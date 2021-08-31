Приложение Nike уже здесь.Подробнее

Эмма Миссеман

Новые примеры

Последнее обновление: September 6, 2021
Новые примеры

Летай высоко. Оставайся собой. Несмотря на все свои достижения, баскетболистка Эмма Миссеман из женской НБА всегда остается простой девушкой Эммой из Ипра.

Эмма многого добилась, но она всегда оставалась верной своим корням. Мы поговорили с ней о том, как поддержка близких людей и родного города помогла ей стать тем, кем она является сегодня. Неважно, проводит она время с семьей и друзьями или ездит по миру в качестве чемпионки, Эмма всегда остается собой.

Новые примеры

Ты похожа на человека, у которого очень крепкие связи со своими корнями. Насколько для тебя важен родной город?

ЭММА: Я думаю, очень важно всегда помнить, откуда ты. Потому что когда я здесь росла, меня учили никогда не зазнаваться. Я оставалась той же Эммой, несмотря ни на что. Люди, которые живут здесь, знают настоящую меня, а не Эмму, которая играет в России и Америке или Эмму, признанную MVP. Для них я просто Эмма. И поэтому я люблю быть дома.

«Люди, которые живут здесь, знают настоящую меня, а не Эмму, которая играет в России и Америке или Эмму, признанную MVP. Для них я просто Эмма».

Эмма Миссеман

Новые примеры

Что бы ты сделала, если бы друг посчитал, что ты ведешь себя, как суперзвезда?

ЭММА: Думаю, мне стало бы стыдно. Я бы не знала, что делать, ведь это то, чего я избегаю всю свою жизнь.

Если кто-то, кто хорошо знает меня, скажет: «Я никогда раньше не видел тебя такой. И это мне не нравится», я не знаю, как бы я отреагировала, потому что мне страшно. Потому что мне не нравятся люди, которые меняются. Я вижу, как люди порой меняются даже после небольшого успеха. Они думают, что раз чего-то достигли, то могут вести себя иначе, и мне такое не нравится. Если кто-то из-за этого меняется, мне не хотелось бы видеть этого человека в своем окружении.

«Я оставалась той же Эммой, несмотря ни на что».

Эмма Миссеман

Новые примеры
Новые примеры

Мама для тебя — пример для подражания. Чему она тебя научила и как влияет на тебя сейчас?

ЭММА: Я никогда не видела, как мама играет, но люди говорят мне: «О, она очень хороший игрок, у нее много наград». Тогда мотивация и дух соперничества во мне говорят: «Будь лучше, чем твоя мама». Но она никогда не подталкивала меня играть в баскетбол — в самом начале моей карьеры мы договорились, что она моя мама, а не мой тренер. И главное, чему я у нее научилась, — оставаться собой. Они с отцом постоянно мне это говорили. Я всегда буду тем же самым человеком.

«Оставайся собой».

Эмма Миссеман

Новые примеры

Как спорт помог тебе в личной жизни? Ты уже говорила, что стала увереннее на площадке, когда играла в Америке. Можно ли то же самое сказать о твоей уверенности в повседневной жизни?

ЭММА: Думаю, да. Баскетбол дал мне уверенность в моей личной жизни, потому что я девушка высокого роста. Думаю, без баскетбола мне было бы сложнее принять себя и свое тело. Но теперь я — часть мира, где все вокруг меня высокие, и я достигаю поставленных целей благодаря своему росту. Я уверена, что это помогло мне стать увереннее.

«Теперь я — часть мира, где все вокруг меня высокие, и я достигаю поставленных целей благодаря своему росту».

Эмма Миссеман

Директор: Chaka (Шарлин ван Кастерен) @charlenevankasteren

Фотограф: Джейми Гейл @jaimygail

Второй фотограф: Борис Люттерс @borisluters

Новые примеры

Присоединяйся к Эмме и Nike и узнай, как оставаться собой.

Давай с нами

Оставаться собой с Эммой Миссеман

«Я вижу, как люди порой меняются даже после небольшого успеха. Они думают, что раз чего-то достигли, то могут вести себя иначе, и мне такое не нравится», — говорит Эмма. Для нее главное — оставаться собой, и эта идея скрытной домоседки, путешествующей по миру, близка многим из нас. Присоединяйся к Эмме на ее пути к целям — однажды он может стать и твоим.

Новые примеры
Новые примеры

Похожие статьи

  • Новые пути

    Атлеты*

    Новые пути: Алекса Морено

    Упорная работа для нее не проблема. Критики не могут ее задеть. Гимнастка Алекса Морено находится в списке лучших атлеток Мексики. Но для нее это только начало.

  • Новые высоты

    Атлеты*

    Новые высоты: Серена Уильямс

    Решающие очки на последней минуте. Кубок в руках. Победы на чемпионатах. Серена Уильямс не представляет без этого свою жизнь. Она стала легендой, потому что не позволяет скептикам заставить ее...

  • Новые победы

    Атлеты*

    Новые победы: Элиуд Кипчоге

    Его исторический рекорд в марафоне со временем 1:59:40 был только началом. Теперь выдающиеся достижения Элиуда Кипчоге вдохновляют людей по всему миру на большее.