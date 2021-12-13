Gloves Not Gunz: не просто боксерский клуб

Удивительно маленький боксерский клуб скрыт в Кройдоне на юге Лондона. Он дает новые возможности детям, которые пытаются изменить свою жизнь. В клубе маленькое пространство, жара и жесткие правила, однако никто не отступает от цели: менять жизни к лучшему. Адам Баллард и Бен Эккет создали Gloves Not Gunz в 2017 году, так как хотели изменить ситуацию в своем районе после череды преступлений, совершенных юными правонарушителями.



Клуб Gloves Not Gunz открыт для всех. Сюда приходят дети из разных школ и районов, которые сталкиваются с различными проблемами. Они признают свои различия, но оставляют их за порогом клуба. Это место, где можно веселиться, узнавать что-то новое и быть собой. Здесь признают и отмечают даже самые незначительные с виду победы.



Когда ребята из Южного Лондона поднимают веса, выполняют круговые пробежки и учатся дыхательным упражнениям, им становится проще переносить трудности повседневной жизни. Это помогает им выплеснуть энергию и обрести спокойствие.