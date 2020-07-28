Советы по здоровому питанию для бегунов, которые действительно работают

Эти простые советы по питанию помогут зарядиться энергией, улучшить настроение и сон, а также сделают пробежки еще более приятными!
Регулярно правильно питайся, чтобы хорошо себя чувствовать. Так просто, но в этом действительно есть зерно истины.
Эта теория подкрепляется доказательствами: хорошее питание может вызвать положительные изменения в организме на микроскопическом уровне. Вещества в продуктах, которые мы едим, питают митохондрии, «двигатели» наших клеток. Митохондрии дают организму энергию для дыхания, выработки необходимых гормонов и работы мышц. «Чем выше качество пищи, тем больше энергии мы производим», — говорит Брайан Сен-Пьер, зарегистрированный диетолог, директор по питанию Precision Nutrition — компании, которая разрабатывает программы оздоровления для атлетов любого уровня.
«Употребление в пищу фруктов, овощей, белка и продуктов с минимальной обработкой поможет улучшить настроение, придаст энергию, улучшит сон и ускорит восстановление, — говорит Брайан. — В долгосрочной перспективе все это должно помочь тебе повысить результаты в беге».
Одна из основных причин, по которой нам не удается правильно питаться, заключается в стремлении сделать все идеально. «Люди выбирают жесткий подход „все или ничего“, — говорит Брайан. — Затем они сдаются, потому что такой режим невозможно выдержать. Необходим другой подход: небольшие полезные изменения, которые легко становятся привычками.
«Рассматривай свою диету как постоянный процесс, — говорит Брайан. — Задай себе вопрос „Какие небольшие изменения в рационе позволят мне правильнее питаться?“ Возможно, ты можешь пить меньше газировки или заменить печенье яблоком во время перекуса. По словам Брайна, нужно слегка изменять рацион и продолжать задавать себе этот вопрос каждую неделю.
«Ты и не заметишь, как твой рацион кардинально изменится, — говорит он. — Такие изменения не происходят в одночасье».
Простые перемены
При каждом приеме пищи сначала съедай овощ.
«Овощи — одни из наиболее богатых питательными веществами продуктов на планете. Сначала съедай их. Так ты гарантированно получишь полезную дозу витаминов, минералов и волокон во время каждого приема пищи, — говорит Крис Беннет, главный международный тренер бегового клуба Nike. — В беге и питании главное — постоянство. И, как в беге, для постоянства важно вносить разнообразие, так что старайся выбирать разные овощи».
Начать с овощей — отличная идея. Но для дополнительной защиты от воспаления (которое, по словам Брайана, может увеличить риск получения травм во время бега и замедлить восстановление), выбирай зелень с темными листьями, например шпинат и кале, крестоцветные овощи, такие как брокколи и цветная капуста, а также болгарский перец и грибы. Они содержат антиоксиданты, которые, как известно, способствуют уменьшению воспаления.
«Рассматривай свою диету как постоянный процесс».
Брайан Сен-Пьер, зарегистрированный диетолог, директор по питанию Precision Nutrition
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Приложение Nike Run Club позволяет отслеживать пробежки, ставить цели, оценивать прогресс и отмечать успехи вместе с членами сообщества.