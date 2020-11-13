Какая еда повышает иммунитет?

Как работает иммунная система

Краткая биологическая справка: иммунная система — это сложная сеть клеток и белков, которая служит первой (и самой мощной) линией защиты твоего организма от вредоносных вирусов и бактерий. Чтобы ее укрепить, тебе нужно следить за таким аспектом твоего здоровья, как питание, которое напрямую влияет на работу иммунной системы.



Почему важно, чем ты питаешься? Помимо макронутриентов, таких как белок, иммунной системе необходимо достаточное количество ключевых микронутриентов, поскольку они работают в комплексе, немедленно реагируя на возбудителя болезни и нейтрализуя его. «Однако для защиты организма недостаточно принимать повышенную дозу лишь одного микронутриента (например, витамина C)», — говорит Эдриан Гомбарт, доктор наук, преподаватель биохимии и биофизики в Институте Лайнуса Полинга при Университете штата Орегон, изучающий иммунитет. Ведь для защиты организма недостаточно одного бойца — тебе потребуются различные войска, а значит, нужно разнообразить свой рацион.