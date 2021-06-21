Практика: как получать биоматериалы

Тебе когда-нибудь доводилось печь банановый хлеб, чтобы отвлечься от повседневных забот, или от нечего делать экспериментировать с закваской для дрожжевого теста? Дизайнер материалов Nike Рикке Бонде предлагает взглянуть на кулинарию под новым углом.



«Когда началась пандемия, я увидела в этом прекрасную возможность поэкспериментировать дома», — говорит Рикке. Работая удаленно, она решила запустить проект, идею которого вынашивала уже давно. Она создала простую лабораторию, в которой смогла протестировать и разработать десятки рецептов биосырья. Это прочный пластик и резина, изготовленные из натуральных ингредиентов. «У меня свои правила. Например, я использую только то, что есть под рукой [дома]», — говорит она о своем экологичном подходе.



«Я думаю, за ним [биосырьем] будущее, — говорит Рикке. — Вокруг нас слишком много вещей, и нам нужно понять, как использовать их снова или по-другому. Как можно использовать материалы, которые оказывают наименьшее воздействие на планету? Как соединить эти материалы, чтобы сделать их более прочными, более удобными и более красивыми?»