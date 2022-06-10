Лучшие идеи подарков от Nike
Руководство по покупке
Это руководство поможет тебе найти идеальный подарок для всех друзей и родных. У Nike есть предложения для любого времени года.
Найти правильный подарок непросто. Нам неприятно думать, что кто-то будет возвращать наши подарки, но мы знаем, американцы тратят около 15 млрд долларов на ненужные подарки — и это только в сезон зимних праздников!
Nike поможет тебе подобрать самый желанный подарок. С нашими советами ты найдешь нечто особенное, подходящее для каждого человека в твоем списке, — и никто не подумает возвращать твой подарок.
Попробуй сузить поиск: новинки или бестселлеры
При покупке подарков Nike люди обычно выбирают из двух категорий: новинки, о которых все говорят, или классические модели с длинной историей.
Выбери новинки или бестселлеры, чтобы сразу перейти к нужной категории.
Для кого предназначен подарок
Еще один способ найти подарок Nike — подумать о человеке, для которого ты его выбираешь. Сколько ему лет, какого он пола, кем тебе приходится и каким спортом занимается.
Все эти факторы помогут сузить список подарков Nike и сэкономить время. Вот наши рекомендации в зависимости от возраста и ваших отношений.
Подарки для детей
Когда дело касается обуви и одежды для детей, главное — комфорт. Дети не станут носить то, в чем им неудобно. Но даже самые комфортные детские вещи должны выглядеть стильно.
Если ты ищешь кроссовки, выбирай модели с дополнительной амортизацией и выполненные из гибких материалов. Стопы ребенка могут расти на полразмера каждые 2–4 месяца, поэтому им действительно нужна обувь, которая растягивается. Дети чувствуют себя более комфортно, если могут шевелить пальцами ног. В кроссовках Nike есть всё, что нужно для комфорта, а еще яркие цвета, благодаря которым юные атлеты могут выразить себя во время бега, прыжков и игр.
Детская одежда тоже должна быть удобной. Детям нравятся мягкие текстуры и уютные модели. Флис — отличный вариант для тех, кто всегда в движении. Это теплая одежда, которую просто стирать и сочетать с другой одеждой. Выбери флисовую худи с молнией во всю длину и вместительным карманом «кенгуру», и она станет любимой одеждой юного атлета.
Если ты ищешь подарок для ребенка, который делает первые шаги в спорте, выбери кроссовки, которые подойдут как для занятий спортом, так и для повседневной носки. Обувь с резиновой подошвой обеспечивает дополнительное сцепление, а сетка хорошо пропускает воздух. Обувь с регулируемым ремешком надежно фиксирует стопу в любой ситуации — на баскетбольной площадке, на футбольном поле или в игровой зоне.
Подарки для подростков
Выбирать подарки для подростков всегда довольно сложно. Большинству подростков внешний вид важнее, чем функциональность, поэтому при выборе подарка обращай внимание на стиль. Лучше выбирать монохромную одежду и обувь, потому что их будет проще вписать в гардероб.
Если нужна классическая модель с богатой историей, выбирай Chuck Taylor. Эти кроссовки с высоким или низким профилем всегда актуальны благодаря аккуратным линиям, простым цветам и высокой прочности. Они подходят почти ко всему и очень популярны среди известных исполнителей и музыкантов, поэтому у подростка, скорее всего, уже есть кумир, который носит такую модель.
Также у подростков пользуются популярностью худи и толстовки, особенно из мягких материалов. Модели из мягкого флиса с длинным рукавом обычно нравятся всем — это может быть худи, толстовка или спортивные брюки.
Вряд ли можно ошибиться, выбрав простые монохромные кроссовки, которые выглядят стильно и обеспечивают комфорт.
Подарки для женщин
Удиви близких удобной домашней одеждой или спортивными брюками со свободной посадкой из мягких материалов. Удобный костюм станет отличным подарком для тех, кто хочет чувствовать себя комфортно и выглядеть стильно на отдыхе в праздники.
Кстати о стиле. Вместо уютной одежды можно выбрать что-то более элегантное. Даже зимой солнце продолжает светить. Может быть, стоит подарить ей прочные и стильные солнцезащитные очки.
Подарки для мужчин
Если они предпочитают мужественный стиль, обрати внимание на универсальную одежду. Да, они любят выглядеть хорошо, но еще им нужна функциональная одежда — например, ветровка. Эта куртка идеально подходит для тренировок на улице, и ее удобно брать с собой на всякий случай. У нас есть легкие и удобные ветровки из экологичных материалов. А еще функциональные ботинки GORE-TEX. Они отлично подходят для пеших прогулок, но также будут хорошо смотреться с джинсами.
Кому бы ни был предназначен подарок, если в этом году на тебя накатила ностальгия, выбери кроссовки, вдохновленные легендой. Попробуй новый вариант классических Nike Air Max или вдохновленные самим Майклом Джорданом Air Jordan. (Откроем тайну: любая из двух пар станет идеальным подарком для любителей кроссовок.)
Подарки для мам
Для родителей лучше выбрать практичный подарок, и у Nike есть что предложить. Им могут понравиться винтажные модели. Найди кроссовки, которые напомнят им о молодости и вызовут ностальгическую улыбку.
Мамам нравятся удобные и повседневные модели. Выбери свободную толстовку для отдыха и пару брюк для йоги, в которых можно позаниматься или сходить в соседний магазин. Если ищешь кроссовки, выбери пару, которая подойдет ко всему и будет обеспечивать комфорт в течение всего дня.
Подарки для пап
Папе можно купить не только спортивные брюки и футболку. Подари ему что-то одновременно функциональное и стильное, например рубашку-поло или легкую толстовку из дышащего материала. Ищи товары из материала Dri-FIT или влагоотводящей ткани. Если выбираешь кроссовки, ищи модели, которые выглядят стильно и спортивно. Они должны быть такими, чтобы их можно было носить целый день, чем бы он ни занимался.
Подарки для бегунов
Спортивная одежда и подарки для бегунов не зависят от возраста и пола. Бегунам нужна правильная экипировка, поэтому им понравится что-то практичное, стильное и функциональное.
Выбирай беговую обувь для той поверхности, которую предпочитает твой близкий человек. Между улицей и беговой дорожкой определенно есть разница. Прояви заботу и подари то, что может понадобиться после пробежки, например беговую куртку или массажный валик.
Подарки для всех
У Nike можно найти подарки для близких любого возраста, пола и уровня спортивной подготовки. Но если ты не хочешь покупать экипировку или обувь, обрати внимание на полезные аксессуары:
- Вместительные рюкзаки для экипировки
- Часы Apple Watch со спортивным ремешком для отслеживания тренировок
- Бейсболки из влагоотводящей ткани
Если ничего из предложенного не подходит, просто подари подарочную карту. Отправь цифровую или физическую подарочную карту Nike и позволь близкому человеку самостоятельно выбрать себе идеальный подарок.