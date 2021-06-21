Практика: как получать биоматериалы

Инновации
Как получать биосырье и создавать будущее на своей кухне
Узнай, как превратить водоросли в природный пластик, и научись делать то, что нравится, у дизайнера Nike Рикке Бонде.
«Практика» — это рубрика, в которой эксперты-инноваторы рассказывают об особенностях своей работы и дают практические советы.
Тебе когда-нибудь доводилось печь банановый хлеб, чтобы отвлечься от повседневных забот, или от нечего делать экспериментировать с закваской для дрожжевого теста? Дизайнер материалов Nike Рикке Бонде предлагает взглянуть на кулинарию под новым углом.
«Когда началась пандемия, я увидела в этом прекрасную возможность поэкспериментировать дома», — говорит Рикке. Работая удаленно, она решила запустить проект, идею которого вынашивала уже давно. Она создала простую лабораторию, в которой смогла протестировать и разработать десятки рецептов биосырья. Это прочный пластик и резина, изготовленные из натуральных ингредиентов. «У меня свои правила. Например, я использую только то, что есть под рукой [дома]», — говорит она о своем экологичном подходе.
«Я думаю, за ним [биосырьем] будущее, — говорит Рикке. — Вокруг нас слишком много вещей, и нам нужно понять, как использовать их снова или по-другому. Как можно использовать материалы, которые оказывают наименьшее воздействие на планету? Как соединить эти материалы, чтобы сделать их более прочными, более удобными и более красивыми?»
Дизайнер, ученый, шеф-повар. Работа Рикке в Nike заключается в непрерывном создании инновационных материалов, с которыми далее будут работать дизайнеры обуви. А в рамках своего домашнего проекта по разработке биосырья она добавляет в исследовательский процесс приемы веганской кулинарии и химические реакции.
Всё необходимое есть на твоей кухне. Именно на кухне Рикке находит и успешно использует для создания новых материалов такие ингредиенты, как молоко, желатин, водоросли и аквафабу (это жидкость, которая остается после приготовления бобовых, часто используется в веганских рецептах как замена яичного белка). Их внешний вид она оживляет натуральными красителями, полученными из цветов, свеклы, кале и куркумы. И это далеко не полный список.
Рикке умеет радоваться маленьким победам. Она отрабатывает рецепты по много раз, постоянно что-то проверяя, ошибаясь и корректируя. Однако азарт исследователя в ее сердце не утихает никогда. «Это волшебство, ведь это так просто, — говорит она. — Ты начинаешь готовить с одной идеей, а на выходе получаешь нечто совершенно новое».
Посмотри видео выше, чтобы узнать историю домашней биолаборатории Рикке и научиться создавать собственный биопластик из агара (пищевой загуститель на основе водорослей). Ниже Рикке делится советами по развитию творческих способностей, данными своих экспериментов и пошаговым рецептом, который ты можешь повторить у себя дома.
Магия материалов Рикке заключается в том, что каждый из них абсолютно уникален, но все они создаются из небольшого числа базовых компонентов (агар, желатин, казеин или крахмал) и добавок (натуральные красители и пищевые отходы). АГАР: (1) кофейный жмых, (2) морковный сок/яичная скорлупа/пробка, (3) краситель на основе свеклы/луковой шелухи, (4) пищевые красители/яичная скорлупа, (5) яичная скорлупа. ПЕНОМАТЕРИАЛ ИЗ АГАРА: (6) краситель на основе грибов, (7) краситель на основе грибов. ЖЕЛАТИН: (8) голубая спирулина, (9) краситель на основе свеклы/пищевой краситель, (10) краситель на основе краснокочанной капусты, (11) краситель на основе свеклы, (12) краситель на основе цветов/куркумы. ПЕНОМАТЕРИАЛ ИЗ ЖЕЛАТИНА: (13) краситель на основе цветов/спирулина, (14) краснокочанная капуста/куркума. КАЗЕИН: (15) спирулина/краситель на основе луковой шелухи, (16) спирулина/пищевой краситель, (17) голубая спирулина. КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ: (18) хлопья чили, (19) куркума, (20) куркума. КАРТОФЕЛЬНЫЙ КРАХМАЛ: (21) отходы после экспериментов, (22) лаванда.
Ничего не бойся (и другие советы от Рикке)
Совет 1: не бывает неудачных экспериментов
«У меня было так много неудачных попыток, — рассказывает Рикке о своих экспериментах с рецептами биосырья. — Но это лишь разжигало во мне любопытство попробовать снова и создать вторую версию. И вот я работаю уже над третьей версией. Это нормальный путь познания».
