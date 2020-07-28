Тренируйтесь и двигайтесь всей семьей

От Nike Training
Выложитесь по максимуму и как следует повеселитесь благодаря полезным советам.
Семьи, готовность номер один! Мы приготовили тренировку, которая поможет всем домашним сохранять здоровье, силу и оптимизм. Она выполняется на разных скоростях, чтобы всегда были силы на движение, а после тренировки оставалась лишь приятная усталость.
Здоровье и активность всей семьи — превыше всего. Мы часто с головой уходим в работу или учебу, а совместные тренировки — отличный повод провести время с семьей. Собери всю команду и бегом, в импровизированный зал! В качестве него может выступить сад или ковер в гостиной, главное, чтобы это место выдержало энергию вашей интенсивной тренировки.
Еще интереснее
В тренировке «На старт!» важно поднимать колени выше, а локти отводить как можно дальше. Почему бы тогда не устроить семейный марш по дому? Напевайте любимые песни, аккуратно обходя мебель и стараясь не врезаться друг в друга. Победит тот, у которого получится идеально выполнить все движения и петь от старта до финиша. Этот человек будет выбирать развлечения на вечер, так что есть за что побороться!
Все готовы? Вперед!