Красивая игра: владелица кофейни Playground Coffee Зенат Бегум и продюсер Эль Клэй

Для двух предпринимательниц из Бруклина победы на площадке и в жизни начинаются с работы в команде
Культура
Продюсер Эль Клэй и владелица кофейни Зенат Бегум любят свой район Бедфорд-Стайвесант и занимаются общественной деятельностью, в чем им помогают окружающие.
«Красивая игра» — это серия открытых дискуссий между атлетами и представителями творческих профессий, которые обсуждают друг с другом секреты успеха в своем деле.
Эль Клэй знала, что соседство с кофейней Playground в районе Бедфорд-Стайвесант в Бруклине и знакомство с ее владелицей Зенат Бегум станет чем-то особенным, с того момента, как впервые зашла туда.
«Я немного сноб в отношении кофе и просто люблю заглядывать в разные кофейни, — вспоминает Эль. — Но туда я пришла не только ради хорошего обеда. Я увидела Зенат в Instagram и была вдохновлена ее работой. Я зашла в кофейню и попросила вызвать ее. Я осмотрелась и поняла, что здесь всё по-другому».
Действительно, кофейня Playground не похожа на другие. С момента открытия в 2016 году она стала центром общественного притяжения. В дополнение к превосходному кофе в кафе также проводятся вечера поэзии, семинары, радиотрансляции и обмен книгами (посетители могут бесплатно оставить или забрать книгу). В прошлом году кофейня Playground участвовала в общественном проекте «Холодильник», реализованном в Нью-Йорке, в рамках которого люди, живущие по соседству, бесплатно оставляли еду, а другие могли взять всё, что им нужно.
Зенат переняла все тонкости управления небольшим бизнесом от своего отца, который в течение 20 лет владел магазином оборудования в том же месте. Эль, в свою очередь, знает, как реализовать проект от начала до конца. Она является основателем продюсерской компании Wild Child NYC, специализирующейся на создании экспериментальных историй и рассказов маргинализированных авторов. Она ведет собственные подкасты, а также работала над рядом других проектов в области кинофильмов и аудиозаписей.
Эль и Зенат объединила любовь к окрестностям Бруклина и общественной деятельности, а также увлеченность своим делом. Они с энтузиазмом взялись за организацию мероприятий в уникальной кофейне Playground. Здесь они обсуждают создание успешной команды для поддержки их сообщества и рассуждают, какую роль в их работе сыграл баскетбол (еще одно общее увлечение).
Эль: Зенат, с тех пор как я тебя встретила, ты всегда была в центре жизни своего сообщества. Когда началась пандемия COVID, кофейня Playground взяла на себя инициативу по объединению сообщества и обеспечению протестующих ресурсами, в том числе продуктами из холодильников сообщества. Как ты — не скажу «резко», потому что ты всегда занималась общественной работой, но всё же — поменяла ориентир, выйдя за пределы кофейни?
Зенат: старый школьный друг подал мне идею создания общественного холодильника. В последние несколько месяцев у фермеров было перепроизводство овощей. Они просто раздавали их из продовольственных банков. Я рассказала людям об этом, и мы быстро наладили совместную работу. Затем я стала встречать завсегдатаев нашей кофейни и местных жителей, которые ежедневно брали продукты из холодильника. Среди них были работники сферы обслуживания, работники жизненно важных отраслей, работники строительной отрасли, а также те, кто обеспечивает дневной уход или не может не ходить на работу. Пока я разговариваю с тобой, я посматриваю за холодильником. За последний час зашли 10 человек, чтобы занести или взять продукты. Проект действительно отлично работает. На пути было много проблем, как и с другими проектами... Но их необходимо решать, потому что самое важное — это то, что мы обеспечиваем людей питанием в то время, когда это особенно необходимо.
Эль: как ты решаешь проблемы и управляешь своей командой?
Зенат: однажды, когда возникла серьезная проблема, я поняла: «Я же всё свое время посвящаю [общественным холодильникам], а у меня еще есть целая кофейня, которой нужно управлять». Если я хочу, чтобы персонал Playground понимал меня и мог эффективно взаимодействовать со мной, им придется участвовать в этом [тоже]. Что ж, все были в одной лодке и хорошо понимали, что все проблемы являются частью этого пути. К тому же, трудности научили меня смирению.
Ты стремишься окружать себя людьми, которые тебя постоянно вдохновляют. Верно? И как же ты определяешь, каких людей или друзей привлечь, чтобы помочь тебе реализовать свои цели?
