Практика: как вести цветовой дневник

Инновации
Как вести цветовой дневник и смотреть на мир по-новому
Эта простая ежедневная практика поможет тебе освободить разум, осознать себя в пространстве и прокачать творческую мышцу. Как это сделать, расскажут четыре дизайнера Nike.
«Практика» — это рубрика, в которой эксперты-инноваторы рассказывают об особенностях своей работы и дают практические советы.
«Говорят, что цвет — это совершенно другой язык, — рассказывает Яана Бейдлер. — В нем нет слов, мы пользуемся им интуитивно, руководствуясь каким-то внутренним чутьем. Но он выражает много эмоций».
Цвет — это язык, на котором Яана, старший директор по цветовому дизайну Nike, общается совершенно свободно. На нем же она успешно общается со своей дружной командой с того момента, как они перешли на дистанционную работу в связи с пандемией. Яана прочитала, что ведение дневника часто помогало людям переживать сложные времена и кризисные моменты, и у нее родилась идея тоже вести начать вести дневник, но по-своему.
«Мне сложно выражать свои мысли словами. Я думаю цветом, — говорит Яана. — Мне показалось, что вести дневник не словами, а с помощью цвета, будет более подходящим способом для нас». Яана предложила коллегам начать документировать визуальные впечатления из повседневной жизни. Дома и на улице они стали подмечать неброскую красоту в повседневных деталях: привлекающие внимание дорожные знаки на фоне природы, ярко-розовый цветок, увядающий в течение нескольких дней, ярко-синие и зеленые тона пустующих теннисных кортов и футбольных полей... И многое другое.
Посмотри видео выше о том, как Яана и другие дизайнеры Nike ведут цветовые дневники, а также узнай, какие психологические и эмоциональные преимущества даст тебе эта творческая практика. Ниже ты найдешь пошаговое руководство, образцы записей команды Яаны и шаблон. Всё это поможет тебе начать вести свой цветовой дневник.
Пошаговое руководство по ведению цветового дневника
Шаг 1: наблюдай
Для начала просто посмотри вокруг внимательно и с любопытством. «Замечать формы, текстуры, цвета и то, как они взаимодействуют друг с другом, это почти как медитация», — считает Никола Тригг, старший директор по дизайну Nike, которая тоже ведет цветовой дневник.
Так что отправляйся на прогулку, не спеши и не пытайся непременно найти что-то грандиозное. Важно освободить свой разум, видеть детали, а также замечать мир вокруг тебя и отслеживать, какие чувства всё это у тебя вызывает. «Это может быть что-то очень маленькое, например листочек на земле, или гигантское, например облака. Или странные почтовые ящики у близлежащих домов», — говорит Никола.
Шаг 2: фиксируй
Затем задокументируй свои находки. «Мы все так много фотографируем, поэтому можешь использовать и камеру телефона, но будет также интересно собирать предметы», — советует Яана. «Возьми что-то, что привлекло твое внимание, положи это в дневник и рассмотри как следует. Пусть это станет для тебя реальным и ощутимым».
Нужны еще идеи? «Возьми блокнот, рисуй то, что видишь, сделай его страницы цветными, — предлагает Чийо Такахаши, которая тоже работает старшим директором по дизайну Nike. — Уверена, что тут не может быть правильных или неправильных способов».
На момент съемок Яана, Чийо, Кортни и Никола входили в команду дизайнеров Nike по цвету. Их задачей было наблюдать за миром и превращать социальные тренды в сезонные цветовые палитры для обуви, одежды и снаряжения Nike. С тех пор некоторые из них перешли на другие должности в Nike, но, без сомнения, теория цвета останется важной частью их жизни.
Шаг 3: определяй
После фиксации образов или объектов создай палитру, выбрав отдельные цвета, которые привлекают твое внимание. Можно использовать традиционные инструменты (маркеры, краски, цветные карандаши) либо приложение с инструментом «пипетка» на компьютере или телефоне.
«Волшебство возникает там, куда направлен твой взгляд и курсор, — говорит Чийо. — Цвета меняются в зависимости от фокуса внимания, поэтому важно использовать интуицию и выбирать то, что кажется правильным именно тебе, что лучше всего описывает твой зрительный опыт. И, конечно, тут не обойтись без редактирования».
«Для меня это почти как анализ собственных идей, — добавляет Яана. — Я заметила, что уже много лет определенные вещи привлекают меня. Я пытаюсь выйти из зоны комфорта. Я выбираю цвета, которые являются нетипичными для меня».
Затем придумай цветам названия, основываясь на собственных впечатлениях и мыслях. Это одно из любимых занятий Кортни Дэйли, вице-президента Nike по дизайну продуктов. «Это способ позволить себе больше, чем обычно», — говорит она. Хочешь узнать, как называли цвета дизайнеры в проекте? Здесь были, например, «коричневый локдаун», «гниющий радужный лист» и «пластиковый фламинго».
Шаг 4: рефлексируй
Наконец, дай волю мыслям. Что эти цвета тебе напоминают? Какие чувства они вызывают у тебя? Что приходит в голову, когда ты видишь их? Как уже поняли Яана и другие участники проекта, именно на этом этапе происходит рост и развитие.
«Я думаю, это позволяет глубже погрузиться в себя», — говорит Чийо, которую в начале пандемии поразил бежевый цвет пустых полок в продуктовых магазинах. «Дневник очень помогает [мне] разобраться с чувствами, которые охватывают меня в данный момент. Это дает много новых знаний о мире, развивает любознательность и открытость».
Прочитай записи ниже, чтобы получить порцию вдохновения...
....и создать свой собственный цветовой дневник
Что самое главное? Пусть этот дневник будет только твоим. Всё, на что упадет твой взгляд, любой способ задокументировать любые мысли и эмоции, всё, что приходит тебе в голову — не ограничивай свои творческие порывы.
Ведение такого дневника поможет тебе снять стресс, раскрыть творческий потенциал и развить наблюдательность. Здесь нет никаких условий и дедлайнов, именно поэтому цветовой дневник так много значит для Кортни. «Это чистое творчество ради творчества», — говорит она.
Вот шаблон, с помощью которого тебе будет проще начать. Или сделай свой. Ты можешь вести цветовой дневник как угодно, неправильных способов нет.
Видео: Азса Уэст
Текст: Бринкли Фокс
Опубликовано: ноябрь 2020 г.