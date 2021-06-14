Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу

Атлеты*
Роковая травма привела к потере, которая помогла гольфисту открыть в себе силу
Карьера Карлоса Брауна шла в гору, но несчастный случай вынудил его переосмыслить свою жизнь и любовь к игре.
«Сдвигая горы» — это рубрика о том, как атлеты находят мотивацию в спорте.
Любой, кто играл в гольф, знает, что это непредсказуемая игра. Легкий ветерок может в последний момент изменить траекторию мяча. Неудачный отскок направляет мяч в кусты. Всего одна ветка на пути, и мяч оказывается на длинной стороне грина. А иногда мяч просто улетает в озеро, и тебе остается лишь выругаться себе под нос. Гольф во многом отражает неопределенность нашей жизни. Карлос Браун, признанный тренер по гольфу из Далласа, штат Техас, знает всё о непредсказуемости этой игры. Сегодня он стоит у девятой лунки поля, на котором когда-то выступал в качестве профессионального игрока, и благодарит судьбу за то, что вообще может стоять.
Однажды в 2016 году Карлос давал урок игры в гольф, и, выходя из гольфкара, наступил на ороситель, сильно потянув лодыжку. Травма была не слишком серьезной, но развилась инфекция, и его срочно отправили в больницу. Когда он очнулся после операции, его левая голень оказалась ампутирована.
Как чернокожий тренер в спорте преимущественно белых людей, Карлос всегда был в меньшинстве. Как профессиональный чернокожий гольфист с ампутированной конечностью, он стал одним из совсем немногих. «Я представляю группу, более важную, чем я сам — даже две группы, более важные, чем я сам, — говорит Карлос. — Я не могу халтурить. Я не могу обманывать людей». Но, несмотря ни на что, он был полон решимости найти положительную сторону.
«Мне просто нравится быть здесь. Я люблю то, что делаю. Мне нравится быть профессиональным гольфистом…»
После ампутации всё стало в разы сложнее. Одеться. Дойти до площадки. Нагнуться, чтобы поднять мяч после удара. Но Карлос ни разу не подумал о том, что может перестать тренировать игроков в гольф, вместо этого был процесс очищения. «Я знал, что буду играть снова. Я знал, что буду учить других, — говорит он. — Но я не знал, что мой путь — это трансформация». Когда Карлос восстановился, ему пришлось заново учиться делать то, что раньше было для него так просто. Он смотрел на травму как на возможность испытать оптимизм и признательность, а не негатив и сожаление. «Я думал о том, что мне просто нравится быть здесь. Я люблю то, что я делаю. Мне нравится быть профессиональным гольфистом. Я люблю играть в гольф».
На грине Карлос готовится к решающему восьмифутовому удару, чтобы закрыть пар. Его протез, разработанный гольфистом для гольфистов, помогает ему не только читать грин под собой, но и чувствовать его. «Я могу чувствовать себя неуверенно. Даже если это еле заметное ощущение, я знаю, что оно помогает мне», — говорит он. Эта фраза воплощает его новый взгляд на жизнь: там, где другие видят минусы, Карлос находит плюсы. Он стоит со своим паттом, делает идеальный удар и наблюдает, как мяч мягко падает в лунку.
«Если меня увидит ребенок с ампутированной конечностью, возможно, он подумает: „Эй, я тоже могу быть профессиональным гольфистом. Я могу играть в гольф“».
Карлос считает, что жизнь, как и поле для гольфа, — это неконтролируемая среда. «Нужно контролировать контролируемое» — это максима, к которой он часто прибегает. Он никогда не пытался стать для кого-то лучом надежды, но когда произошло неконтролируемое, ему пришлось быстро адаптироваться к своей новой реальности. Он считает, что способен на это благодаря своей вере, которая помогала ему объективно смотреть на вещи и быстро оценивать обстоятельства. Еще он благодарен своей группе поддержки: людям, которые были рядом, когда он очнулся после операции. Сейчас он пытается стать поддержкой для других людей, оказавшихся в подобной ситуации. «Если меня увидит ребенок с ампутированной конечностью, возможно, он подумает: „Эй, я тоже могу быть профессиональным гольфистом. Я могу играть в гольф“».
В видеоролике выше Карлос рассказывает свою историю и объясняет, как он преодолел психологические и физические барьеры, чтобы сформировать новый взгляд на жизнь и игру, которую он так любит.
Текст: Николаус Сугаи
Фото: Эли Дёрст
Видео: Шерн Шарма
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.