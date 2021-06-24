Красивая игра: тренер по фитнесу Шев Робинсон и хореограф Таниша Скотт

Культура
Уверенность в себе позволяет этому дуэту достигать успеха в танцах и фитнесе
Хореограф Таниша Скотт и фитнес-тренер Шев Робинсон объясняют, как расширение возможностей для себя позволяет им делать то же самое для других.
«Красивая игра» — это серия открытых дискуссий между атлетами и представителями творческих профессий, которые обсуждают друг с другом секреты успеха в своем деле.
Таниша Скотт и Шев Робинсон в основном занимаются тем, что помогают людям. Таниша — легендарный хореограф, а Шев — фитнес-тренер, которая работает со знаменитостями и имеет огромное количество подписчиков в соцсетях. Цель каждой из них — поддерживать физическое и психическое здоровье своих клиентов и помогать им расти творчески. Шев описывает свою деятельность как «создание сообщества уверенности в себе». У Таниши и Шев есть опыт работы с профессиональными атлетами, а также исполнителями мирового уровня, которым они помогали подготовиться к живым выступлениям, съемкам музыкальных клипов и сессиям для журналов. Они обе родились в Торонто и при этом имеют ямайские корни, но этих двух женщин связывает не только происхождение — они профессионалы в своем деле и иногда даже работают в тандеме для некоторых знаменитых клиентов.
В этом выпуске «Красивой игры» Таниша и Шев обсуждают принципы мастерства, необходимые для любой профессии, и метод ведения клиентов к успеху, путь к которому начинается изнутри.
Шев: ну что ж, начнем. Таниша, как бы ты описала свою работу?
Таниша: я хореограф, тренер по движению — что сильно отличается от хореографии, — а также креативный директор.
Шев: ты помогаешь людям почувствовать себя уверенно на сцене.
Таниша: это, наверное, вдохновляет меня больше всего... Расскажи мне о своей работе.
Шев: как у настоящего выходца с Карибских островов, у меня три профессии: я фитнес-атлетка, предпринимательница и тренер. Я помогаю исполнителям готовиться к турам, концертам, гастролям и съемкам для журналов. Я создала компанию Body by Shev и тренирую людей по всему миру. Мне очень нравится общаться с новыми людьми и помогать им достичь поставленных целей.
Таниша: и знаешь, мне всегда казалось, что ты работаешь очень самоотверженно. Я это увидела и поняла, когда мы стали работать вместе. Ты не думаешь, что это стало причиной твоего выбора профессии?
Шев: я знала, что хочу помогать людям. Я хотела помочь им найти уверенность в своих силах. Я просто не знала, каким образом. Я всегда любила фитнес. Всю жизнь увлекалась. Я была звездой трека. Это есть во мне. Поэтому я и нахожусь здесь сейчас... Скажи, ты когда-нибудь сталкивалась с препятствиями на своем творческом пути? Если да, как ты их обходишь?
«Каждый должен гордиться своей работой и осознавать свой собственный вклад в общее дело».
Таниша
Таниша: я еще не доходила до той точки, которую обычно называют творческим кризисом. Я говорю так только потому, что я не рассматриваю хореографию, движение и творчество как механический процесс. Здесь нет четких инструкций. Есть своя живая история. Поэтому сначала я пытаюсь понять, в чем же эта история. Какая идея заложена в этой песне? Какой человек ее исполняет? Я собираю общую картину по деталям. И если какая-то деталь не подходит, значит она не из этой истории. А я не создаю ничего, если в этом нет гармонии.
Шев: как ты поддерживаешь мотивацию своих подопечных исполнителей и танцовщиков?
Таниша: каждый должен гордиться своей работой и осознавать свой собственный вклад в общее дело. Как руководитель я должна делегировать обязанности. Мне нужно убедиться в том, что мое видение имеет смысл, и что я правильно подобрала свою команду — стилиста, танцоров и помощника. Это рабочая экосистема, здесь очень важна командная работа. Мне кажется, если ты даешь людям возможность делать что-то и доверяешь им, они хотят выполнять ее как можно лучше. В этом мой принцип.
