Движение

Становитесь сильнее всей семьей

От Nike Training

Простые и увлекательные тренировки для детей

Простая и веселая тренировка для укрепления физической формы и духа всей семьи.

Готовы прокачать свою стойкость? Сильная семья способна противостоять любым трудностям, поэтому важно укрепить дух команды, укрепив мышцы каждого ее участника — как взрослых, так и детей.

Оставаться активными особенно важно для поддержания здоровья в столь непривычное время. Необязательно просто ждать, когда пройдет эта буря. Мы можем двигаться, выполнять растяжки и заряжаться энергией, чтобы стать еще сильнее.

Отвлекайся на приятное

Эта тренировка на мышцы нижней части тела включает непростые упражнения. Напряжение можно снять, сыграв в небольшую семейную игру во время тренировки. Так время пройдет быстрее и мысли не будут сосредоточены на ощущениях в мышцах.

Приступая к новому подходу, начинайте перечислять вслух названия стран, начиная с буквы «А». Тот, кто пропускает ход, должен сделать еще несколько повторов.

Простые и увлекательные тренировки для детей

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Простые и увлекательные тренировки для детей

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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