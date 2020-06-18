Простые и увлекательные тренировки для детей

Движение
От Nike Training
Простая и веселая тренировка для укрепления физической формы и духа всей семьи.
Готовы прокачать свою стойкость? Сильная семья способна противостоять любым трудностям, поэтому важно укрепить дух команды, укрепив мышцы каждого ее участника — как взрослых, так и детей.
Оставаться активными особенно важно для поддержания здоровья в столь непривычное время. Необязательно просто ждать, когда пройдет эта буря. Мы можем двигаться, выполнять растяжки и заряжаться энергией, чтобы стать еще сильнее.
Отвлекайся на приятное
Эта тренировка на мышцы нижней части тела включает непростые упражнения. Напряжение можно снять, сыграв в небольшую семейную игру во время тренировки. Так время пройдет быстрее и мысли не будут сосредоточены на ощущениях в мышцах.
Приступая к новому подходу, начинайте перечислять вслух названия стран, начиная с буквы «А». Тот, кто пропускает ход, должен сделать еще несколько повторов.