Шев: как ты устанавливаешь отношения с подопечными, другими танцовщиками и клиентами?
Таниша: я не веду себя высокомерно, потому что я сама всегда чему-то учусь. Поэтому я слушаю. Много разговариваю с ними. Задаю много вопросов [на съемочной площадке]. Я всегда где-то сбоку, танцую с маленькими детьми и делаю много чего. Мне нужно общаться с людьми, потому что в обычной жизни проявляется подлинное искусство. Я уважаю эти правила. Я уважаю искусство во всех формах. И я продолжаю мечтать, продолжаю игру воображения.
Шев: ты не видишь, но у меня даже мурашки по коже пошли.
«Меня вдохновляет мысль о том, что я могу помочь людям вернуть их утраченную уверенность в себе».
Шев
Таниша: в чем проявляется твое увлечение фитнесом и здоровым образом жизни?
Шев: у меня очень серьезный подход к популяризации здорового образа жизни в обществе. Это проявляется во всём: в том, как я начинаю день, чем я питаю свое тело, как веду себя с людьми. Я не знаю другого подхода к жизни. Если я не здорова, я не смогу помочь другим. Мне кажется, что окружающие тоже чувствуют мою энергию.
Таниша: как ты сохраняешь свою мотивацию для поддержания мотивации в других людях?
Шев: меня вдохновляет мысль о том, что я могу помочь людям вернуть их утраченную уверенность в себе. Не важно, в чем это выражается — в нескольких лишних килограммах, ослабленном состоянии после рождения ребенка, чувстве дискомфорта перед зеркалом... Для меня мои клиенты — моя большая семья. Меня никогда так сильно не мотивировала энергия других людей. Именно поэтому я стараюсь поддерживать в себе спокойствие и сосредоточенность, чтобы дать это другим людям.
Таниша: в этом и есть проявление самоотверженности. Как ты настраиваешься на работу с клиентом?
Шев: прежде чем начать работу с клиентом, я напоминаю себе, для чего этот человек обратился ко мне. В чем его история, и как я могу помочь? Я не могу предоставлять свои услуги, пока не пойму, зачем это нужно клиенту.
«Прежде чем начать работу с клиентом, я напоминаю себе, для чего этот человек обратился ко мне. В чем его история, и как я могу помочь?»
Шев
Таниша: как ты находишь баланс между ожиданиями человека от занятий фитнесом и его физическими особенностями?
Шев: я считаю, что очень важно работать так же, как и мои клиенты, чтобы они не считали меня идеалом. Я такой же человек. Я тренируюсь каждый день, потому что у меня тоже есть цели. Я не просто тренер, который всегда выглядит безупречно. Сейчас я провожу 30-дневный челлендж и сама участвую в нем. Я ем то, что едят мои клиенты. Я тренируюсь по той же программе, что и они.
Таниша: абсолютно согласна. И это очень похоже на то, что делаю я, так же помогая людям стать лучшей версией себя. Ты запустила 30-дневный челлендж — подожди, Шев, я должна это подчеркнуть, — ты запустила 30-дневный челлендж на 500 человек.
Шев: 585 человек.
Таниша: подумать только, 585 человек. За это время ты что-то узнала о границах своих возможностей, когда ты помогаешь людям достичь своих целей?
Шев: я всегда говорила, что хочу создать программу тренировок для большого количества женщин любого возраста и уровня подготовки, которым нужно нарастить мышечную массу, снизить вес или прийти в тонус, и все это с пользой для здоровья. Тот факт, что я смогла это сделать, изменил мое мнение о своих возможностях как тренера и личности.
Таниша: и все тренируются одновременно. Это так здорово.
Текст: Дариан Харвин
Видео: Трэвис Вуд
Опубликовано: ноябрь 2020 г.