме пищи сначала съедай овощ.

«Овощи — одни из наиболее богатых питательными веществами продуктов на планете. Сначала съедай их. Так ты гарантированно получишь полезную дозу витаминов, минералов и волокон во время каждого приема пищи, — говорит Крис Беннет, главный международный тренер бегового клуба Nike. — В беге и питании главное — постоянство. И, как в беге, для постоянства важно вносить разнообразие, так что старайся выбирать разные овощи».

Начать с овощей — отличная идея. Но для дополнительной защиты от воспаления (которое, по словам Брайана, может увеличить риск получения травм во время бега и замедлить восстановление), выбирай зелень с темными листьями, например шпинат и кале, крестоцветные овощи, такие как брокколи и цветная капуста, а также болгарский перец и грибы. Они содержат антиоксиданты, которые, как известно, способствуют уменьшению воспаления.

«Рассматривай свою диету как постоянный процесс».

Брайан Сен-Пьер, зарегистрированный диетолог, директор по питанию Precision Nutrition

Еще пара советов

  1. Пей воду.
    Зачастую мы ошибочно принимаем жажду за голод. Более того, обезвоживание — это одна из главных причин, по которой люди получают травмы от бега. «Когда ткани, мышцы, сухожилия и связки обезвожены, возрастает вероятность получить травму», — объясняет Брайан. Шалан Флэнаган, четырехкратная олимпийская чемпионка и тренер легкоатлетического клуба Bowerman, согласна с ним. «Если бы я могла дать атлетам лишь один совет, я бы рекомендовала сохранять водный баланс. Если тебя клонит в сон, болит голова, ты хочешь улучшить маленькую часть своей жизни или даже повлиять на мышечную ткань, водный баланс поможет тебе».
  2. Относись к перекусу с умом.
    «Когда ты умираешь от голода, ты теряешь силы и не можешь собраться, — говорит Шалан. — В такие моменты мы и выбираем вредную пищу». У Шалан всегда с собой есть полезный перекус в сумочке, рюкзаке и машине, как у супергероя Маффина из ее последней кулинарной книги Run Fast. Cook Fast. Eat Slow (Бегай быстро. Готовь быстро. Ешь медленно).
  3. Ешь продукты, богатые железом.
    Этим питательным веществом богаты моллюски, курица и бобы. «Нам необходимо железо, потому что оно помогает вырабатывать красные кровяные тельца, которые переносят кислород к мышцам во время бега, — говорит Шалан. — Здоровые мышцы, здоровый бегун.

Приложение Nike Run Club позволяет отслеживать пробежки, ставить цели, оценивать прогресс и отмечать успехи вместе с членами сообщества.

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