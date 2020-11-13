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      Какая еда повышает иммунитет?

      С недавних пор куркума и витамин C стали пользоваться огромным спросом наряду с санитайзерами для рук. В поисках любых средств для защиты организма люди запасаются суперфудами и пищевыми добавками. Но насколько это работает? Может ли рацион питания действительно укрепить иммунную систему?

      Какая еда повышает иммунитет?

      В какой-то степени, да. Но недостаточно просто взять пакет сока в магазине, для этого потребуется чуть более организованный подход.

      Как работает иммунная система

      Краткая биологическая справка: иммунная система — это сложная сеть клеток и белков, которая служит первой (и самой мощной) линией защиты твоего организма от вредоносных вирусов и бактерий. Чтобы ее укрепить, тебе нужно следить за таким аспектом твоего здоровья, как питание, которое напрямую влияет на работу иммунной системы.

      Почему важно, чем ты питаешься? Помимо макронутриентов, таких как белок, иммунной системе необходимо достаточное количество ключевых микронутриентов, поскольку они работают в комплексе, немедленно реагируя на возбудителя болезни и нейтрализуя его. «Однако для защиты организма недостаточно принимать повышенную дозу лишь одного микронутриента (например, витамина C)», — говорит Эдриан Гомбарт, доктор наук, преподаватель биохимии и биофизики в Институте Лайнуса Полинга при Университете штата Орегон, изучающий иммунитет. Ведь для защиты организма недостаточно одного бойца — тебе потребуются различные войска, а значит, нужно разнообразить свой рацион.

      Помимо макронутриентов, таких как белок, иммунной системе необходимо достаточное количество ключевых микронутриентов, поскольку они работают в комплексе, немедленно реагируя на возбудителя болезни и нейтрализуя его.

      Эдриан Гомбарт, доктор наук, преподаватель биохимии и биофизики в Институте Лайнуса Полинга при Университете штата Орегон

      Хорошая новость заключается в том, что это куда проще, чем кажется. Достаточно употреблять питательные продукты и получать рекомендуемую дозу витаминов и минералов без лишнего стресса (стресс ослабляет иммунитет) или строгих диет (которые часто исключают полезные продукты). Вот как это сделать.

      Отбирай микробойцов

      Вместо того чтобы скупать все «ультраполезные» добавки, что есть в отделе здорового питания, обрати внимание на следующие четыре микронутриента, рекомендованные экспертами.

      1. Витамин D
        «Этот жирорастворимый витамин выполняет роль главного тренера, который рассказывает каждой клетке твоего тела, что и как делать. В том числе и иммунным клеткам, борющимся с захватчиками, — говорит Роберта Эндинг, зарегистрированный диетолог, специалист по спортивному питанию в Медицинском колледже Бэйлора. — И две трети американцев испытывают его нехватку».

        Старайся потреблять 2000 МЕ в день. Ты можешь получать этот витамин от солнца (эксперты утверждают, что 10–15 минут солнечного света несколько дней в неделю достаточно, чтобы получить нужную дозу витамина и не повредить кожу), а также из жирной рыбы (которая к тому же содержит полезные для иммунитета кислоты омега-3), некоторых грибов и яичных желтков. Тем не менее, большинство экспертов рекомендуют принимать добавки, чтобы точно обеспечить организму достаточное количество витамина.
      2. Магний
        «Известно, что магний, содержащийся в зеленых листовых овощах, способствует подавлению воспалительных процессов и укреплению иммунной системы, — говорит Тейлор Уоллес, доктор наук, преподаватель нутрициологии в Университете Джорджа Мейсона. — Примерно половина американцев испытывает его нехватку. А увеличение дозы магния может дать ощутимый положительный эффект, даже если недоставало совсем немного. Представители органов здравоохранения рекомендуют взрослым женщинам и мужчинам ежедневно потреблять по 320 и 420 мг соответственно. Магний есть в булгуре (230 мг на чашку), шпинате (157 мг на чашку) и орехах (на 30 г миндаля приходится 74 мг магния, а на 30 г кешью — 80 мг).
      3. Витамин C
        Этот антиоксидант стимулирует выработку эритроцитов, формирующих передовую линию защиты. «Замороженные ягоды очень полезны, поскольку они замораживаются в пик своей спелости и питательности», — объясняет Тейлор. Национальные институты здравоохранения США (NIH) рекомендуют ежедневную дозу витамина C равную 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин. Для сравнения, чашка клубники содержит 85 мг, одно киви — 64 мг, а стакан свежевыжатого апельсинового сока — около 90 мг.

        Тем, кто особенно боится заболеть, Эдриан рекомендует увеличить дозу витамина С. Его повышенное содержание (в общей сложности около 1000–2000 мг) поможет быстро мобилизовать силы организма. В противном случае, избыток витамина самостоятельно выведется из него вместе с мочой.
      4. Цинк
        «Дефицит цинка может негативно повлиять на выработку Т- и B-клеток», — говорит Райан Макиэль, зарегистрированный диетолог, главный специалист по питанию Precision Nutrition. Эти войска в первую очередь отвечают за обнаружение чужеродных тел, для этого им нужны силы. Отчет в журнале Journal of Immunology Research, посвященном иммунологическим исследованиям, показал, что оптимальный уровень цинка также способствует устранению хронических воспалительных процессов. Для повышения уровня цинка NIH рекомендуют ежедневно принимать 8 мг женщинам и 11 мг мужчинам. Отдавай предпочтение цельным зернам, бобовым и морепродуктам, особенно устрицам и гребешкам.
      Какая еда повышает иммунитет?

      Сократи потребление вредных продуктов

      То, что ты не ешь, так же важно, как и то, чем ты питаешься. Сведи к минимуму следующие вредные продукты для максимальной силы иммунитета.

      1. Алкоголь
        Хотя порой после напряженного дня так и хочется пропустить бокальчик, следует помнить, что алкоголь ослабляет защиту дыхательной системы. Согласно исследованию, опубликованному в издании Alcohol Research: Current Reviews, это касается даже тех, кто пьет его редко. В одном-двух редких бокалах нет ничего страшного (разумеется, если ты совершеннолетнего возраста), однако стоит избегать ежедневного употребления алкоголя и тяжелых запоев.
      2. Вредная пища
        Один десерт или пакет картофельных чипсов в виде исключения не представляет угрозы. Но только если в остальное время ты ешь здоровую и питательную пищу. «Рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и низким содержанием клетчатки, фруктов и овощей может привести к воспалительной реакции и нанести урон твоему иммунитету», — говорит Роберта.
      3. Популярные строгие диеты
        Если здоровье для тебя в приоритете, то не стоит отказываться от целых групп продуктов. Некоторым иммунным клеткам для функционирования необходима глюкоза, поэтому урезание углеводов вряд ли пойдет тебе на пользу.

      Все о добавках

      «Нет ничего страшного в употреблении противовоспалительных „суперфудов“, например имбиря или куркумы. Однако важно питаться сбалансировано, а не слепо верить в то, что один продукт способен полностью защитить твой организм», — говорит Тайлер. Это почти то же самое, что носить маску в общественных местах, но не мыть руки при возвращении с улицы.

      «Если ты переживаешь, что тебе не хватает полезных питательных элементов, то можешь пить мультивитамины», — говорит Эдриан. Натуральная пища всегда лучше, но немного дополнительной защиты никому не повредит.

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