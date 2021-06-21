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Инновации

Как получать биосырье и создавать будущее на своей кухне

Узнай, как превратить водоросли в природный пластик, и научись делать то, что нравится, у дизайнера Nike Рикке Бонде.

Последнее обновление: June 14, 2021

«Практика» — это рубрика, в которой эксперты-инноваторы рассказывают об особенностях своей работы и дают практические советы.

Тебе когда-нибудь доводилось печь банановый хлеб, чтобы отвлечься от повседневных забот, или от нечего делать экспериментировать с закваской для дрожжевого теста? Дизайнер материалов Nike Рикке Бонде предлагает взглянуть на кулинарию под новым углом.

«Когда началась пандемия, я увидела в этом прекрасную возможность поэкспериментировать дома», — говорит Рикке. Работая удаленно, она решила запустить проект, идею которого вынашивала уже давно. Она создала простую лабораторию, в которой смогла протестировать и разработать десятки рецептов биосырья. Это прочный пластик и резина, изготовленные из натуральных ингредиентов. «У меня свои правила. Например, я использую только то, что есть под рукой [дома]», — говорит она о своем экологичном подходе.

«Я думаю, за ним [биосырьем] будущее, — говорит Рикке. — Вокруг нас слишком много вещей, и нам нужно понять, как использовать их снова или по-другому. Как можно использовать материалы, которые оказывают наименьшее воздействие на планету? Как соединить эти материалы, чтобы сделать их более прочными, более удобными и более красивыми?»

Практика: как получать биоматериалы

Дизайнер, ученый, шеф-повар. Работа Рикке в Nike заключается в непрерывном создании инновационных материалов, с которыми далее будут работать дизайнеры обуви. А в рамках своего домашнего проекта по разработке биосырья она добавляет в исследовательский процесс приемы веганской кулинарии и химические реакции.

Всё необходимое есть на твоей кухне. Именно на кухне Рикке находит и успешно использует для создания новых материалов такие ингредиенты, как молоко, желатин, водоросли и аквафабу (это жидкость, которая остается после приготовления бобовых, часто используется в веганских рецептах как замена яичного белка). Их внешний вид она оживляет натуральными красителями, полученными из цветов, свеклы, кале и куркумы. И это далеко не полный список.

Рикке умеет радоваться маленьким победам. Она отрабатывает рецепты по много раз, постоянно что-то проверяя, ошибаясь и корректируя. Однако азарт исследователя в ее сердце не утихает никогда. «Это волшебство, ведь это так просто, — говорит она. — Ты начинаешь готовить с одной идеей, а на выходе получаешь нечто совершенно новое».

Посмотри видео выше, чтобы узнать историю домашней биолаборатории Рикке и научиться создавать собственный биопластик из агара (пищевой загуститель на основе водорослей). Ниже Рикке делится советами по развитию творческих способностей, данными своих экспериментов и пошаговым рецептом, который ты можешь повторить у себя дома.

Практика: как получать биоматериалы

Магия материалов Рикке заключается в том, что каждый из них абсолютно уникален, но все они создаются из небольшого числа базовых компонентов (агар, желатин, казеин или крахмал) и добавок (натуральные красители и пищевые отходы). АГАР: (1) кофейный жмых, (2) морковный сок/яичная скорлупа/пробка, (3) краситель на основе свеклы/луковой шелухи, (4) пищевые красители/яичная скорлупа, (5) яичная скорлупа. ПЕНОМАТЕРИАЛ ИЗ АГАРА: (6) краситель на основе грибов, (7) краситель на основе грибов. ЖЕЛАТИН: (8) голубая спирулина, (9) краситель на основе свеклы/пищевой краситель, (10) краситель на основе краснокочанной капусты, (11) краситель на основе свеклы, (12) краситель на основе цветов/куркумы. ПЕНОМАТЕРИАЛ ИЗ ЖЕЛАТИНА: (13) краситель на основе цветов/спирулина, (14) краснокочанная капуста/куркума. КАЗЕИН: (15) спирулина/краситель на основе луковой шелухи, (16) спирулина/пищевой краситель, (17) голубая спирулина. КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ: (18) хлопья чили, (19) куркума, (20) куркума. КАРТОФЕЛЬНЫЙ КРАХМАЛ: (21) отходы после экспериментов, (22) лаванда.

Ничего не бойся (и другие советы от Рикке)

Совет 1: не бывает неудачных экспериментов

«У меня было так много неудачных попыток, — рассказывает Рикке о своих экспериментах с рецептами биосырья. — Но это лишь разжигало во мне любопытство попробовать снова и создать вторую версию. И вот я работаю уже над третьей версией. Это нормальный путь познания».

