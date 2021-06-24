Красивая игра: Мио Асакава и Масами Хосоно

Мио: как ты практикуешься в создании причесок?



Масами: чтобы создать прическу, которая подходит клиенту, я стараюсь без предубеждений относиться к новым культурам и расширять свой кругозор. Моя работа заключается не в том, чтобы скопировать стрижку с фотографии, которую принес клиент. Я создаю уникальную прическу, учитывая все особенности человека. Такая задача требует постоянной тренировки. Когда клиент не знает, какую стрижку он хочет, я спрашиваю его о том, какая музыка ему нравится или кем он работает. Если бы я не разбиралась в искусстве и музыке, я бы не смогла придумывать образы, даже если бы клиенты рассказывали мне о том, что их вдохновляет. Даже в рок-н-ролле есть множество направлений. Если клиент слушает панк-рок «нью-вейв», которые играли в Лондоне в 70-х годах, мне нужно знать этот жанр, чтобы делать свою работу. Я всегда слежу за появлением новых форм искусства и культуры. Я хочу, чтобы мои клиенты чувствовали: «Масами со мной на одной волне».



Мио: ты часто публикуешь новости нью-йоркского сообщества ЛГБТК в своем Instagram-аккаунте, где много подписчиков из Японии. Считаешь ли ты это частью своей творческой жизни?



Масами: да, так и есть. Когда я впервые попала в Нью-Йорк и увидела разнообразие людей в этом городе, я прямо испытала облегчение. Япония — консервативная страна, и представителям общества ЛГБТК там бывает тяжело. Многие из них скрывают свою сексуальную ориентацию, а некоторые люди подсознательно показывают неприязнь к ним оскорбительными замечаниями. Рассказывая про свой положительный опыт в Нью-Йорке, я хочу показать, что нет ничего плохого в том, чтобы принадлежать к ЛГБТК.



А, кстати, почему ты выбрала именно скейтбординг? Обычно он считается спортом для мальчиков.



Мио: мне давно нравился скейтбординг, но я думала, что это не женское занятие. А потом я увидела видео в Instagram, на которых девушки катались на скейтборде, я написала им, и они позвали меня в скейт-парк. Я больше не думаю о том, мужской это спорт или женский, но мне всё равно хочется, чтобы общество считало девушек на скейтборде обычным явлением. Поэтому я размещаю видео в Instagram — не только мои, но и скейтбордисток, с которыми я катаюсь. Так люди смогут увидеть, как много девушек катаются. С того дня, как я начала кататься, уже прошло почти полтора года. Это очень дружная компания, все скейтбордистки как будто давно знают друг друга.