Получай максимум от каждой пробежки

Советы от Nike Running
Забудь на время о статистике и подумай, почему ты бегаешь.
Бег — это не просто цифры. Ответив на вопрос «Почему я бегаю?», ты сможешь получать больше удовольствия от тренировок и меньше зацикливаться на результатах.
Когда мы думаем о беге, нас обычно волнуют две вещи: дистанция и скорость. В нашем обществе, одержимом статистикой и результатами, мы делимся в соцсетях всем: от базовых показателей до VO2 max (максимальное потребление кислорода) и каденса. Но такой однобокий, ориентированный на цифры подход к бегу может сделать твои тренировки менее приятными.
«Мы часто хвалим себя только за участие в соревнованиях, очень интенсивные тренировки или личные рекорды, — говорит главный международный тренер бегового клуба Nike Крис Беннет. — Но чем сильнее мы становимся, тем сложнее нам улучшать свои результаты, и если это все, за что мы себя хвалим, хвалить нам себя будет особо не за что».
По словам Криса, если ты будешь относиться к бегу не просто как к физической нагрузке и набору цифр, ты дашь себе больше возможностей для успеха и сможешь получать больше удовольствия от тренировок. Лучший способ сделать это — спросить себя, почему ты бегаешь.
«Но чем сильнее мы становимся, тем сложнее нам улучшать свои результаты, и если это все, за что мы себя хвалим, хвалить нам себя будет особо не за что».
Крис Беннет, главный международный тренер бегового клуба Nike
Подумай о том, почему ты бегаешь. Чтобы расслабиться после трудного рабочего дня? Чтобы найти решение проблем или зарядиться творческой энергией? Или просто чтобы выйти на улицу и подышать свежим воздухом?
По словам Криса, нам стоит постоянно напоминать себе, почему мы бегаем, а не думать только о том, сколько мы можем пробежать и за какое время. Такой подход мотивирует гораздо больше, а каждая тренировка становится поводом похвалить себя.
Ответ на вопрос «Почему?» также увеличивает нашу психологическую выносливость и целеустремленность, которые важны для достижения результатов. В конце концов, психологическая стойкость важна не меньше, чем работа мышц. Напоминая себе о том, почему мы бегаем, мы заряжаемся внутренней силой.
Когда мы знаем, с какой целью бегаем, мы можем получать больше удовольствия от тренировок. «Бег должен заставлять нас чувствовать себя по-настоящему живыми, — говорит Крис. — Тренировки должны приносить удовольствие, ведь мы сами решили, что хотим бегать». Это может быть непросто, если постоянно смотреть на маленький экран своих смарт-часов.
Это не значит, что нужно целиком отказаться от отслеживания метрик. Но Крис предлагает измерять успех и по другим показателям. У тебя впервые получилось забежать на самый высокий холм? Пробежка натолкнула тебя на отличную идею для рабочего проекта? Тебе посчастливилось наблюдать красивейший рассвет? «Ничто из вышеперечисленного не имеет ни малейшего отношения к тому, сколько километров и с какой скоростью тебе удалось пробежать, — говорит Беннет. — Но от этого оно не становится менее прекрасным, и это самое замечательное, что есть в беге».
3 совета для хорошей пробежки
Теперь, когда ты знаешь, почему бегаешь, ты можешь сделать свои тренировки еще лучше с помощью советов от тренера Криса Беннета.