Травма навсегда изменила жизнь гольфиста Карлоса Брауна, но помогла ему обрести силу

После ампутации всё стало в разы сложнее. Одеться. Дойти до площадки. Нагнуться, чтобы поднять мяч после удара. Но Карлос ни разу не подумал о том, что может перестать тренировать игроков в гольф, вместо этого был процесс очищения. «Я знал, что буду играть снова. Я знал, что буду учить других, — говорит он. — Но я не знал, что мой путь — это трансформация». Когда Карлос восстановился, ему пришлось заново учиться делать то, что раньше было для него так просто. Он смотрел на травму как на возможность испытать оптимизм и признательность, а не негатив и сожаление. «Я думал о том, что мне просто нравится быть здесь. Я люблю то, что я делаю. Мне нравится быть профессиональным гольфистом. Я люблю играть в гольф».