Практика: как вести цветовой дневник

«Говорят, что цвет — это совершенно другой язык, — рассказывает Яана Бейдлер. — В нем нет слов, мы пользуемся им интуитивно, руководствуясь каким-то внутренним чутьем. Но он выражает много эмоций».



Цвет — это язык, на котором Яана, старший директор по цветовому дизайну Nike, общается совершенно свободно. На нем же она успешно общается со своей дружной командой с того момента, как они перешли на дистанционную работу в связи с пандемией. Яана прочитала, что ведение дневника часто помогало людям переживать сложные времена и кризисные моменты, и у нее родилась идея тоже вести начать вести дневник, но по-своему.



«Мне сложно выражать свои мысли словами. Я думаю цветом, — говорит Яана. — Мне показалось, что вести дневник не словами, а с помощью цвета, будет более подходящим способом для нас». Яана предложила коллегам начать документировать визуальные впечатления из повседневной жизни. Дома и на улице они стали подмечать неброскую красоту в повседневных деталях: привлекающие внимание дорожные знаки на фоне природы, ярко-розовый цветок, увядающий в течение нескольких дней, ярко-синие и зеленые тона пустующих теннисных кортов и футбольных полей... И многое другое.



Посмотри видео выше о том, как Яана и другие дизайнеры Nike ведут цветовые дневники, а также узнай, какие психологические и эмоциональные преимущества даст тебе эта творческая практика. Ниже ты найдешь пошаговое руководство, образцы записей команды Яаны и шаблон. Всё это поможет тебе начать вести свой цветовой дневник.