Какая еда повышает иммунитет?

С недавних пор куркума и витамин C стали пользоваться огромным спросом наряду с санитайзерами для рук. В поисках любых средств для защиты организма люди запасаются суперфудами и пищевыми добавками. Но насколько это работает? Может ли рацион питания действительно укрепить иммунную систему?
В какой-то степени, да. Но недостаточно просто взять пакет сока в магазине, для этого потребуется чуть более организованный подход.
Как работает иммунная система
Краткая биологическая справка: иммунная система — это сложная сеть клеток и белков, которая служит первой (и самой мощной) линией защиты твоего организма от вредоносных вирусов и бактерий. Чтобы ее укрепить, тебе нужно следить за таким аспектом твоего здоровья, как питание, которое напрямую влияет на работу иммунной системы.
Почему важно, чем ты питаешься? Помимо макронутриентов, таких как белок, иммунной системе необходимо достаточное количество ключевых микронутриентов, поскольку они работают в комплексе, немедленно реагируя на возбудителя болезни и нейтрализуя его. «Однако для защиты организма недостаточно принимать повышенную дозу лишь одного микронутриента (например, витамина C)», — говорит Эдриан Гомбарт, доктор наук, преподаватель биохимии и биофизики в Институте Лайнуса Полинга при Университете штата Орегон, изучающий иммунитет. Ведь для защиты организма недостаточно одного бойца — тебе потребуются различные войска, а значит, нужно разнообразить свой рацион.
Помимо макронутриентов, таких как белок, иммунной системе необходимо достаточное количество ключевых микронутриентов, поскольку они работают в комплексе, немедленно реагируя на возбудителя болезни и нейтрализуя его.
Эдриан Гомбарт, доктор наук, преподаватель биохимии и биофизики в Институте Лайнуса Полинга при Университете штата Орегон
Хорошая новость заключается в том, что это куда проще, чем кажется. Достаточно употреблять питательные продукты и получать рекомендуемую дозу витаминов и минералов без лишнего стресса (стресс ослабляет иммунитет) или строгих диет (которые часто исключают полезные продукты). Вот как это сделать.
Отбирай микробойцов
Вместо того чтобы скупать все «ультраполезные» добавки, что есть в отделе здорового питания, обрати внимание на следующие четыре микронутриента, рекомендованные экспертами.
Сократи потребление вредных продуктов
То, что ты не ешь, так же важно, как и то, чем ты питаешься. Сведи к минимуму следующие вредные продукты для максимальной силы иммунитета.
Все о добавках
«Нет ничего страшного в употреблении противовоспалительных „суперфудов“, например имбиря или куркумы. Однако важно питаться сбалансировано, а не слепо верить в то, что один продукт способен полностью защитить твой организм», — говорит Тайлер. Это почти то же самое, что носить маску в общественных местах, но не мыть руки при возвращении с улицы.
«Если ты переживаешь, что тебе не хватает полезных питательных элементов, то можешь пить мультивитамины», — говорит Эдриан. Натуральная пища всегда лучше, но немного дополнительной защиты никому не повредит.