Эксперименты с количеством компонентов и температурой привели к появлению новых идей и результатов (некоторые из них показаны выше), которые Рикке представила своей команде. Она называет это маленьким музеем или замочной скважиной, через которую можно заглянуть в будущее.

Успешность проекта Рикке связана с ее любознательностью и упорством. Она не сдается, даже если всё идет не так, как было изначально задумано. «Я думаю, всё получилось, просто потому что я ничего не боялась, — говорит она. — Я очень хотела узнать новое, попробовать сделать всё сама».

Совет 2: выбирай только те ингредиенты, которые можно легко найти в естественной среде

«Изобретай новые красители и проводи очень много тестов», — советует Рикке, рассказывая о правиле использовать только то, что есть под рукой.

Эксперименты помогли ей найти несколько базовых компонентов, которые есть на многих кухнях, например водоросли, которые имеют множество преимуществ и удивительных свойств. «Например, они поглощают углерод из воздуха и являются биоразлагаемым веществом, — рассказывает Рикке. — Они съедобные, из них можно создавать материалы, а также использовать в качестве клея».

Чтобы материал стал красивым, в него можно добавить природный краситель. Для получения такой краски прокипяти цветы в солевом растворе. «Для меня цвет — это конфеты для глаз. Я не могу жить в мире без цвета», — говорит Рикке, которая уже планирует экспериментировать с переработкой собственных творений. «Было бы очень здорово научиться создавать из биосырья и красители...»

Совет 3: не переставай исследовать и экспериментировать

«В детстве я всегда хотела иметь собственный банк идей», — говорит Рикке о своей любознательности и креативности. Ее до сих пор вдохновляет постоянное расширение границ возможного, а почести и признание вовсе не интересуют. «Я спокойно отношусь к успеху. Меня больше волнует, куда двигаться дальше».

Практика: как получать биоматериалы

Создай свой собственный биопластик на основе водорослей

Вот один из любимых рецептов биосырья Рикке, которое она уже приготовила для себя! Этот рецепт показан в видео выше.

Примечание. Ты будешь работать с горячей жидкостью, поэтому тебе потребуется помощь взрослых. Обязательно используй защитные очки и перчатки.

Посуда и приборы

  • Кухонные весы
  • Мерная чашка
  • Кастрюля
  • Ложка
  • Термометр
  • Любой контейнер для горячей жидкости, например формы или чашки Петри

Ингредиенты

  • 80 мл воды
  • 3 г агара
  • 12 г глицерина/глицерола
  • Пищевой краситель или домашние натуральные красители (по желанию)

Способ приготовления

  1. Соедини в кастрюле воду, агар и глицерин. Перемешивай до полного растворения агара и глицерина.
  2. Поставь кастрюлю на плиту и перемешивай до тех пор, пока смесь не нагреется до температуры чуть ниже кипения (около 93ºC). Когда смесь начнет пузыриться, сними кастрюлю с огня и продолжай помешивать. Сними пену ложкой. (Вся пена, оставленная на поверхности, перейдет в пузырьки воздуха, которые останутся в готовом биопластике.)
  3. Перелей жидкость в формы или другие подходящие емкости. По желанию добавь краситель или любые элементы для украшения, например кусочки пробки или цветы.
  4. Через 30–60 минут, когда смесь затвердеет, извлеки свой материал из формы. (Примечание. Материал продолжает изменяться в течение следующих 1–2 дней, он может стать более твердым или изменить форму.)
  5. Посмотри результат! Подумай, как изменить процесс в следующий раз: скорректировать пропорции, сделать образец более тонким или толстым, добавить другие элементы декора.

СОВЕТ: для создания текстуры или окрашивания образца используй пищевые отходы: кофейный жмых, кожуру апельсина, лука или картофеля, хлопья чили, чайные листья, яичную скорлупу и т. д. Попробуй такие яркие и натуральные красители, как куркума, свекла, спирулина или активированный уголь.

ФАКТ: люди начали использовать биопластик до появления пластика из нефтепродуктов. В 15 веке до н. э. египтяне делали клей для мебели из коллагена, казеина и альбумина.

Практика: как получать биоматериалы

Нажми, чтобы загрузить печатную версию рецепта.
(Примечание. Файл PDF доступен только на английском языке.)

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Видео: Азса Уэст
Текст: Бринкли Фокс

Впервые опубликовано: ноябрь 2020 г.

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