Эксперименты с количеством компонентов и температурой привели к появлению новых идей и результатов (некоторые из них показаны выше), которые Рикке представила своей команде. Она называет это маленьким музеем или замочной скважиной, через которую можно заглянуть в будущее.
Успешность проекта Рикке связана с ее любознательностью и упорством. Она не сдается, даже если всё идет не так, как было изначально задумано. «Я думаю, всё получилось, просто потому что я ничего не боялась, — говорит она. — Я очень хотела узнать новое, попробовать сделать всё сама».
Совет 2: выбирай только те ингредиенты, которые можно легко найти в естественной среде
«Изобретай новые красители и проводи очень много тестов», — советует Рикке, рассказывая о правиле использовать только то, что есть под рукой.
Эксперименты помогли ей найти несколько базовых компонентов, которые есть на многих кухнях, например водоросли, которые имеют множество преимуществ и удивительных свойств. «Например, они поглощают углерод из воздуха и являются биоразлагаемым веществом, — рассказывает Рикке. — Они съедобные, из них можно создавать материалы, а также использовать в качестве клея».
Чтобы материал стал красивым, в него можно добавить природный краситель. Для получения такой краски прокипяти цветы в солевом растворе. «Для меня цвет — это конфеты для глаз. Я не могу жить в мире без цвета», — говорит Рикке, которая уже планирует экспериментировать с переработкой собственных творений. «Было бы очень здорово научиться создавать из биосырья и красители...»
Совет 3: не переставай исследовать и экспериментировать
«В детстве я всегда хотела иметь собственный банк идей», — говорит Рикке о своей любознательности и креативности. Ее до сих пор вдохновляет постоянное расширение границ возможного, а почести и признание вовсе не интересуют. «Я спокойно отношусь к успеху. Меня больше волнует, куда двигаться дальше».
Создай свой собственный биопластик на основе водорослей
Вот один из любимых рецептов биосырья Рикке, которое она уже приготовила для себя! Этот рецепт показан в видео выше.
Примечание. Ты будешь работать с горячей жидкостью, поэтому тебе потребуется помощь взрослых. Обязательно используй защитные очки и перчатки.
Посуда и приборы
- Кухонные весы
- Мерная чашка
- Кастрюля
- Ложка
- Термометр
- Любой контейнер для горячей жидкости, например формы или чашки Петри
Ингредиенты
- 80 мл воды
- 3 г агара
- 12 г глицерина/глицерола
- Пищевой краситель или домашние натуральные красители (по желанию)
Способ приготовления
- Соедини в кастрюле воду, агар и глицерин. Перемешивай до полного растворения агара и глицерина.
- Поставь кастрюлю на плиту и перемешивай до тех пор, пока смесь не нагреется до температуры чуть ниже кипения (около 93ºC). Когда смесь начнет пузыриться, сними кастрюлю с огня и продолжай помешивать. Сними пену ложкой. (Вся пена, оставленная на поверхности, перейдет в пузырьки воздуха, которые останутся в готовом биопластике.)
- Перелей жидкость в формы или другие подходящие емкости. По желанию добавь краситель или любые элементы для украшения, например кусочки пробки или цветы.
- Через 30–60 минут, когда смесь затвердеет, извлеки свой материал из формы. (Примечание. Материал продолжает изменяться в течение следующих 1–2 дней, он может стать более твердым или изменить форму.)
- Посмотри результат! Подумай, как изменить процесс в следующий раз: скорректировать пропорции, сделать образец более тонким или толстым, добавить другие элементы декора.
СОВЕТ: для создания текстуры или окрашивания образца используй пищевые отходы: кофейный жмых, кожуру апельсина, лука или картофеля, хлопья чили, чайные листья, яичную скорлупу и т. д. Попробуй такие яркие и натуральные красители, как куркума, свекла, спирулина или активированный уголь.
ФАКТ: люди начали использовать биопластик до появления пластика из нефтепродуктов. В 15 веке до н. э. египтяне делали клей для мебели из коллагена, казеина и альбумина.
Нажми, чтобы загрузить печатную версию рецепта.
(Примечание. Файл PDF доступен только на английском языке.)
Видео: Азса Уэст
Текст: Бринкли Фокс
Впервые опубликовано: ноябрь 2020 г.