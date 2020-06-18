Получай максимум от каждой пробежки

По словам Криса, нам стоит постоянно напоминать себе, почему мы бегаем, а не думать только о том, сколько мы можем пробежать и за какое время. Такой подход мотивирует гораздо больше, а каждая тренировка становится поводом похвалить себя.



Ответ на вопрос «Почему?» также увеличивает нашу психологическую выносливость и целеустремленность, которые важны для достижения результатов. В конце концов, психологическая стойкость важна не меньше, чем работа мышц. Напоминая себе о том, почему мы бегаем, мы заряжаемся внутренней силой.



Когда мы знаем, с какой целью бегаем, мы можем получать больше удовольствия от тренировок. «Бег должен заставлять нас чувствовать себя по-настоящему живыми, — говорит Крис. — Тренировки должны приносить удовольствие, ведь мы сами решили, что хотим бегать». Это может быть непросто, если постоянно смотреть на маленький экран своих смарт-часов.



Это не значит, что нужно целиком отказаться от отслеживания метрик. Но Крис предлагает измерять успех и по другим показателям. У тебя впервые получилось забежать на самый высокий холм? Пробежка натолкнула тебя на отличную идею для рабочего проекта? Тебе посчастливилось наблюдать красивейший рассвет? «Ничто из вышеперечисленного не имеет ни малейшего отношения к тому, сколько километров и с какой скоростью тебе удалось пробежать, — говорит Беннет. — Но от этого оно не становится менее прекрасным, и это самое замечательное, что есть в беге».