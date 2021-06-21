На восьми колесиках к настоящей себе

Неужели катание на роликах снова становится популярным? Пожалуй, стоит задать этот вопрос компании девушек, которые разрушают стереотипы и уже много лет катаются на роликах в Лонг-Бич, штат Калифорния. Они с готовностью ответят, что этот вид спорта никогда и не терял своей привлекательности. Просто в условиях текущего мирового кризиса больше людей обратили на него внимание. «Сейчас, когда на занятия спортом в помещении наложены ограничения, многие встали на ролики, чтобы узнать что-то новое, выйти на улицу или обрести свободу, которая стала большой ценностью во время локдауна», — говорит член команды Киана. Она регулярно встречается с другими атлетками, и вместе они расширяют границы спорта (и стиля). Поскольку многие площадки для катания закрыты, эта команда роллеров вышла на улицы и начала кататься на своей рампе всех цветов радуги на заднем дворе.



Но дворы и переулки — лишь малая часть мест, где ощущается влияние этой группы. Их онлайн-сообщество постоянно растет и включает в себя людей со всего мира. Видеозвонки и социальные сети помогают им общаться, узнавать новые трюки, улучшать навыки катания и поддерживать друг друга. Их миссия — продвигать позитивное отношение к телу и гендеру, поддерживать идеи инклюзивности и помогать людям по всему миру обретать уверенность в себе. Для всех них спорт — это безопасная гавань, в которой люди не обязаны вписываться в рамки традиционных представлений о том, что значит быть атлетом или выглядеть как атлет. «Я могу проявлять свою любовь к другим роллерам, поддерживая и подбадривая их, — говорит Джес. — Проявить любовь — значит создать ощущение принадлежности: открыть свое сердце и объятия, чтобы люди чувствовали, что им рады». Некоторые из них вспоминают, что в детстве над ними смеялись, когда они падали с роликов. Но возвращение к этому занятию во взрослом возрасте помогло им забыть о неприятном опыте прошлого. «Теперь надо мной не смеются — меня подбадривают», — говорит Джес.