Эль: думаю, что выбор основывается на внутреннем ощущении. На обмене энергией между людьми. Я могу сказать, что ты и я совместимы, потому что мы обе по гороскопу принадлежим к стихии земли. Я Козерог, а ты — Дева.
Зенат: давай заземлимся.
Эль: мы понимаем, как работать в тандеме... но я думаю, именно люди меня вдохновляют. Думаю, важно видеть перспективу в том, что мы можем создать вместе, а также дело в энергии и способности справляться с проблемами... если такие люди есть и если они увлечены этим.
Зенат: одна из задач лидера и участника команды — распознавать сильные и слабые стороны людей, приободрять и воодушевлять их и при этом работать над вещами, которые могут быть не столь интересны или о которых ты даже не имеешь представления.
«Трудности научили меня смирению».
Зенат
Итак, Эль, как ты выстраиваешь слаженную работу между сотрудниками?
Эль: я учусь от проекта к проекту. Будучи баскетболисткой и тренером или [продюсером] и помощником продюсера, я знала, что необходимо уметь общаться с людьми и быть уверенной, что мы понимаем друг друга. Дело в команде. Если моя цель — побеждать, и я вижу, что кто-то в команде не всегда работает одинаково усердно, то нужно проверить все ли в порядке. Мы должны пересмотреть и скорректировать обязанности.
Зенат: скажи, каковы твои сильные и слабые стороны при управлении командой? Как ты научилась преодолевать свои слабости?
Эль: я считаю, что одна из моих сильных сторон как продюсера — это доверие своему видению. Я не могу заставить свою команду реализовать мою идею, если я сама не верю в нее. Моя слабость заключается в стремлении разграничить дружбу и совместную работу... и не принимать всё на свой счет. Я чувствительный человек и воспринимаю критику как неприятие или что-то злонамеренное. Способность доверять отношениям и знать, что человек дает мне такую обратную связь, чтобы я могла совершенствоваться, — это мне действительно пришлось скорректировать в себе и проработать.
Зенат: я считаю, что это хороший показатель, если ты можешь работать с людьми, которые сильно от тебя отличаются, и при этом создавать нечто удивительное и новое. Я имею в виду рассказчиков, с которыми у тебя будут встречи, и ты сможешь идеально использовать свою призму для создания новых историй.
Эль: химия между участниками команды ни с чем не сравнится. Каждый играет свою роль, но никто не сомневается в тот момент, когда надо активизироваться и начать работу. Вот так и выигрываются чемпионаты!
Зенат: абсолютно. Я думаю, это важно, потому что есть такое представление, что [победы] приходят разными способами. [Они] могут не случиться во время мероприятия, хотя все прекрасно, но могут прийти в тот день, когда кто-то оставит отзыв «В кофейне Playground самый лучший кофе». И знаете, это естественно.
Эль: это действительно естественно. Это как если сосредоточиться и понять свое видение, а затем сказать: вы все должны реализовывать это видение должным образом.
Зенат: еще до того как сформировать свое видение, вы должны культивировать его. Необходимо посадить семена, чтобы получить видение в качестве урожая. Мне нравится это сравнение с сельским хозяйством. Нам, людям, требуется много нежности и заботы. Если нас оградить от окружающих людей, мы не сможем работать эффективно. И это будет отрицательным опытом для всех.
Эль: если ты собираешься действительно взращивать других людей, тебе необходимо взрастить саму себя.
Зенат: как найти время, чтобы сконцентрироваться перед началом работы?
Эль: я всё еще работаю над этим. Я думаю, у людей было много времени узнать себя в других условиях и справиться с огромным количеством эмоций, связанных с происходящим сейчас. До всей этой истории я не особо думала о том, как укрепить свою силу духа. Как я перезаряжаюсь, восстанавливаюсь и сохраняю или достигаю определенного баланса. Мне кажется, за последние несколько месяцев я снизила темп, он стал более устойчив... и я просто пытаюсь понять, как встроить в свою жизнь полезные вещи: заботу о себе, прогулки, тренировки, медитацию.
Зенат: ты играешь в баскетбол, я уверена.
Эль: слушай, я там. Они не готовы терпеть меня здесь.
Зенит: я не видела тебя на площадке.
Эль: я не тороплюсь, потому что немного потеряла форму, но я вернулась.
Текст: Дариан Харвин
Видео: Трэвис Вуд
Опубликовано: ноябрь 2020 г.