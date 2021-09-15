Спортивные бра для девочек и для женщин

Гид по спортивным бра для девочек
Почему девочкам не подходит бра для женщин?
Так что же отличает спортивное бра для девочек от спортивного бра для женщин? Разница не только в названии — бра для девочек действительно разработаны иначе, чем женские.
Тщательно продуманы
Многие девочки готовы носить бра, но хотят, чтобы оно было незаметно. Спортивные бра Nike для девочек созданы на основе реальных отзывов девочек, поэтому в некоторых моделях используются очень плотно прилегающие ремешки и U-образные линии горловины. Такой дизайн позволяет носить спортивное бра под футболкой или майкой, не делая его слишком заметным.
Оптимально закрывают грудь
Будем откровенны: вкладыши не дают естественного комфорта. А для растущей груди они и вовсе необязательны. Поэтому все спортивные бра Nike для девочек выполнены без вкладышей. Вместо этого в некоторых моделях используется дополнительный слой ткани, который поддерживает и прикрывает грудь.