Эмма Миссеман
Новые примеры
Летай высоко. Оставайся собой. Несмотря на все свои достижения, баскетболистка Эмма Миссеман из женской НБА всегда остается простой девушкой Эммой из Ипра.
Эмма многого добилась, но она всегда оставалась верной своим корням. Мы поговорили с ней о том, как поддержка близких людей и родного города помогла ей стать тем, кем она является сегодня. Неважно, проводит она время с семьей и друзьями или ездит по миру в качестве чемпионки, Эмма всегда остается собой.
Ты похожа на человека, у которого очень крепкие связи со своими корнями. Насколько для тебя важен родной город?
ЭММА: Я думаю, очень важно всегда помнить, откуда ты. Потому что когда я здесь росла, меня учили никогда не зазнаваться. Я оставалась той же Эммой, несмотря ни на что. Люди, которые живут здесь, знают настоящую меня, а не Эмму, которая играет в России и Америке или Эмму, признанную MVP. Для них я просто Эмма. И поэтому я люблю быть дома.
«Люди, которые живут здесь, знают настоящую меня, а не Эмму, которая играет в России и Америке или Эмму, признанную MVP. Для них я просто Эмма».
Эмма Миссеман
Что бы ты сделала, если бы друг посчитал, что ты ведешь себя, как суперзвезда?
ЭММА: Думаю, мне стало бы стыдно. Я бы не знала, что делать, ведь это то, чего я избегаю всю свою жизнь.
Если кто-то, кто хорошо знает меня, скажет: «Я никогда раньше не видел тебя такой. И это мне не нравится», я не знаю, как бы я отреагировала, потому что мне страшно. Потому что мне не нравятся люди, которые меняются. Я вижу, как люди порой меняются даже после небольшого успеха. Они думают, что раз чего-то достигли, то могут вести себя иначе, и мне такое не нравится. Если кто-то из-за этого меняется, мне не хотелось бы видеть этого человека в своем окружении.
«Я оставалась той же Эммой, несмотря ни на что».
Эмма Миссеман
Мама для тебя — пример для подражания. Чему она тебя научила и как влияет на тебя сейчас?
ЭММА: Я никогда не видела, как мама играет, но люди говорят мне: «О, она очень хороший игрок, у нее много наград». Тогда мотивация и дух соперничества во мне говорят: «Будь лучше, чем твоя мама». Но она никогда не подталкивала меня играть в баскетбол — в самом начале моей карьеры мы договорились, что она моя мама, а не мой тренер. И главное, чему я у нее научилась, — оставаться собой. Они с отцом постоянно мне это говорили. Я всегда буду тем же самым человеком.
«Оставайся собой».
Эмма Миссеман
Как спорт помог тебе в личной жизни? Ты уже говорила, что стала увереннее на площадке, когда играла в Америке. Можно ли то же самое сказать о твоей уверенности в повседневной жизни?
ЭММА: Думаю, да. Баскетбол дал мне уверенность в моей личной жизни, потому что я девушка высокого роста. Думаю, без баскетбола мне было бы сложнее принять себя и свое тело. Но теперь я — часть мира, где все вокруг меня высокие, и я достигаю поставленных целей благодаря своему росту. Я уверена, что это помогло мне стать увереннее.
«Теперь я — часть мира, где все вокруг меня высокие, и я достигаю поставленных целей благодаря своему росту».
Эмма Миссеман
Директор: Chaka (Шарлин ван Кастерен) @charlenevankasteren
Фотограф: Джейми Гейл @jaimygail
Второй фотограф: Борис Люттерс @borisluters
Оставаться собой с Эммой Миссеман
«Я вижу, как люди порой меняются даже после небольшого успеха. Они думают, что раз чего-то достигли, то могут вести себя иначе, и мне такое не нравится», — говорит Эмма. Для нее главное — оставаться собой, и эта идея скрытной домоседки, путешествующей по миру, близка многим из нас. Присоединяйся к Эмме на ее пути к целям — однажды он может стать и твоим.