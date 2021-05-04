Тренировка «Золотой час» футболистки Ады Хегерберг может помочь тебе достичь цели

Благодаря культуре селфи большинство из нас знакомы с таким термином, как «золотой час», — это время сразу после восхода или до заката солнца, в течение которого можно сделать фотографии с оптимальным естественным освещением (#безфильтров). Этот термин также описывает и другие явления. Так называют первый час после родов, который мамы посвящают близкому контакту с младенцем. А для мировой звезды футбола Ады Хегерберг золотой час — это внеплановая тренировка с отцом и сестрой, на которой она оттачивает базовые навыки, такие как передачи головой, пенальти или удары «слабой» ногой.



25-летняя норвежка проводит такие домашние тренировки с 10 или 11 лет. Несмотря на то что сейчас Ада основная нападающая «Лиона», самой успешной команды в мире, и лучший бомбардир всех времен женской Лиги чемпионов УЕФА, она признается, что вовсе не намерена отказываться от своей привычки.



Да она и не должна это делать, ведь такие занятия приносят свои результаты... но почему? Скорее всего, для Ады золотой час важен не только в плане улучшения физической формы, но и для эмоционального состояния. Ты тоже можешь добиться успехов, если найдешь время для своего золотого часа.