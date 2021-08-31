Новые примеры

Что бы ты сделала, если бы друг посчитал, что ты ведешь себя, как суперзвезда?

ЭММА: Думаю, мне стало бы стыдно. Я бы не знала, что делать, ведь это то, чего я избегаю всю свою жизнь.

Если кто-то, кто хорошо знает меня, скажет: «Я никогда раньше не видел тебя такой. И это мне не нравится», я не знаю, как бы я отреагировала, потому что мне страшно. Потому что мне не нравятся люди, которые меняются. Я вижу, как люди порой меняются даже после небольшого успеха. Они думают, что раз чего-то достигли, то могут вести себя иначе, и мне такое не нравится. Если кто-то из-за этого меняется, мне не хотелось бы видеть этого человека в своем окружении.