Красивая игра: тренер по фитнесу Шев Робинсон и хореограф Таниша Скотт

Таниша: я еще не доходила до той точки, которую обычно называют творческим кризисом. Я говорю так только потому, что я не рассматриваю хореографию, движение и творчество как механический процесс. Здесь нет четких инструкций. Есть своя живая история. Поэтому сначала я пытаюсь понять, в чем же эта история. Какая идея заложена в этой песне? Какой человек ее исполняет? Я собираю общую картину по деталям. И если какая-то деталь не подходит, значит она не из этой истории. А я не создаю ничего, если в этом нет гармонии.



Шев: как ты поддерживаешь мотивацию своих подопечных исполнителей и танцовщиков?



Таниша: каждый должен гордиться своей работой и осознавать свой собственный вклад в общее дело. Как руководитель я должна делегировать обязанности. Мне нужно убедиться в том, что мое видение имеет смысл, и что я правильно подобрала свою команду — стилиста, танцоров и помощника. Это рабочая экосистема, здесь очень важна командная работа. Мне кажется, если ты даешь людям возможность делать что-то и доверяешь им, они хотят выполнять ее как можно лучше. В этом мой принцип.



Шев: как ты устанавливаешь отношения с подопечными, другими танцовщиками и клиентами?



Таниша: я не веду себя высокомерно, потому что я сама всегда чему-то учусь. Поэтому я слушаю. Много разговариваю с ними. Задаю много вопросов [на съемочной площадке]. Я всегда где-то сбоку, танцую с маленькими детьми и делаю много чего. Мне нужно общаться с людьми, потому что в обычной жизни проявляется подлинное искусство. Я уважаю эти правила. Я уважаю искусство во всех формах. И я продолжаю мечтать, продолжаю игру воображения.



Шев: ты не видишь, но у меня даже мурашки по коже пошли.