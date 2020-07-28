Тренируйтесь и двигайтесь всей семьей

Выложитесь по максимуму и как следует повеселитесь благодаря полезным советам.

Семьи, готовность номер один! Мы приготовили тренировку, которая поможет всем домашним сохранять здоровье, силу и оптимизм. Она выполняется на разных скоростях, чтобы всегда были силы на движение, а после тренировки оставалась лишь приятная усталость.



Здоровье и активность всей семьи — превыше всего. Мы часто с головой уходим в работу или учебу, а совместные тренировки — отличный повод провести время с семьей. Собери всю команду и бегом, в импровизированный зал! В качестве него может выступить сад или ковер в гостиной, главное, чтобы это место выдержало энергию вашей интенсивной тренировки.