Новые легенды

БЕН: Что для тебя теннис?

ДИЛАН: В школе меня дразнили из-за того, что я отличался от других. И я не знал ни одного человека с инвалидностью. Поэтому мне было непросто. Впервые я встретил кого-то такого же, как я, когда начал играть в теннис.

БЕН: Да, не могу не согласиться. Социальная составляющая этой сферы просто потрясающая. Теннис дал мне почувствовать, что я ничем не отличаюсь от остальных. Я вижу людей вокруг меня, мы все похожи, и это позволяет посмотреть на вещи по-новому. К тому же спорт прибавил мне уверенности во всех других аспектах моей жизни.

ДИЛАН: Согласись, спорт очень хорошо в этом помогает. Мне повезло попасть в профессиональный теннис на колясках. Предыдущему поколению было гораздо тяжелее. У них не было тех же возможностей, чтобы играть. Возможностей, которые есть у нас с тобой. Зная это, я не отношусь к этому как к должному.