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Атлеты*

Роковая травма привела к потере, которая помогла гольфисту открыть в себе силу

Карьера Карлоса Брауна шла в гору, но несчастный случай вынудил его переосмыслить свою жизнь и любовь к игре.

Последнее обновление: June 16, 2021

«Сдвигая горы» — это рубрика о том, как атлеты находят мотивацию в спорте.

Любой, кто играл в гольф, знает, что это непредсказуемая игра. Легкий ветерок может в последний момент изменить траекторию мяча. Неудачный отскок направляет мяч в кусты. Всего одна ветка на пути, и мяч оказывается на длинной стороне грина. А иногда мяч просто улетает в озеро, и тебе остается лишь выругаться себе под нос. Гольф во многом отражает неопределенность нашей жизни. Карлос Браун, признанный тренер по гольфу из Далласа, штат Техас, знает всё о непредсказуемости этой игры. Сегодня он стоит у девятой лунки поля, на котором когда-то выступал в качестве профессионального игрока, и благодарит судьбу за то, что вообще может стоять.

Однажды в 2016 году Карлос давал урок игры в гольф, и, выходя из гольфкара, наступил на ороситель, сильно потянув лодыжку. Травма была не слишком серьезной, но развилась инфекция, и его срочно отправили в больницу. Когда он очнулся после операции, его левая голень оказалась ампутирована.

Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу
Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу
Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу
Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу

Как чернокожий тренер в спорте преимущественно белых людей, Карлос всегда был в меньшинстве. Как профессиональный чернокожий гольфист с ампутированной конечностью, он стал одним из совсем немногих. «Я представляю группу, более важную, чем я сам — даже две группы, более важные, чем я сам, — говорит Карлос. — Я не могу халтурить. Я не могу обманывать людей». Но, несмотря ни на что, он был полон решимости найти положительную сторону.

«Мне просто нравится быть здесь. Я люблю то, что делаю. Мне нравится быть профессиональным гольфистом…»

После ампутации всё стало в разы сложнее. Одеться. Дойти до площадки. Нагнуться, чтобы поднять мяч после удара. Но Карлос ни разу не подумал о том, что может перестать тренировать игроков в гольф, вместо этого был процесс очищения. «Я знал, что буду играть снова. Я знал, что буду учить других, — говорит он. — Но я не знал, что мой путь — это трансформация». Когда Карлос восстановился, ему пришлось заново учиться делать то, что раньше было для него так просто. Он смотрел на травму как на возможность испытать оптимизм и признательность, а не негатив и сожаление. «Я думал о том, что мне просто нравится быть здесь. Я люблю то, что я делаю. Мне нравится быть профессиональным гольфистом. Я люблю играть в гольф».

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Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу
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Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу
3/3
Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу
1/3
Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу
2/3
Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу
3/3
Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу
1/3
Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу
2/3
Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу
3/3
Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу
Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу

На грине Карлос готовится к решающему восьмифутовому удару, чтобы закрыть пар. Его протез, разработанный гольфистом для гольфистов, помогает ему не только читать грин под собой, но и чувствовать его. «Я могу чувствовать себя неуверенно. Даже если это еле заметное ощущение, я знаю, что оно помогает мне», — говорит он. Эта фраза воплощает его новый взгляд на жизнь: там, где другие видят минусы, Карлос находит плюсы. Он стоит со своим паттом, делает идеальный удар и наблюдает, как мяч мягко падает в лунку.

«Если меня увидит ребенок с ампутированной конечностью, возможно, он подумает: „Эй, я тоже могу быть профессиональным гольфистом. Я могу играть в гольф“».

Карлос считает, что жизнь, как и поле для гольфа, — это неконтролируемая среда. «Нужно контролировать контролируемое» — это максима, к которой он часто прибегает. Он никогда не пытался стать для кого-то лучом надежды, но когда произошло неконтролируемое, ему пришлось быстро адаптироваться к своей новой реальности. Он считает, что способен на это благодаря своей вере, которая помогала ему объективно смотреть на вещи и быстро оценивать обстоятельства. Еще он благодарен своей группе поддержки: людям, которые были рядом, когда он очнулся после операции. Сейчас он пытается стать поддержкой для других людей, оказавшихся в подобной ситуации. «Если меня увидит ребенок с ампутированной конечностью, возможно, он подумает: „Эй, я тоже могу быть профессиональным гольфистом. Я могу играть в гольф“».

В видеоролике выше Карлос рассказывает свою историю и объясняет, как он преодолел психологические и физические барьеры, чтобы сформировать новый взгляд на жизнь и игру, которую он так любит.

Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу
Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу

Текст: Николаус Сугаи
Фото: Эли Дёрст
Видео: Шерн Шарма

Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.

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