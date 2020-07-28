Фланк стейк с жареным картофелем

От Nike Training
Питательное и вкусное блюдо готовится всего за 40 минут. Рецепт на 4 порции.
Это не обычное мясо с овощами. Попробуй этот вкусный рецепт, чтобы разнообразить свое меню.
Тебе понравится это аппетитное блюдо с высоким содержанием белка. Не содержит глютен, орехи и молочные продукты.
Ингредиенты
998 г мелкого картофеля
300 г помидоров черри
1 ст. л. оливкового масла
1 лимон
1 зубчик чеснока
1 чашка измельченной петрушки
2 ст. л. оливкового масла
2 стакана рукколы
600 г фланк стейка
Ингредиенты
998 г мелкого картофеля
300 г помидоров черри
15 мл оливкового масла
1 лимон
1 зубчик чеснока
25 г измельченной петрушки
30 мл оливкового масла
150 г рукколы
600 г фланк стейка
Способ приготовления
Способ приготовления
Пищевая ценность на одну порцию
653 калории
59 г углеводов
50 г белка
24 г жира