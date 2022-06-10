Лучшие идеи подарков от Nike

Когда дело касается обуви и одежды для детей, главное — комфорт. Дети не станут носить то, в чем им неудобно. Но даже самые комфортные детские вещи должны выглядеть стильно.



Если ты ищешь кроссовки, выбирай модели с дополнительной амортизацией и выполненные из гибких материалов. Стопы ребенка могут расти на полразмера каждые 2–4 месяца, поэтому им действительно нужна обувь, которая растягивается. Дети чувствуют себя более комфортно, если могут шевелить пальцами ног. В кроссовках Nike есть всё, что нужно для комфорта, а еще яркие цвета, благодаря которым юные атлеты могут выразить себя во время бега, прыжков и игр.



Детская одежда тоже должна быть удобной. Детям нравятся мягкие текстуры и уютные модели. Флис — отличный вариант для тех, кто всегда в движении. Это теплая одежда, которую просто стирать и сочетать с другой одеждой. Выбери флисовую худи с молнией во всю длину и вместительным карманом «кенгуру», и она станет любимой одеждой юного атлета.



Если ты ищешь подарок для ребенка, который делает первые шаги в спорте, выбери кроссовки, которые подойдут как для занятий спортом, так и для повседневной носки. Обувь с резиновой подошвой обеспечивает дополнительное сцепление, а сетка хорошо пропускает воздух. Обувь с регулируемым ремешком надежно фиксирует стопу в любой ситуации — на баскетбольной площадке, на футбольном поле или в игровой зоне.