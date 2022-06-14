Красивая игра: владелица кофейни Playground Coffee Зенат Бегум и продюсер Эль Клэй

Действительно, кофейня Playground не похожа на другие. С момента открытия в 2016 году она стала центром общественного притяжения. В дополнение к превосходному кофе в кафе также проводятся вечера поэзии, семинары, радиотрансляции и обмен книгами (посетители могут бесплатно оставить или забрать книгу). В прошлом году кофейня Playground участвовала в общественном проекте «Холодильник», реализованном в Нью-Йорке, в рамках которого люди, живущие по соседству, бесплатно оставляли еду, а другие могли взять всё, что им нужно.



Зенат переняла все тонкости управления небольшим бизнесом от своего отца, который в течение 20 лет владел магазином оборудования в том же месте. Эль, в свою очередь, знает, как реализовать проект от начала до конца. Она является основателем продюсерской компании Wild Child NYC, специализирующейся на создании экспериментальных историй и рассказов маргинализированных авторов. Она ведет собственные подкасты, а также работала над рядом других проектов в области кинофильмов и аудиозаписей.



Эль и Зенат объединила любовь к окрестностям Бруклина и общественной деятельности, а также увлеченность своим делом. Они с энтузиазмом взялись за организацию мероприятий в уникальной кофейне Playground. Здесь они обсуждают создание успешной команды для поддержки их сообщества и рассуждают, какую роль в их работе сыграл баскетбол (еще одно общее увлечение).





Эль: Зенат, с тех пор как я тебя встретила, ты всегда была в центре жизни своего сообщества. Когда началась пандемия COVID, кофейня Playground взяла на себя инициативу по объединению сообщества и обеспечению протестующих ресурсами, в том числе продуктами из холодильников сообщества. Как ты — не скажу «резко», потому что ты всегда занималась общественной работой, но всё же — поменяла ориентир, выйдя за пределы кофейни?



Зенат: старый школьный друг подал мне идею создания общественного холодильника. В последние несколько месяцев у фермеров было перепроизводство овощей. Они просто раздавали их из продовольственных банков. Я рассказала людям об этом, и мы быстро наладили совместную работу. Затем я стала встречать завсегдатаев нашей кофейни и местных жителей, которые ежедневно брали продукты из холодильника. Среди них были работники сферы обслуживания, работники жизненно важных отраслей, работники строительной отрасли, а также те, кто обеспечивает дневной уход или не может не ходить на работу. Пока я разговариваю с тобой, я посматриваю за холодильником. За последний час зашли 10 человек, чтобы занести или взять продукты. Проект действительно отлично работает. На пути было много проблем, как и с другими проектами... Но их необходимо решать, потому что самое важное — это то, что мы обеспечиваем людей питанием в то время, когда это особенно необходимо.