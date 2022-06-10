Новые легенды: Дилан Олкотт
Атлеты*
Дилан Олкотт — лучший в мире игрок в теннис на колясках. Но он не стремится заработать еще больше победных титулов. Он хочет изменить восприятие таких же молодых игроков, как и он сам.
Австралиец Дилан Олкотт, имеющий на своем счету 14 титулов в мэйджорах, паралимпийские медали и бесчисленные победы в турнирах, — настоящая легенда тенниса на инвалидных колясках. Но не эти награды делают его великим. Дилан считает, что его истинная цель — помочь изменить отношение к людям с инвалидностью, чтобы всё больше молодых игроков могли жить той жизнью, которую они заслуживают. Один из этих игроков — чемпион среди юниоров в инвалидном кресле Бен Бартрам. Шестнадцатилетний Бен получил уникальную возможность взять интервью у своего кумира, Дилана, и поговорить о том, как спорт изменил их жизнь. Вот что из этого получилось.
Первая подача
Сначала Бен и Дилан обсудили, как в детстве они открыли для себя мир спорта и как это поменяло их жизнь.
БЕН: Что для тебя теннис?
ДИЛАН: В школе меня дразнили из-за того, что я отличался от других. И я не знал ни одного человека с инвалидностью. Поэтому мне было непросто. Впервые я встретил кого-то такого же, как я, когда начал играть в теннис.
БЕН: Да, не могу не согласиться. Социальная составляющая этой сферы просто потрясающая. Теннис дал мне почувствовать, что я ничем не отличаюсь от остальных. Я вижу людей вокруг меня, мы все похожи, и это позволяет посмотреть на вещи по-новому. К тому же спорт прибавил мне уверенности во всех других аспектах моей жизни.
ДИЛАН: Согласись, спорт очень хорошо в этом помогает. Мне повезло попасть в профессиональный теннис на колясках. Предыдущему поколению было гораздо тяжелее. У них не было тех же возможностей, чтобы играть. Возможностей, которые есть у нас с тобой. Зная это, я не отношусь к этому как к должному.
Больше, чем просто игра
Карьера этого игрока в теннис на колясках всегда была в центре внимания. Дилан рассказывает Бену, почему так должно было случиться. Это важно не только для игроков, но и для детей с инвалидностью по всему миру.
БЕН: Итак, какую из своих побед ты запомнил лучше всего?
ДИЛАН: Думаю, моя самая запоминающаяся победа была на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Первый раз я выступал в 2014 году, и там было зрителя четыре. Причем двое из них — мои родители. И вот 2018 год. Я играл на Арене Рода Лейвера, главном корте чемпионата. Там было более десяти тысяч человек. И еще миллионы телезрителей.
Лучше всего то, что на большом ключевом корте есть места для зрителей с инвалидностью. Тогда там было около пятисот детей в инвалидных креслах. Я никогда не видел так много детей с инвалидностью одновременно, и это меня просто поразило. Потому что когда я рос, у атлетов с инвалидностью никогда не было такого опыта. В детстве я о таком только мечтал, но не думал, что это когда-нибудь произойдет.
Люди хотят смотреть теннис на колясках, потому что это спорт высших достижений. Кроме того, он меняет общественные представления для нового поколения юных атлетов — таких, как ты. Я хочу, чтобы ты одержал победу на главном корте Уимблдона с 15 000 зрителей. Миллионы людей посмотрели бы трансляцию на BBC. Что бы ты почувствовал?
БЕН: Да уж… [смеется.] Я бы тоже был этому рад.
ДИЛАН: Ты заслуживаешь этого, потому что будешь лучшим в мире. Нужно лишь сломать барьеры.
БЕН: Всё улучшается с каждым годом. Стандарты лучших игроков просто невероятны. И этот процесс будет продолжаться. Я хочу посмотреть, как будет выглядеть этот спорт через пять или десять лет.
ДИЛАН: Сейчас атлеты могут сделать спорт своей профессией, поэтому качество тенниса просто отличное. Мне часто говорят о том, как мощно я отразил атаку или как быстро двигаюсь. А я такой: «А чего вы ожидали?» Но я начинаю переживать, потому что скоро такие парни, как ты, смогут обойти меня.
За пределами корта
В конце разговора Дилан и Бен открыто делятся своими надеждами по поводу тенниса на колясках. И говорят о том, что значит быть настоящим чемпионом.
БЕН: Что тебя больше всего привлекает в будущем нашего спорта?
ДИЛАН: Меня больше всего радует то, что этот спорт становится всё популярнее. Я хочу, чтобы он получил всеобщее признание и стал частью турниров Большого шлема и других чемпионатов по всему миру. Я в первую очередь игрок в спорте высших достижений и только потом человек с инвалидностью. Я хочу больше возможностей для атлетов с инвалидностью, потому что это то, чего мы заслуживаем.
БЕН: Да, конечно, было бы неплохо видеть больше турниров по теннису на колясках в рамках соревнований, которые организует Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация. Было бы здорово.
ДИЛАН: Я хотел бы увидеть рост в нашем спорте. Я хочу видеть больше детей с инвалидностью, желающих приобщиться к нему. Это может изменить их жизнь. И дело не в победе.
БЕН: Что ты имеешь в виду? Победа — это всё для меня в данный момент.
ДИЛАН: Люди думают, что цель моей жизни — это золотые медали и победы на турнирах Большого шлема, но это не так. На самом деле моя цель в жизни — изменить восприятие и разрушить стигму, чтобы люди с инвалидностью могли жить той жизнью, которую заслуживают. Теннис помог мне в этом. И это гораздо важнее, чем просто победа в матче.
БЕН: А я люблю побеждать на соревнованиях.
ДИЛАН: Да, дух соревнования просто потрясающий. Но мне кажется, что настоящий чемпион не тот, кто выиграл большинство турниров. Дело не в победах. Дело в том, какие идеи ты отстаиваешь, как представляешь себя и свое сообщество.
БЕН: Твое влияние на мир спорта поражает воображение.
ДИЛАН: Спасибо. Рад это слышать.
«Люди с инвалидностью могут выглядеть так круто, как сами хотят».
Дилан Олкотт, действующий чемпион мира по теннису на колясках
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