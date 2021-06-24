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Инновации

Как вести цветовой дневник и смотреть на мир по-новому

Эта простая ежедневная практика поможет тебе освободить разум, осознать себя в пространстве и прокачать творческую мышцу. Как это сделать, расскажут четыре дизайнера Nike.

Последнее обновление: June 22, 2021

«Практика» — это рубрика, в которой эксперты-инноваторы рассказывают об особенностях своей работы и дают практические советы.

«Говорят, что цвет — это совершенно другой язык, — рассказывает Яана Бейдлер. — В нем нет слов, мы пользуемся им интуитивно, руководствуясь каким-то внутренним чутьем. Но он выражает много эмоций».

Цвет — это язык, на котором Яана, старший директор по цветовому дизайну Nike, общается совершенно свободно. На нем же она успешно общается со своей дружной командой с того момента, как они перешли на дистанционную работу в связи с пандемией. Яана прочитала, что ведение дневника часто помогало людям переживать сложные времена и кризисные моменты, и у нее родилась идея тоже вести начать вести дневник, но по-своему.

«Мне сложно выражать свои мысли словами. Я думаю цветом, — говорит Яана. — Мне показалось, что вести дневник не словами, а с помощью цвета, будет более подходящим способом для нас». Яана предложила коллегам начать документировать визуальные впечатления из повседневной жизни. Дома и на улице они стали подмечать неброскую красоту в повседневных деталях: привлекающие внимание дорожные знаки на фоне природы, ярко-розовый цветок, увядающий в течение нескольких дней, ярко-синие и зеленые тона пустующих теннисных кортов и футбольных полей... И многое другое.

Посмотри видео выше о том, как Яана и другие дизайнеры Nike ведут цветовые дневники, а также узнай, какие психологические и эмоциональные преимущества даст тебе эта творческая практика. Ниже ты найдешь пошаговое руководство, образцы записей команды Яаны и шаблон. Всё это поможет тебе начать вести свой цветовой дневник.

Практика: как вести цветовой дневник

Пошаговое руководство по ведению цветового дневника

Шаг 1: наблюдай

Для начала просто посмотри вокруг внимательно и с любопытством. «Замечать формы, текстуры, цвета и то, как они взаимодействуют друг с другом, это почти как медитация», — считает Никола Тригг, старший директор по дизайну Nike, которая тоже ведет цветовой дневник.

Так что отправляйся на прогулку, не спеши и не пытайся непременно найти что-то грандиозное. Важно освободить свой разум, видеть детали, а также замечать мир вокруг тебя и отслеживать, какие чувства всё это у тебя вызывает. «Это может быть что-то очень маленькое, например листочек на земле, или гигантское, например облака. Или странные почтовые ящики у близлежащих домов», — говорит Никола.

Шаг 2: фиксируй

Затем задокументируй свои находки. «Мы все так много фотографируем, поэтому можешь использовать и камеру телефона, но будет также интересно собирать предметы», — советует Яана. «Возьми что-то, что привлекло твое внимание, положи это в дневник и рассмотри как следует. Пусть это станет для тебя реальным и ощутимым».

Нужны еще идеи? «Возьми блокнот, рисуй то, что видишь, сделай его страницы цветными, — предлагает Чийо Такахаши, которая тоже работает старшим директором по дизайну Nike. — Уверена, что тут не может быть правильных или неправильных способов».

На момент съемок Яана, Чийо, Кортни и Никола входили в команду дизайнеров Nike по цвету. Их задачей было наблюдать за миром и превращать социальные тренды в сезонные цветовые палитры для обуви, одежды и снаряжения Nike. С тех пор некоторые из них перешли на другие должности в Nike, но, без сомнения, теория цвета останется важной частью их жизни.

Шаг 3: определяй

После фиксации образов или объектов создай палитру, выбрав отдельные цвета, которые привлекают твое внимание. Можно использовать традиционные инструменты (маркеры, краски, цветные карандаши) либо приложение с инструментом «пипетка» на компьютере или телефоне.

«Волшебство возникает там, куда направлен твой взгляд и курсор, — говорит Чийо. — Цвета меняются в зависимости от фокуса внимания, поэтому важно использовать интуицию и выбирать то, что кажется правильным именно тебе, что лучше всего описывает твой зрительный опыт. И, конечно, тут не обойтись без редактирования».

