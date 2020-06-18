Баскетбол в Гайнице, Хорватия

COURTSIDE — новая серия от Nike Basketball, посвященная площадкам и баскетбольным сообществам по всему миру.
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Пасмурным вечером в рабочем пригороде Гайнице в Хорватии небольшая группа людей слоняется у баскетбольной площадки. Мягкий желтый свет освещает силуэты, и их тени падают на внушительные здания вдоль площадки. По дороге снуют белые такси, а сквозь ограждение из сетки-рабицы видны проезжающие пригородные электрички, и стук колес задает ритмичный мотив, придающий особый шарм царящей здесь атмосфере.
Это знаменитая площадка Taxi Court в Гайнице. Гордость района, центр притяжения для его жителей. Здесь люди останавливаются поболтать, приходят провести вместе время и, в первую очередь, сыграть в баскетбол. Вечером начинает накрапывать дождь, затемняя асфальт, но никто никуда не торопится. Все обмениваются старыми шутками. Подначивают друг друга. Нужно многое успеть. Большинство игроков пришли пешком из близлежащих домов или остановились по пути домой, переодевшись из рабочей одежды прямо в машине.
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Тут же игроки начинают снимать лишнюю одежду и затягивать шнурки. Начинается динамичная игра «пять на пять». Стиль игры в Taxi Court можно описать как «силовой». Здесь редко кто-то заявляет о фоле, и если ты пробиваешься к кольцу, тебе приходится расплачиваться за это: сказать, что игра здесь ведется агрессивно, значит не сказать ничего. «Мы всегда играли довольно жестко, — рассказывает Иван Кризманич, превосходный защитник, известный сокрушающими щиколотки кроссоверами. — Здесь никто не уступит просто так, ради победы нужно стараться».
Уважение на площадке здесь имеет первостепенное значение, особенно когда речь идет об отстаивании чести района. Каждое лето, когда на площадке Taxi Court проводится ежегодный турнир «три на три», игроки из близлежащих городов, а с недавних пор и из соседних стран, приезжают, чтобы бросить вызов местной команде. «Мы стараемся разгромить их, потому что они приехали в Гайнице. Это наша площадка. Пусть попытают удачу в следующий раз», — говорит Иван.
Однако в Taxi Court так было не всегда. Многие годы игровая площадка находилась в плачевном состоянии, пока новое поколение не решило восстановить ее своими силами. «Мы заменили щиты, сделали разметку, сами поставили прожекторы», — рассказывает ветеран площадки Мирослав Йосич. С тех пор она стала их гордостью. «Благодаря нам площадка и весь район стали известными, — добавляет Иван. — Никто даже не знал об этом месте, пока мы не начали играть здесь и продвигать его».
Важно отметить, что площадка также стала местом встреч для представителей разных поколений, независимо от того, играют они или нет. «На эту площадку приходят все. От пятилетних детей до пятидесяти- и шестидесятилетних людей, — говорит Иван. — Мы рады всем».
Хотя площадка продолжает набирать популярность на международном уровне, местная команда, играющая здесь ежедневно, остается маленькой, но очень сплоченной семьей. Участники этого сообщества принадлежат к разным социальным слоям — здесь есть фармацевты, бармены, юристы и сотрудники склада, — и все они связаны игрой, которую так любят. Они каждый день общаются в групповом чате, планируя игры и посиделки с пивом после них. «Люди, играющие со мной, стали мне братьями, — говорит Мирослав. — Это не просто друзья».