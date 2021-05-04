Тренировка «Золотой час» футболистки Ады Хегерберг может помочь тебе достичь цели

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Как эффективнее добиваться целей
Воспользуйся советами футболистки мирового уровня Ады Хегерберг о том, как расслабиться и добиться высоких результатов.
Благодаря культуре селфи большинство из нас знакомы с таким термином, как «золотой час», — это время сразу после восхода или до заката солнца, в течение которого можно сделать фотографии с оптимальным естественным освещением (#безфильтров). Этот термин также описывает и другие явления. Так называют первый час после родов, который мамы посвящают близкому контакту с младенцем. А для мировой звезды футбола Ады Хегерберг золотой час — это внеплановая тренировка с отцом и сестрой, на которой она оттачивает базовые навыки, такие как передачи головой, пенальти или удары «слабой» ногой.
25-летняя норвежка проводит такие домашние тренировки с 10 или 11 лет. Несмотря на то что сейчас Ада основная нападающая «Лиона», самой успешной команды в мире, и лучший бомбардир всех времен женской Лиги чемпионов УЕФА, она признается, что вовсе не намерена отказываться от своей привычки.
Да она и не должна это делать, ведь такие занятия приносят свои результаты... но почему? Скорее всего, для Ады золотой час важен не только в плане улучшения физической формы, но и для эмоционального состояния. Ты тоже можешь добиться успехов, если найдешь время для своего золотого часа.
Итак, что же такое золотой час?
Определения золотого часа нет в учебниках по психологии, поэтому каждый вкладывает в это понятие свой смысл. В то же время, по мнению Стефани Качоппо, доктора наук, нейробиолога, директора лаборатории по изучению динамики головного мозга в Медицинской школе Прицкера Университета Чикаго и члена совета Nike Performance Council, существует несколько признаков, которые выделяют золотой час на фоне остального времени суток:
- Это время ты устанавливаешь сознательно, а не просто включаешь его в длинный список дел в календаре.
- Важно создать комфортную обстановку (свободную от критики, в том числе от самокритики).
- Это время нужно уделить тому, что ты любишь и что приносит тебе настоящую радость, например спорту, хобби (допустим, готовке, шахматам или рисованию) или профессиональному развитию (например, написанию романа).
- Смысл золотого часа в том, чтобы уделить время совершенствованию своих навыков (а они, в свою очередь, помогут тебе достичь хороших результатов).
Почему важно установить свой золотой час
При правильной организации времени (а как это сделать, мы скоро расскажем) золотой час может принести такие результаты, которых ты вряд ли добьешься на обычной тренировке, пробежке или занятиях с альбомом для рисования. Например...
1. Ты сможешь подтянуть свои слабые стороны.
«Хотя с опытом ты расширяешь круг своих навыков, базовые вещи проще забываются», — говорит Кристофер Жанель, доктор наук, профессор и директор лаборатории психологии достижений в Университете Флориды. «Повторение базовых навыков зачастую позволяет преодолеть сложности, которые могут казаться серьезнее и труднее, чем это есть на самом деле», — объясняет он.
Например, если ты не можешь выполнить определенный подъем штанги в кроссфите или сложное танцевальное движение, повторение основ в течение золотого часа может помочь тебе определить, почему ты теряешь равновесие или делаешь неверный шаг. «Чтобы получить результаты, важно качественное повторение упражнения», — сказала Ада в недавнем интервью Nike, и Кристофер и Стефани согласны с ней.
2. Ты сможешь поверить в себя.
Повторение играет важнейшую роль в развитии двух умственных навыков, повышающих результативность: уверенности в собственных силах и уверенности в себе. «Когда ты снова и снова повторяешь одно и то же движение или действие, ты знаешь, что можешь сделать это, потому что тренируешься не в первый раз. Это и есть уверенность в собственных силах или уверенность в своем успехе», — объясняет Стефани. Уверенность в собственных силах порождает веру в себя. Она важна в критических ситуациях, например в моменты перед пробитием пенальти. «Уверенность в себе помогает отгородиться от умственных или внешних отвлекающих факторов, разгрузить мозг, сосредоточиться на текущем деле и в конце концов преуспеть в нем», — объясняет Кристофер.