«Для меня это почти как анализ собственных идей, — добавляет Яана. — Я заметила, что уже много лет определенные вещи привлекают меня. Я пытаюсь выйти из зоны комфорта. Я выбираю цвета, которые являются нетипичными для меня».

Затем придумай цветам названия, основываясь на собственных впечатлениях и мыслях. Это одно из любимых занятий Кортни Дэйли, вице-президента Nike по дизайну продуктов. «Это способ позволить себе больше, чем обычно», — говорит она. Хочешь узнать, как называли цвета дизайнеры в проекте? Здесь были, например, «коричневый локдаун», «гниющий радужный лист» и «пластиковый фламинго».

Шаг 4: рефлексируй

Наконец, дай волю мыслям. Что эти цвета тебе напоминают? Какие чувства они вызывают у тебя? Что приходит в голову, когда ты видишь их? Как уже поняли Яана и другие участники проекта, именно на этом этапе происходит рост и развитие.

«Я думаю, это позволяет глубже погрузиться в себя», — говорит Чийо, которую в начале пандемии поразил бежевый цвет пустых полок в продуктовых магазинах. «Дневник очень помогает [мне] разобраться с чувствами, которые охватывают меня в данный момент. Это дает много новых знаний о мире, развивает любознательность и открытость».

Прочитай записи ниже, чтобы получить порцию вдохновения...

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Практика: как вести цветовой дневник

Название цветового впечатления: ВСЕ ЗАКРЫТЫЕ ДОМА НЕЙТРАЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ
Дата: суббота, 18 июля 2020 г.
Мысли и наблюдения: «Многие компании в центре Портленда закрыты. Грустно и странно ходить по пустым улицам. Кто покрасил эти кварталы в цвет фанеры? Цветовая палитра однообразная и унылая, как и время, в которое мы живем. Чем больше я наблюдаю, тем больше скромной красоты и надежды я начинаю видеть». [Текст и фото: Яана. Дизайн макета: команда Nike Journal.]

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Практика: как вести цветовой дневник

Название цветового впечатления: ПРАЗДНИК КРАСОТЫ УВЯДАНИЯ
Дата: воскресенье, 12 апреля 2020 г.
Мысли и наблюдения: «Мне нравится, как лепестки меняют цвет по мере увядания. Я задалась вопросом о концепции красоты, которая привела меня к одной из моих любимых [цитат] Иоганна Вольфганга фон Гёте: «Красота — это проявление тайных законов природы, которые иначе были бы скрыты от нас навсегда». Что такое красота? Во все времена, при любых обстоятельствах красота в глазах смотрящего». [Текст и фото: Никола. Дизайн макета: команда Nike Journal.]

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Практика: как вести цветовой дневник

Название цветового впечатления: ОБЪЕКТЫ СРЕДИ ДЕРЕВЬЕВ/ЯРКИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА ФОНЕ ПРИРОДЫ/ПРАГМАТИЧНЫЕ И ПРАКТИЧНЫЕ ЦВЕТА
Дата: четверг, 26 марта 2020 г.
Мысли и наблюдения: «Поскольку национальные парки закрыты, мы долго бродили за городом, чтобы размять ноги и подышать свежим воздухом. Во время ходьбы я фиксировала различные дорожные разметки, знаки, распределительные коробки, которые встречались нам на пути. Меня заинтересовал контраст этих утилитарных объектов с природным фоном. Эти цвета полностью функциональны, никакого дизайна, они возникли исключительно из практической необходимости». [Текст и фото: Чийо. Дизайн макета: команда Nike Journal.]

....и создать свой собственный цветовой дневник

Что самое главное? Пусть этот дневник будет только твоим. Всё, на что упадет твой взгляд, любой способ задокументировать любые мысли и эмоции, всё, что приходит тебе в голову — не ограничивай свои творческие порывы.

Ведение такого дневника поможет тебе снять стресс, раскрыть творческий потенциал и развить наблюдательность. Здесь нет никаких условий и дедлайнов, именно поэтому цветовой дневник так много значит для Кортни. «Это чистое творчество ради творчества», — говорит она.

Вот шаблон, с помощью которого тебе будет проще начать. Или сделай свой. Ты можешь вести цветовой дневник как угодно, неправильных способов нет.

(Примечание. Файл PDF доступен только на английском языке.)

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Видео: Азса Уэст
Текст: Бринкли Фокс

Опубликовано: ноябрь 2020 г.

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