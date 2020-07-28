Питание

Фланк стейк с жареным картофелем

От Nike Training

Фланк стейк с жареным картофелем

Питательное и вкусное блюдо готовится всего за 40 минут. Рецепт на 4 порции.

Это не обычное мясо с овощами. Попробуй этот вкусный рецепт, чтобы разнообразить свое меню.

 Тебе понравится это аппетитное блюдо с высоким содержанием белка. Не содержит глютен, орехи и молочные продукты.

Ингредиенты

998 г мелкого картофеля
300 г помидоров черри
1 ст. л. оливкового масла
1 лимон
1 зубчик чеснока
1 чашка измельченной петрушки
2 ст. л. оливкового масла
2 стакана рукколы
600 г фланк стейка

Ингредиенты

998 г мелкого картофеля
300 г помидоров черри
15 мл оливкового масла
1 лимон
1 зубчик чеснока
25 г измельченной петрушки
30 мл оливкового масла
150 г рукколы
600 г фланк стейка

Способ приготовления

  1. Заранее разогрей духовку до 205 ºC. Вымой и высуши картофель и помидоры на противне, сбрызни оливковым маслом и приправь солью и перцем по вкусу. Жарь в течение 20–30 минут.
  2. Очисти и измельчи чеснок, смешай с петрушкой, лимонной цедрой, лимонным соком, оливковым маслом и солью, а затем добавь рукколу.
  3. Обжаривай фланк стейк в сковороде на сильном огне в течение нескольких минут с каждой стороны. Приправь солью и перцем по вкусу. Оставь стейк на 10 минут, а затем нарежь на тонкие кусочки. Выложи фланк стейк, картофель и помидоры на подушке из рукколы на тарелку, затем подай на стол. Приятного аппетита!

Способ приготовления

  1. Заранее разогрей духовку до 205 ºC. Вымой и высуши картофель и помидоры на противне, сбрызни оливковым маслом и приправь солью и перцем по вкусу. Жарь в течение 20–30 минут.
  2. Очисти и измельчи чеснок, смешай с петрушкой, лимонной цедрой, лимонным соком, оливковым маслом и солью, а затем добавь рукколу.
  3. Обжаривай фланк стейк в сковороде на сильном огне в течение нескольких минут с каждой стороны. Приправь солью и перцем по вкусу. Оставь стейк на 10 минут, а затем нарежь на тонкие кусочки. Выложи фланк стейк, картофель и помидоры на подушке из рукколы на тарелку, затем подай на стол. Приятного аппетита!

Пищевая ценность на одну порцию

653 калории
59 г углеводов
50 г белка
24 г жира

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Фланк стейк с жареным картофелем

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Фланк стейк с жареным картофелем

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