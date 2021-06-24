Красивая игра: Мио Асакава и Масами Хосоно

Культура
Новая стрижка или новый трюк на скейте — без практики никуда
Скейтбордистка Мио Асакава и владелица салона красоты Масами Хосоно рассказывают о своих творческих проектах и о том, как практика помогает им развивать навыки в спорте и творчестве.
«Красивая игра» — это серия открытых дискуссий между атлетами и представителями творческих профессий, которые обсуждают друг с другом секреты успеха в своем деле.
Давно известно, что постоянная практика — ключ к улучшению результатов в спорте, но это правило работает и вне спорта. Масами Хосоно, 32-летняя владелица гендерно-нейтрального салона красоты Vacancy Project в районе Ист-Виллидж в Нью-Йорке, знает, что вдохновение, полученное за пределами салона, помогает в ежедневной работе. «Даже если я ежедневно делаю клиенту одну и ту же укладку, я каждый раз узнаю что-то новое. Если какой-то этап укладки сделать немного по-другому, прическа будет выглядеть лучше, и так далее, — говорит Масами. — Я постоянно неосознанно подмечаю такие моменты».
Мио Асакава, 28-летняя скейтбордистка, работающая техническим консультантом в Токио, говорит о важности практики для уверенного катания и выполнения трюков. Еще до того как Масами переехал в Нью-Йорк, они с Мио встретились в маленьком суши-баре в районе Накамегуро в Токио. Несмотря на разные профессии, оба понимают, что именно время, посвященное развитию навыков, помогает им расти в профессии, а также бороться с гендерными предубеждениями.
В этом выпуске «Красивой игры» Масами и Мио обсуждают, как каждый из них пришел к осознанию важности практики и повышения своего мастерства — не только ради себя, но ради общества.
Мио: ты начал работать в индустрии красоты, когда еще жил в Японии. Чем тебя привлекает парикмахерское искусство?
Масами: для меня парикмахерское искусство — способ коммуникации. Это не изменилось даже тогда, когда я переехала в Нью-Йорк. Особенно потому, что раньше я плохо говорила на английском. Я знакомилась с людьми, делая им стрижки и размещая их фотографии в соцсетях.
Мио: что послужило причиной создания Vacancy Project?
Масами: отработав 14 лет в парикмахерских салонах Токио и Нью-Йорка, я стала более четко понимать, чего хочу. Я начала продумывать собственную концепцию салона красоты. Я хотела, чтобы мой салон был не просто парикмахерской, а местом отдыха, где человек любого пола, происхождения и взглядов чувствовал бы себя комфортно и с радостью проводил время. Я сама столкнулась с этими трудностями, когда переехала из Японии в Нью-Йорк. Думаю, тогда не было так много гендерно-нейтральных салонов, и решила не делать своим клиентам стереотипные стрижки. Я считаю, что стрижка должна быть такой, какую хочет клиент. Кроме того, каждый месяц салон делает пожертвование в центр ЛГБТК.
«Моя работа заключается не в том, чтобы скопировать стрижку с фотографии, которую принес клиент. Я создаю уникальную прическу, учитывая все особенности человека. Такая задача требует постоянной тренировки».
Масами
Мио: как ты практикуешься в создании причесок?
Масами: чтобы создать прическу, которая подходит клиенту, я стараюсь без предубеждений относиться к новым культурам и расширять свой кругозор. Моя работа заключается не в том, чтобы скопировать стрижку с фотографии, которую принес клиент. Я создаю уникальную прическу, учитывая все особенности человека. Такая задача требует постоянной тренировки. Когда клиент не знает, какую стрижку он хочет, я спрашиваю его о том, какая музыка ему нравится или кем он работает. Если бы я не разбиралась в искусстве и музыке, я бы не смогла придумывать образы, даже если бы клиенты рассказывали мне о том, что их вдохновляет. Даже в рок-н-ролле есть множество направлений. Если клиент слушает панк-рок «нью-вейв», которые играли в Лондоне в 70-х годах, мне нужно знать этот жанр, чтобы делать свою работу. Я всегда слежу за появлением новых форм искусства и культуры. Я хочу, чтобы мои клиенты чувствовали: «Масами со мной на одной волне».
Мио: ты часто публикуешь новости нью-йоркского сообщества ЛГБТК в своем Instagram-аккаунте, где много подписчиков из Японии. Считаешь ли ты это частью своей творческой жизни?
Масами: да, так и есть. Когда я впервые попала в Нью-Йорк и увидела разнообразие людей в этом городе, я прямо испытала облегчение. Япония — консервативная страна, и представителям общества ЛГБТК там бывает тяжело. Многие из них скрывают свою сексуальную ориентацию, а некоторые люди подсознательно показывают неприязнь к ним оскорбительными замечаниями. Рассказывая про свой положительный опыт в Нью-Йорке, я хочу показать, что нет ничего плохого в том, чтобы принадлежать к ЛГБТК.
А, кстати, почему ты выбрала именно скейтбординг? Обычно он считается спортом для мальчиков.
Мио: мне давно нравился скейтбординг, но я думала, что это не женское занятие. А потом я увидела видео в Instagram, на которых девушки катались на скейтборде, я написала им, и они позвали меня в скейт-парк. Я больше не думаю о том, мужской это спорт или женский, но мне всё равно хочется, чтобы общество считало девушек на скейтборде обычным явлением. Поэтому я размещаю видео в Instagram — не только мои, но и скейтбордисток, с которыми я катаюсь. Так люди смогут увидеть, как много девушек катаются. С того дня, как я начала кататься, уже прошло почти полтора года. Это очень дружная компания, все скейтбордистки как будто давно знают друг друга.
«Тренировки и время, проведенное с друзьями, укрепляют наши взаимоотношения. Поэтому я часто говорю: „Поехали на тренировку, давайте покатаемся”».
Мио
Масами: когда становится заметна важность практики?
Мио: практика — самое главное в скейтбординге. Я недавно научилась делать кик-флип, и мне на это понадобился миллион попыток. Научиться хорошо кататься очень сложно, поэтому успехи доставляют такое удовольствие! Самое главное для меня — общество единомышленников. Тренировки и время, проведенное с друзьями, укрепляют наши взаимоотношения. Поэтому я часто говорю: «Поехали на тренировку, давайте покатаемся». Иногда я еду кататься одна, но чаще с друзьями.
Масами: я слышала, что в Токио многие катаются в парке Комазава. Ты тоже катаешься там?
Мио: да! Все скейтбордистки знают друг друга, поэтому чаще всего ты найдешь там знакомое лицо. В парке безопасно, потому что всегда есть компания.
Масами: как человек, живущий в Японии, считаешь ли ты, что представление японского общества о скейтбординге изменилось?
Мио: учитывая, что скейтбординг стал олимпийским видом спорта, я думаю, что отношение к нему как к «плохому» спорту постепенно исчезает. Есть одна скейтбордистка по имени Аори Нишимура, она очень успешна. Она олимпийская атлетка, и я думаю, она помогла изменить представления общества о скейтбординге. Но Комазава, наверное, единственный парк в Токио без входной платы. Создать скейт-парк в таком месте было непросто, поэтому я очень благодарна людям, которые сделали это. Тем не менее, кататься на улицах невозможно из-за полиции, поэтому нужно еще много преодолеть до того, как в Токио можно будет кататься так же свободно, как в Нью-Йорке.
Текст: Момоко Икеда
Видео: Трэвис Вуд
Опубликовано: ноябрь 2020 г.