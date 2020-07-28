Движение

На старт!

От Nike Training

Тренируйтесь и двигайтесь всей семьей

Выложитесь по максимуму и как следует повеселитесь благодаря полезным советам.

Семьи, готовность номер один! Мы приготовили тренировку, которая поможет всем домашним сохранять здоровье, силу и оптимизм. Она выполняется на разных скоростях, чтобы всегда были силы на движение, а после тренировки оставалась лишь приятная усталость.

Здоровье и активность всей семьи — превыше всего. Мы часто с головой уходим в работу или учебу, а совместные тренировки — отличный повод провести время с семьей. Собери всю команду и бегом, в импровизированный зал! В качестве него может выступить сад или ковер в гостиной, главное, чтобы это место выдержало энергию вашей интенсивной тренировки.

Тренируйтесь и двигайтесь всей семьей

Еще интереснее

В тренировке «На старт!» важно поднимать колени выше, а локти отводить как можно дальше. Почему бы тогда не устроить семейный марш по дому? Напевайте любимые песни, аккуратно обходя мебель и стараясь не врезаться друг в друга. Победит тот, у которого получится идеально выполнить все движения и петь от старта до финиша. Этот человек будет выбирать развлечения на вечер, так что есть за что побороться!

Все готовы? Вперед!

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Тренируйтесь и двигайтесь всей семьей

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Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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Тренируйтесь и двигайтесь всей семьей

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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