А что, если ты ошибешься или проиграешь? (Такое может случиться с каждым, даже с Адой.) «Золотой час позволяет понять на собственном опыте, что практика — это ключ к успеху, — говорит Стефани. — Это доказывает, что ты выкладываешься по полной, поэтому можешь достичь большего».
3. Ты почувствуешь, что контролируешь ситуацию.
Так как это именно твой золотой час, который в целом проходит более или менее одинаково, ты можешь «систематически и осознанно проработать мысли и эмоции, упорядочить их и понять, как справляться с ними, вместо того чтобы полностью отдаться захватившим тебя чувствам», — говорит Кристофер.
Другими словами, такая тренировка помогает отработать все моменты, которые выбивают тебя из колеи, будь то безответная любовь, разрыв отношений или, хм, пандемия. Привычный распорядок облегчает восстановление энергии и душевного равновесия, уверяет Стефани, так что ты сможешь легче справляться со стрессовыми ситуациями (это умение называется устойчивостью).
Кристофер добавляет: «Золотой час также здорово помогает проработать твои триггеры». Допустим, ты начинаешь резко критиковать себя, если не получилось поставить личный рекорд, нарисовать картину или если соперник отпустил в твой адрес нелестный комментарий. «Ты можешь использовать безопасную атмосферу в течение твоего золотого часа, чтобы визуализировать неприятные ситуации, понять, какие эмоции ты испытываешь в эти моменты, а затем проработать свои реакции, чтобы можно было сработать на опережение в будущем», — говорит Кристофер.
«Золотой час позволяет понять на собственном опыте, что практика — это ключ к успеху».
Стефани Качоппо,
доктор наук, член совета Nike Performance Council
4. Ты начнешь лучше понимать себя.
Иногда твоя работа или стиль жизни не соответствуют твоим желаниям или тому, кто ты есть. Однако, по словам Стефани, важно ставить самовыражение на первое место, чтобы жить полноценной и счастливой жизнью. Она говорит, что «занятия тем, что поможет тебе выразить себя, найти свою точку опоры, особенно если ты делаешь это уже несколько лет, помогают сохранять внутренний стержень даже под давлением обстоятельств», например когда твои родственники или компания рассчитывают на твой успех. Возможно, именно благодаря золотому часу (или, что скорее всего, не только ему) достижения Ады не могут вскружить ей голову, отмечает Стефани.
5. Ты получишь удовольствие
Когда занятия или достижение цели перестают приносить удовольствие, скорее всего, ты вовсе перестанешь заниматься этим делом, отмечает Кристофер. По его мнению, если твой золотой час посвящен игре (то есть тебе нравится перекидываться мячом с членами семьи, рисовать любимых животных или готовить долму по рецепту из своего детства и при этом ты не сильно заморачиваешься), это помогает укрепить внутреннюю мотивацию, благодаря которой изначально возникло твое увлечение. Кроме того, добавляет Стефани, если тебе нравится то, чем ты занимаешься, интерес помогает быстрее добиваться успехов.
Как устроить свой золотой час
Расслабься: несмотря на помпезное название, золотой час невероятно просто организовать. Просто выбери занятие по душе, которое у тебя может хорошо получаться. Потом определи продолжительность своего «часа», частоту и формат: ты можешь заниматься самостоятельно или в компании.
«Здесь сложно ошибиться», — говорит Стефани, но вообще-то твой «час» должен быть достаточно долгим, чтобы можно было погрузиться в выбранное занятие (наверное, не менее 20 минут), и достаточно редким, чтобы тебе нужно было ждать следующего раза с нетерпением (например, каждый день, раз в неделю или раз в месяц или в сезон). Отключи уведомления в телефоне, запланируй время в календаре, в общем делай всё, чтобы не пропустить этот час, добавляет Стефани.
А что же делать в течение этого золотого часа? Повтори базовые навыки, усвоенные в самом начале, особенно те, которые давно не отрабатывались, советует Стефани. Самое главное — позитивный настрой. Если настроение на нуле, возможно, ты фокусируешься на чем-то не том, поэтому постарайся, чтобы тренировка приносила позитив. После этого ты сможешь делать классные фотографии даже в условиях неидеального освещения.
Текст: Шарлотта Джейкобс
Иллюстрации: Руне Фискер
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