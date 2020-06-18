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Как получить максимум от каждой пробежки

Советы от Nike Running

Получай максимум от каждой пробежки

Забудь на время о статистике и подумай, почему ты бегаешь.

Бег — это не просто цифры. Ответив на вопрос «Почему я бегаю?», ты сможешь получать больше удовольствия от тренировок и меньше зацикливаться на результатах.

Когда мы думаем о беге, нас обычно волнуют две вещи: дистанция и скорость. В нашем обществе, одержимом статистикой и результатами, мы делимся в соцсетях всем: от базовых показателей до VO2 max (максимальное потребление кислорода) и каденса. Но такой однобокий, ориентированный на цифры подход к бегу может сделать твои тренировки менее приятными.

«Мы часто хвалим себя только за участие в соревнованиях, очень интенсивные тренировки или личные рекорды, — говорит главный международный тренер бегового клуба Nike Крис Беннет. — Но чем сильнее мы становимся, тем сложнее нам улучшать свои результаты, и если это все, за что мы себя хвалим, хвалить нам себя будет особо не за что».

По словам Криса, если ты будешь относиться к бегу не просто как к физической нагрузке и набору цифр, ты дашь себе больше возможностей для успеха и сможешь получать больше удовольствия от тренировок. Лучший способ сделать это — спросить себя, почему ты бегаешь.

«Но чем сильнее мы становимся, тем сложнее нам улучшать свои результаты, и если это все, за что мы себя хвалим, хвалить нам себя будет особо не за что».

Крис Беннет, главный международный тренер бегового клуба Nike

Подумай о том, почему ты бегаешь. Чтобы расслабиться после трудного рабочего дня? Чтобы найти решение проблем или зарядиться творческой энергией? Или просто чтобы выйти на улицу и подышать свежим воздухом?

Получай максимум от каждой пробежки

По словам Криса, нам стоит постоянно напоминать себе, почему мы бегаем, а не думать только о том, сколько мы можем пробежать и за какое время. Такой подход мотивирует гораздо больше, а каждая тренировка становится поводом похвалить себя.

Ответ на вопрос «Почему?» также увеличивает нашу психологическую выносливость и целеустремленность, которые важны для достижения результатов. В конце концов, психологическая стойкость важна не меньше, чем работа мышц. Напоминая себе о том, почему мы бегаем, мы заряжаемся внутренней силой.

Когда мы знаем, с какой целью бегаем, мы можем получать больше удовольствия от тренировок. «Бег должен заставлять нас чувствовать себя по-настоящему живыми, — говорит Крис. — Тренировки должны приносить удовольствие, ведь мы сами решили, что хотим бегать». Это может быть непросто, если постоянно смотреть на маленький экран своих смарт-часов.

Это не значит, что нужно целиком отказаться от отслеживания метрик. Но Крис предлагает измерять успех и по другим показателям. У тебя впервые получилось забежать на самый высокий холм? Пробежка натолкнула тебя на отличную идею для рабочего проекта? Тебе посчастливилось наблюдать красивейший рассвет? «Ничто из вышеперечисленного не имеет ни малейшего отношения к тому, сколько километров и с какой скоростью тебе удалось пробежать, — говорит Беннет. — Но от этого оно не становится менее прекрасным, и это самое замечательное, что есть в беге».

Получай максимум от каждой пробежки

3 совета для хорошей пробежки

Теперь, когда ты знаешь, почему бегаешь, ты можешь сделать свои тренировки еще лучше с помощью советов от тренера Криса Беннета.

  1. Визуализируй успех. Бегаешь, чтобы снять стресс? Представь, какое спокойствие, расслабленность и подъем сил ты будешь чувствовать в конце тренировки. Бегаешь для поддержания формы и здоровья? Сосредоточься на своих ощущения и дыхании и подумай о пользе, которую приносит тебе каждое движение.
  2. Убеди себя не сдаваться. Даже если фраза «Ты можешь сделать это» кажется тебе банальной, помни — положительные установки могут убедить твой мозг и ноги не сдаваться во время тяжелой тренировки или забега.
  3. Находи приятное в неприятном. На улице идет дождь или тебе предстоит изнурительный подъем на холм? Вместо того чтобы сразу поддаться негативным эмоциям, подумай о том, как сложные тренировочные условия делают тебя лучше и сильнее. И не забудь потом похвалить себя за стойкость характера. Способность преодолевать трудности как во время тренировок, так и в жизни — результат упорной работы над собой. Как говорит Крис: «Мы бегаем не для того, чтобы нам было проще. Мы бегаем, чтобы мы могли преодолевать все более и более трудные препятствия».
Получай максимум от каждой пробежки

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Получай максимум от каждой пробежки

Nike Run Club

Твой идеальный партнер для бега.

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