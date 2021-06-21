Сообщество
На восьми колесиках к настоящей себе
Команда девушек-роллеров, считавших себя белыми воронами, создает безопасную гавань в мире спорта.
«В хорошей компании» — это рубрика о командах и клубах, которые меняют привычный расклад сил в своих видах спорта.
Неужели катание на роликах снова становится популярным? Пожалуй, стоит задать этот вопрос компании девушек, которые разрушают стереотипы и уже много лет катаются на роликах в Лонг-Бич, штат Калифорния. Они с готовностью ответят, что этот вид спорта никогда и не терял своей привлекательности. Просто в условиях текущего мирового кризиса больше людей обратили на него внимание. «Сейчас, когда на занятия спортом в помещении наложены ограничения, многие встали на ролики, чтобы узнать что-то новое, выйти на улицу или обрести свободу, которая стала большой ценностью во время локдауна», — говорит член команды Киана. Она регулярно встречается с другими атлетками, и вместе они расширяют границы спорта (и стиля). Поскольку многие площадки для катания закрыты, эта команда роллеров вышла на улицы и начала кататься на своей рампе всех цветов радуги на заднем дворе.
Но дворы и переулки — лишь малая часть мест, где ощущается влияние этой группы. Их онлайн-сообщество постоянно растет и включает в себя людей со всего мира. Видеозвонки и социальные сети помогают им общаться, узнавать новые трюки, улучшать навыки катания и поддерживать друг друга. Их миссия — продвигать позитивное отношение к телу и гендеру, поддерживать идеи инклюзивности и помогать людям по всему миру обретать уверенность в себе. Для всех них спорт — это безопасная гавань, в которой люди не обязаны вписываться в рамки традиционных представлений о том, что значит быть атлетом или выглядеть как атлет. «Я могу проявлять свою любовь к другим роллерам, поддерживая и подбадривая их, — говорит Джес. — Проявить любовь — значит создать ощущение принадлежности: открыть свое сердце и объятия, чтобы люди чувствовали, что им рады». Некоторые из них вспоминают, что в детстве над ними смеялись, когда они падали с роликов. Но возвращение к этому занятию во взрослом возрасте помогло им забыть о неприятном опыте прошлого. «Теперь надо мной не смеются — меня подбадривают», — говорит Джес.
Встречай команду роллеров
Ребел
Ребел, 29 лет, лидер сообщества (на местном и глобальном уровне), запустила масштабный проект в социальных сетях под названием Queer Girl Straight Skates. Он включает подкаст Skate Date, объединяющий роллеров со всего мира и помогающий им стать увереннее в себе — ведь ролики когда-то помогли самой Ребел поверить в себя. «Когда я только начала кататься, сообщество не просто приняло меня, мне сказали, что мое тело — мощный инструмент, который поможет мне раскрыть свой невероятный потенциал», — вспоминает она.
Шав
Шав, 34 года, художница, работающая в Moxi Skates, и девушка Ребел. Шав и Ребел встретились на площадке для катания. Они обе любят покорять рампы и улицы города в одежде, которую покупают в благотворительных магазинах. «Я не могу дождаться окончания пандемии, чтобы провести МАСШТАБНОЕ мероприятие с сотнями роллеров в Лонг-Бич, — говорит Шав. — Я так скучаю по чувству единения, которое у нас было. Когда мы вернемся в привычный темп, то, наконец, сможем показать, как сильна любовь в сообществе роллеров!»
Джес
Джес, 28 лет, пришла в этот спорт благодаря Шав. «Она хотела научить меня делать хилл-бомб [катиться по наклонной поверхности с небольшим торможением]», — вспоминает Джес. Чтобы решиться на этот трюк, девушке понадобилось серьезная поддержка. «Я вся дрожала и чуть ли не плакала, потому что думала, что улечу прямиком на асфальт, но всё прошло прекрасно», — говорит она. Сегодня она говорит, что у нее очень расслабленный стиль. «Я просто катаюсь по рампе, иногда делаю пару трюков. Я стараюсь оставаться спокойной. Невозможно суетиться, если катаешься именно так», — говорит атлетка.
Эстро Джен
Основательница интернет-магазина Moxi Roller Skates Эстро Джен с детства катается на роликах. И хотя многих впечатляет мощь, с которой она неустанно выступает в поддержку роллеров, людей еще больше поражают ее трюки в воздухе. (Кроме катания на роликах она снимается в крупных голливудских фильмах о супергероях как профессиональная каскадерша.) «Мы открыто выражаем себя, ведь очень важно чувствовать себя комфортно на земле, чтобы было легче поддерживать друг руга в воздухе, — говорит Эстро Джен. — Я уверена, что ролики — это обувь будущего».
Киана
В свои 23 Киана среди самых юных самых юных членов команды. Всё началось с роллер дерби, а вдохновением, чтобы начать кататься в парке, стало видео команды Moxi Skates. Киана поддерживает своих подруг и не боится демонстрировать миру свою индивидуальность, катаясь в ярком и необычном макияже. «Ролики помогают мне снимать стресс, проявлять свои творческие способности и при этом просто получать удовольствие».
Некоторые имена и данные были изменены с целью защиты частной жизни лиц, упомянутых в этой истории.
Видео: Эрин Пэтрик
Фото: Дэвид Эллиот
Текст: Тристан Макаллистер
Впервые опубликовано: ноябрь 2020 г.