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Гид по спортивным бра для девочек

Почему девочкам не подходит бра для женщин?

Так что же отличает спортивное бра для девочек от спортивного бра для женщин? Разница не только в названии — бра для девочек действительно разработаны иначе, чем женские.

Последнее обновление: September 15, 2021

Тщательно продуманы

Многие девочки готовы носить бра, но хотят, чтобы оно было незаметно. Спортивные бра Nike для девочек созданы на основе реальных отзывов девочек, поэтому в некоторых моделях используются очень плотно прилегающие ремешки и U-образные линии горловины. Такой дизайн позволяет носить спортивное бра под футболкой или майкой, не делая его слишком заметным.

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Спортивные бра для девочек и для женщин
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Спортивные бра для девочек и для женщин
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Спортивные бра для девочек и для женщин

Оптимально закрывают грудь

Будем откровенны: вкладыши не дают естественного комфорта. А для растущей груди они и вовсе необязательны. Поэтому все спортивные бра Nike для девочек выполнены без вкладышей. Вместо этого в некоторых моделях используется дополнительный слой ткани, который поддерживает и прикрывает грудь.

Спортивные бра для девочек и для женщин

Отводят влагу

Сравнивая зоны потоотделения женщин и девочек, дизайнеры Nike определяют, где разместить вставки из дышащей сетки или другие влагоотводящие элементы . Поэтому бра Nike всегда обеспечивают оптимальный комфорт.

Спортивные бра для девочек и для женщин

Абсолютный комфорт

Нет определенного момента, когда девочке следует перейти на бра для женщин. Важно только то, насколько бра комфортно и функционально. Если бра для девочек не дает юной атлетке необходимую поддержку, возможно, стоит попробовать бра для женщин.

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